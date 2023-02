Mobing na delovnem mestu: tako je ukrepala žrtev

Kaj storiti, če doživljate mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu? Se bojite, da boste zaradi obvestila o mobingu zapadli v nemilost delodajalca, saj se s tem osebno izpostavite? Se bojite javno protestirati zaradi šefove jeze in morebitnega maščevanja? Žalostna resnica je, da se mnogo zaposlenih ne zna postaviti zase v podobnih položajih. Natančen proces je odvisen od posameznega položaja, vpletenih, mogočih posledic in trajanja nadlegovanja, v vsakem primeru pa velja - če sumite, da ste žrtev mobinga, vam svetujemo, da poiščite zdravniško pomoč, če ste opazili zdravstvene težave, in obenem pravni nasvet , preden kakorkoli ukrepate. Tu nastopi zavarovalnica ARAG , ki je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa po ugodni ceni omogočajo uresničitev največje pravne varnosti.

Mobing v osnovi označuje sistematično duševno, verbalno in ekonomsko nasilje, trpinčenje oziroma ustrahovanje. Gre za sovražno komunikacijo enega ali več sodelavcev, ki je sistematično usmerjena proti posamezniku ter traja daljše časovno obdobje (vsaj šest mesecev) in v pogostih intervalih (vsaj enkrat tedensko). Za mobing na delovnem mestu je značilno predvsem, da je žrtev mobinga zaradi sodelavcev in/ali nadrejenih pod neznosnim psihičnim pritiskom.

V Sloveniji je mobing prepovedan oziroma kazniv. Temeljno prepoved mobinga določa že 34. člen ustave, v skladu s katerim ima vsakdo pravico do dostojanstva in varnosti, zagotovljena mu je nedotakljivost telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti in osebnostnih pravic.

Če sumite, da bi bili na svojem delovnem mestu lahko žrtev nadlegovanja, ali če obstaja verjetnost, da bi delodajalec kršil vaše pravice na kakšen drugačen način, je zdaj čas, da razmislite o zavarovanju pravne zaščite.

Pravilen in pravočasen ukrep

Dejstvo je, da žrtve mobinga niso le posamezniki z nižjo izobrazbo, značajsko šibkejši in deprivilegirani, temveč vse pogosteje tudi nadpovprečno sposobni, izobraženi, kreativni in v vseh pogledih izstopajoči posamezniki.

V vsakem primeru pa velja - vztrajanje na delovnem mestu, kjer ste deležni mobinga, ima lahko dolgoročne posledice na vaše psihično in fizično zdravje. Položaj lahko spremenite le, če ukrepate in opozorite na neprimerno vedenje osebe, ki vas trpinči, pa naj gre za vašega šefa, podrejeno osebo ali sodelavce - mobing je nezakonit.

Prav je, da v položajih, ki spadajo v poglavje mobinga, pravilno in pravočasno ukrepate. Tako zaščitite svoje zdravje, v skrajnih primerih pa se izognete tudi znižanju plače, prekinitvi delovnega razmerja ali podobnim neželenim posledicam.

Kaj lahko storite, če ste žrtev mobinga?

Tudi če ste v službi naredili napako, si zaslužite pravičen in korekten odnos, pa naj gre za sodelavce, nadrejene ali podrejene. Številni se bojijo prijaviti nasilje na delovnem mestu, ker jih je strah posledic, ki jih bo imela obravnava prijave.

V prvi vrsti velja omeniti, da si zabeležite vsak primer trpinčenja (kdo je povzročitelj, kaj se je zgodilo, čas in kraj dogodka ter morebitne priče). Shranite si tudi vse, kar bi vam lahko bilo v pomoč kot dokazno gradivo v postopkih zoper povzročitelja, povzročitelje.

Dobro je, da imate v kolektivu sodelavca ali nadrejenega, ki mu lahko zaupate svoje težave, ga/jo prosite za pomoč in posredovanje.

Če se počutite dovolj močni in varni, poskušajte od povzročitelja nasilja zahtevati, da vas takoj neha trpinčiti.

Če mobing nad vami izvaja vaš nadrejeni ali delodajalec, nemudoma poiščite pravno pomoč oz. se obrnite na sindikat, če ta v vašem podjetju obstaja. S pravno pomočjo, ki vam jo v teh primerih lahko ponudi ARAG, si zagotovite strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju trpinčenja.

Zavarovanje pravne zaščite vam omogoča, da se brezplačno pogovorite z odvetnikom in vstopite v pravni proces, ki vas bo zaščitil pred nadaljevanjem nadlegovanja. Rešitev je veliko – od zahteve za prekinitev kršitev do zahtev za odškodnino in sodnega postopka.

Kako ukrepati?

Spoznajmo enega od številnih primerov: 29-letnica iz Ljubljane je doživela mobing na delovnem mestu, njen odvetnik pa ji je zagotovil strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju mobinga brezplačno. Imela je namreč sklenjeno zavarovanje pravne zaščite. Če ne bi imela zavarovanja, bi si težko privoščila odvetnika in tako uveljavljala svoje pravice. Tako pa se je posvetovala z odvetnikom, ki ji je pri odpravi mobinga pomagal in tudi svetoval glede vprašanja odškodnine zaradi mobinga.

Zavarovanje ARAG je za take primere izjemno pripravno, saj krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Če ste vi ali pa člani vaše družine zaposleni v podjetju, za katero sumite, da bi v prihodnosti lahko kršilo vaše pravice, ne odlašajte s sklenitvijo zavarovanja: postopek je hiter in preprost.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje itd.),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na primere, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

