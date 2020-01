Na dražbi danes Adrijina dovoljenja za letenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob stečaju nekoč nacionalnega prevoznika se je pojavilo več zainteresiranih vlagateljev, tudi slovenskih, ki so razmišljali o nakupu praktično edinega premoženja Adrije - Izeta Rastoderja naj bi zanimalo spričevalo za komercialne polete, medtem ko se je poslovnež Joc Pečečnik iz posla umaknil, ker ga je zanimala samo celotna stečajna masa.

Posel z vlagatelji, povezanimi s Suhojem, je padel v vodo

V javnosti pa je v zadnjih dneh odmeval predvsem interes skupine vlagateljev, povezane z ruskim proizvajalcem letal Suhoj, Sukhoi Civil Aircraft Company, ki se je že lani zanimal za strateško partnerstvo z Adrio Airways, a je posel nato padel v vodo. Predstavnik investitorjev Oleg Evdokimov je za TV Slovenija dejal, da bi jim Adrijino spričevalo omogočilo, da ne poslujejo le v Ljubljani, ampak na katerem koli letališču v Evropi, še piše STA.

Kupec dovoljenj pa bo najprej moral odpraviti neskladja, ki so nastala po preklicu operativne licence in začetku stečajnega postopka, sicer premoženja ne bo mogel uporabiti.

Foto: STA

Adria Airways je v stečaju končala oktobra lani. Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa soočala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja, piše STA.

Vlada je po Adrijinem stečaju kot eno od možnosti za zagotavljanje povezljivosti Slovenije s svetom omenjala ustanovitev novega letalskega podjetja, v katerem bi bila država bodisi edini lastnik bodisi eden izmed tako zasebnih kot javnih družbenikov, a se ta možnost ni izkazala za ekonomsko smiselno, še piše STA.