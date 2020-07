Po spremenjeni napovedi bi letalsko povezavo družbe British Airways med Ljubljano in Heathrowom obnovili 2. septembra, je poročal portal Ex-YU Aviation News. Po večletni prekinitvi so letala te britanske družbe začela v Sloveniji ponovno pristajati julija lani. Vendar so odprli le sezonsko linijo, in sicer v poletnem času, ko so letala pristajala dvakrat tedensko.

Kljub temu da je imela v času pred pandemijo Ljubljana vsakodnevno povezavo z Londonom, včasih je bilo tudi več letov dnevno, pa je bil British Airways edini, ki je v Londonu pristajal na glavnem letališču Heathrow, ki med vsemi petimi londonskimi letališči ponuja največ možnosti nadaljnjih povezav po državi in svetu, hkrati pa ima tudi najhitrejše povezave s središčem Londona.

British Airways edini iz Slovenije na glavno londonsko letališče

Nizkocenovni prevoznik easyJet namreč pri poletih iz Slovenije pristaja na londonskem letališču Stansted, ki je na severu, in manj na Gatwicku, ki je na jugu, medtem ko Wizz Air leti na zahodno londonsko letališče Lutton, kažejo njihovi vozni redi.

British Airways je edini letalski prevoznik, ki pri poletih med Londonom in Ljubljano uporablja glavno londonsko letališče Heathrow. Foto: Reuters

Ko je Slovenija še imela svojega (nacionalnega) prevoznika Adrio Airways, je ta pristajala na londonskem letališču Gatwick, ne nazadnje zato, ker sta dostopnost in cena letališke infrastrukture tega letališča občutno nižji kot na letališču Heathrow. Za primerjavo, hrvaški nacionalni prevoznik Croatia Airlines za vse svoje polete iz Hrvaške v London (celoletna povezava z Zagrebom in sezonske povezave z obalnimi mesti) uporablja prav letališče Heathrow.

Priština prej kot Ljubljana

Ob koncu prejšnjega stoletja so bila letala družbe British Airways skoraj vsakodnevni "obiskovalec" ljubljanskega letališča, zdaj pa (po dolgi prekinitvi) precej redkejši. Če se najnovejša napoved uresniči, bo septembra in del oktobra British Airways v Ljubljano letel štirikrat tedensko. Ta povezava je namreč sezonska, zato za zimski in poletni čas ni načrtovana.

Ta teden, natančneje v soboto, 4. julija, bo skladno s svojimi nespremenjenimi prejšnjimi napovedmi British Airways ponovno začel leteti v Prištino, pet dni pozneje pa v Zagreb in Split. Dubrovnik bo prišel na vrsto predvidoma avgusta, ravno tako pozneje, kot je bilo sprva napovedano.

Združeno kraljestvo je na rdečem slovenskem seznamu

Slovenija je zaradi epidemiološke slike v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske to državo uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni, da vsak, ki pride od tam, tudi slovenski državljan, mora v 14-dnevno osamitev. Gotovo je tudi to vsaj delni razlog, zakaj se je britanski prevoznik odločil za omenjeni zamik.