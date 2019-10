"Morebitni partner za novo Adrio je regionalni letalski prevoznik"

"Pogovori s tem partnerjem so že precej daleč, podjetja, ki je regionalni letalski prevoznik, pa za zdaj ne morem imenovati," je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Lufthansa ni izrazila zanimanja, da bi bila del slovenskega podjetja

Pogovori z nemškim letalskim prevoznikom Lufthansa so namenjeni temu, da z njim kot najpomembnejšim evropskim letalskim prevoznikom uskladijo načrte, ni pa Lufthansa nikoli izrazila zanimanja, da bi bila del takšnega slovenskega podjetja. "Rečem lahko le, da bodo v Lufthansi podprli vsako našo akcijo, ki bo šla v smeri revitalizacije nacionalnega letalskega prevoznika in njegovega vključevanja v skupino Star Alliance," je dodal minister.

Koliko bi morala država letno nameniti za letalsko povezanost s svetom, še ni znano. "To šele izračunavamo. Za zdaj smo se prepričali, da to je mogoče in da lahko na zakonsko dovoljen način po evropskih pravilih takšnemu podjetju pomagamo z vložki v promocijo," je dejal in dodal, da so prepričani, da je treba letalskemu prometu pomagati iz istih razlogov, iz katerih že zdaj pomagajo javnemu potniškemu prometu. Napovedal je, da se bo vlada odločila "v razmeroma kratkem času".

"Rezultati poslovanja Adrie kar kličejo, da bi si kdo to pobliže pogledal"

Zanikal je, da so se pozno odzvali na stanje v prevozniku. "Mi smo se z vprašanjem Adrie začeli ukvarjati že v prejšnjem mandatu, že tedaj smo analizirali položaj," je dejal. Lastniki so ga, ko so se spomladi ob začetku zaostrovanja stanja začeli resneje pogovarjati, razočarali. Zagotovila, ki so jih dali ob nakupu, niso bila izpolnjena, prošnji za dodatno državno pomoč pa niso priložili načrta prestrukturiranja. Na vprašanje, ali je nemški sklad 4K Adrio Airways izčrpaval, je odgovoril, da "rezultati poslovanja Adrie seveda kar kličejo, da bi si kdo to pobliže pogledal".

V Magni začeli aktivnosti za drugo in tretjo fazo

Glede naložbe Magne v Hočah je dejal, da v podjetju uresničujejo zavezo do države, po kateri morajo do oktobra 2021 zaposliti 404 ljudi, ter da so se že tudi začele aktivnosti za drugo in tretjo fazo. Investicija bo znašala 540 milijonov evrov, gradnja pa se bo začela predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta, je povedal.

Glede Mercatorja je povedal, da pogajanja med slovenskimi dobavitelji in trgovcem glede njihovega položaja po prenosu lastništva z Agrokorja na Fortenovo še potekajo. Ruska banka Sberbank, ki je ob prav tako ruski banki VTB glavna lastnica Fortenove, je Počivalšku po njegovih besedah sicer zagotovila, da bodo slovenskim dobaviteljem zagotovili enakopraven status pod konkurenčnimi pogoji, da ga bodo sproti obveščali o vseh dogodkih ali načrtih (da ne bi npr. o prodaji Mercatorja izvedeli iz medijev) in da bo imel Mercator sedež v Sloveniji. Minister sicer pravi, da bo za lastniški prenos Mercatorja na Fortenovo potrebno dovoljenje slovenske Agencije za varstvo konkurence in soglasje vseh 56 bank, ne le treh slovenskih.