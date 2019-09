"Miro Senica mi je rekel: 'Vem, da te NPU preiskuje, lahko ti pomagam'"

V zadnjem letu dni je imel Miro Senica ključno vlogo v boju za Hranilnico Lon, drugo najmanjšo bančno ustanovo pri nas. Pripeljal je novega lastnika, irski sklad Kylin, ki je za prevzem Lona porabil več kot deset milijonov evrov.

V istem času, ko je irski sklad vstopal v Lon, je hranilnica odvetniški pisarni Mira Senice in njegovi partnerici Katarini Kresal pod relativno ugodnimi pogoji odobrila 450 tisoč evrov vredno posojilo. To je odprlo vprašanje, ali sta bila oba posla povezana. Sploh zato, ker je novi lastnik takrat pred zamenjavo rešil predsednika uprave Lona Jako Vadnjala in prvega nadzornika Janka Medjo.

Pred dnevi so v Lon prišli kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). A pri tem jih ni zanimalo, zakaj je hranilnica posojilo Senici odobrila prav v času, ko je ta vanjo pripeljal upravi naklonjenega lastnika. Iskali so namreč žvižgača, ki je nekaterim delničarjem in nadzornikom banke razkril informacijo o posojilu.

Novi lastnik, ki ga je v Lon pripeljal Miro Senica, je pred zamenjavo rešil prvega nadzornika Janka Medjo (levo) in predsednika uprave Jako Vadnjala (desno). Foto: STA

Odredba: kako so v Lonu iskali žvižgača

Na Siol.net smo pridobili sodno odredbo o preiskavi v Lonu. Iz nje je razvidno naslednje:

Primer vodi Specializirano državno tožilstvo, ki je preiskavo odtekanja informacij iz Lona začelo na podlagi ustne prijave predsednika uprave Jake Vadnjala. Preiskovalcem je predal tudi seznam potencialnih osumljencev.

Ena od tarč interne preiskave je bila tedanja članica nadzornega sveta Lona Branka Remškar , ki je od Vadnjala zahtevala pojasnila o odobrenem posojilu in o tem obvestila preostale nadzornike. Ker ni želela razkriti vira, so v Lonu ugotovili, da do teh podatkov ni prišla na zakonit način. Od Banke Slovenije so celo zahtevali, naj preveri, ali Remškarjeva še izpolnjuje pogoje za članstvo v nadzornem svetu. Čez nekaj mesecev je raje sama odstopila.

, ki je od Vadnjala zahtevala pojasnila o odobrenem posojilu in o tem obvestila preostale nadzornike. Ker ni želela razkriti vira, so v Lonu ugotovili, da do teh podatkov ni prišla na zakonit način. Od Banke Slovenije so celo zahtevali, naj preveri, ali Remškarjeva še izpolnjuje pogoje za članstvo v nadzornem svetu. Čez nekaj mesecev je raje sama odstopila. Vadnjal je v pogovoru s kriminalisti izpostavil še najmanj tri osumljence. Dva od teh sta bila zaposlena v službi za informacijsko tehnologijo, imela sta dostop do kreditne mape in naj bi imela interes za njeno razkritje.

NPU je nato enega od zdaj že nekdanjih zaposlenih v Lonu osumil kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. Očitajo mu tudi kršitev zakona o bančništvu. Ker naj bi to storil celo iz koristoljubnosti, mu grozi pet let zaporne kazni.

Kaj ima Lon s preiskavo kluba Marina?

A na tej točki bi zgodba lahko dobila nove, potencialno precej večje razsežnosti.

Foto: STA Odredba namreč razkriva, da so kriminalisti manjkajoče domnevne dokaze našli v drugi preiskavi – pri januarskih aretacijah v prostorih savna kluba Marina na Ajševici, v kateri so šest ljudi osumili zlorabe prostitucije. Trije od njih, Jože Kojc, Sergej Racman in Dejan Šurbek, so bili pred tem pomembni lastniki Lona, ki so si prizadevali za zamenjavo uprave in revizijo domnevnih spornih poslov.

Kriminalisti naj bi tako v telefonu Jožeta Kojca našli njegovo dopisovanje z enim od zaposlenih v Lonu. Kojc, ki že več kot sedem mesecev sedi v priporu v Novi Gorici in čaka na začetek sojenja, je prepričan, da ne gre za naključje ter da sta dogajanje v Lonu in preiskava kluba Marina povezana. Stična točka obeh je po njegovem mnenju Miro Senica.

Kojc: Miro Senica je vedel, da me preiskujejo

Kojc nam je zatrdil, da se je lani jeseni sestal z Mirom Senico. To je bilo v času, ko je bilo že jasno, da je njegov lastniški tabor izgubil v boju z irskim skladom, ki ga je zastopal Senica. S Senico so se morali dogovoriti le še o zadnjih podrobnostih prodaje delnic Lona. To bi morali storili oktobra lani na sestanku v pisarni Mira Senice, na katerem je bil tudi Racman.

Jože Kojc (na fotografiji) se je z Mirom Senico dogovarjal o prodaji delnic Lona. Foto: osebni arhiv Prav na tem sestanku, trdi Kojc, jima je Senica omenil, da kriminalisti preiskujejo poslovanje njunega kluba v Novi Gorici in da "jima lahko pomaga". Enako naj bi Miro Senica tedaj v telefonskem pogovoru povedal Šurbku.

Po javno dostopnih informacijah je NPU oktobra lani s prikritimi preiskovalnimi metodami spremljal dogajanje v klubu. Dobra dva meseca pozneje pa je sodišče že izdalo odredbo o izvedbi hišnih preiskav pri 18 osumljencih v zadevi Marina.

Senica: Gre za izmišljotine, na NPU nimam vpliva

To pa niso edine povezave Mira Senice z NPU, zatrjuje Kojc. V začetku lanskega julija je namreč zaradi dogajanja v Lonu sam obiskal NPU, kjer je naznanil sum storitve več kaznivih dejanj pri pripravi terena za prevzem Lona. Le nekaj dni pozneje je prek posrednika prejel sporočilo Mira Senice, da ve za vloženo ovadbo in naj opusti tovrstne poteze. Na policiji so nam sicer potrdili, da v zadevi niso ugotovili sumov kaznivih dejanj, zato so jo že končali.

Kako Kojčeve navedbe komentira Miro Senica? Iz njegove odvetniške pisarne Senice so nam sporočili, da "gre za izmišljotine, ker na odločitve ali delovanje NPU nimamo prav nikakršnega vpliva", zato jih tudi težko komentirajo.

"Kot odvetniki se ukvarjamo s pravnim svetovanjem in zastopanjem, interese naših strank pa uveljavljamo pred sodišči in drugimi državnimi organi v okviru predpisanih postopkov z navajanjem dejstev, podprtih s pravno argumentacijo," so pojasnili.

Zakaj je uprava Lona želela utišati žvižgača

Podatki iz kreditnih map veljajo za bančno tajnost in se jih ne sme razkrivati. Toda v slovenskih bankah in drugih finančnih ustanovah, kjer sklepajo večje posle, že dalj časa spodbujajo tako imenovane žvižgače med zaposlenimi, naj prijavljajo sume nepravilnosti in posledično preprečijo morebitno škodo.

Lon je odvetniški pisarni Mira Senice in njegovi partnerici Katarini Kresal pod relativno ugodnimi pogoji odobril 450 tisoč evrov vredno posojilo. Foto: Matjaž Tavčar Banke imajo tako že od leta 2015 vzpostavljene sisteme obveščanja o kršitvah. Gre za domnevno varne, neodvisne poročevalske linije za prijavitelje kršitev, ki jih morajo braniti pred morebitnimi povračilnimi ukrepi kršiteljev oziroma nadrejenih.

A logično vprašanje je, ali so imeli v Lonu v primeru Mira Senice sploh kakršenkoli interes zaščititi žvižgača. Na Siol.net smo namreč v zadnjem letu dni serijsko razkrivali incestne odnose med nadzornim svetom in upravo hranilnice Lon. Njun pomemben zaveznik je bil prej omenjeni sklad Kylin, ki ga je pripeljal in zastopal Miro Senica, od katerega je bila uprava Lona najbrž življenjsko odvisna.

V imenu novega lastnika je tako Senica vplačal prvi paket delnic, pomagal pripravljati obrambo uprave pred blokom lastnikov, ki so jo želeli zamenjati, z delničarji pa se je pogajal tudi o odkupih dodatnih delnic. Poročali smo že, da sklad Kylin pozneje Banki Slovenije ni znal dokazati izvora kupnine za nakup delnic Lona, zato je te razpršil na manjše deleže in prenesel na nove lastnike. Med njimi so tudi osumljenci kaznivih dejanj.