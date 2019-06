Mirko Tuš dobil prvo bitko z davkarijo

Lastnik trgovske verige Engrotuš je premagal davčne inšpektorje. Kaj so mu očitali, koliko denarja so od njega zahtevali in zakaj ima Mirko Tuš pred seboj še mnogo pomembnejše bitke?

Na finančni upravi RS (Furs) so zaustavili davčno-inšpekcijski nadzor nad podjetjem Tuš Holding, prek katerega je celjski podjetnik Mirko Tuš zgradil in obvladoval svoj trgovsko-zabaviščni imperij.

To so za Siol.net potrdili tudi v Engrotušu: "Inšpekcijski nadzor (...) je bil ustavljen, saj med nadzorom niso bile ugotovljene nepravilnosti oziroma obstoj davčnih obveznosti. V skladu s tem so bila potem tudi odpravljena zavarovanja."

V postopku, ki so ga na Fursu začeli sredi lanskega leta, je bil pod drobnogledom 26 milijonov evrov vreden odpustek, ki ga je od svojega podjetja dobil Mirko Tuš. Gre za denar, ki si ga je celjski podjetnik od svojih podjetij izposodil pred več kot desetletjem, torej še pred začetkom krize, vendar ga do danes ni vrnil.

To je že pred časom zmotilo tudi banke upnice, ki so njegovemu poslovnemu imperiju odobrile za več kot 400 milijonov evrov posojil, z Mirkom Tušem pa se že vse od leta 2011 pogovarjajo o načinu njihovega poplačila.

Odpisano ali ne, Tuš posojila ni vrnil

Težava je nastala, ker so v Tuš Holdingu leta 2014 posojilo v celoti oslabili. Strokovne službe so očitno ocenile, da ga njihov lastnik in generalni direktor ni sposoben vrniti.

Foto: STA Davčni inšpektorji so v postopku zavzeli stališče, da je bilo posojilo v celoti odpisano, posledično pa se je Tuševo podjetje izognilo plačilu davka. V tistem obdobju je namreč Tuš Holding zaradi odpisov in oslabitev premoženja ustvarjal visoke izgube, tako da mu pravzaprav ni bilo treba plačevati davka od dohodka pravnih oseb.

V Tuš Holdingu so trdili nasprotno. Zagotovili so, da posojilo (na papirju) še vedno obstaja in ga je Mirko Tuš dolžan vrniti ob zapadlosti. Kdaj natančno naj bi se to zgodilo in ali mora nanj plačevati tudi kakšne obresti, ne razkrivajo, saj da je to poslovna skrivnost.

Če so bili na Fursu sprva prepričani, da je Tuševo podjetje državi plačalo premalo davka in vpisali plombo na 100-odstotnem deležu v Engrotušu, se je v nadaljevanju preiskave izkazalo nasprotno. Na Fursu so zato postopek ustavili.

Astronomski osebni davčni dolg

Mirko Tuš je torej dobil prvo bitko in svojemu podjetju Tuš Holding prihranil plačilo osmih milijonov evrov, toda vojna z davkarijo še zdaleč ni končana.

Kot smo razkrili na Siol.net, je Furs pod drobnogled vzel tudi osebne finance celjskega podjetnika. Dosedanja davčna preiskava pa je pokazala, da je Mirko Tuš skupaj z ženo Tanjo državi plačal za kar 6,525 milijona evrov premalo davka.

V začetku letošnjega leta so mu tudi omejili razpolaganje z osebnim premoženjem:

- 100-odstotni delež v podjetju Tuš Holding, ki ima v lasti trgovsko verigo Engrotuš. Na njem so sicer že dolgo časa vpisane hipoteke bank upnic, tako da bo država v primeru prodaje ostala praznih rok,

- družinsko vilo v Lokrovcu pri Celju, ki je v resnici še edino večje Tuševo neobremenjeno premoženje in posledično glavna tarča države. Vila, v kateri je devet sob, od tega šest spalnic, dve garaži in dve kopalnici, se je poleti 2017 znašla na trgu. Nepremičninska agencija Rocco jo je prodajala za 2,5 milijona evrov.

Foto: Rocco Nepremičnine

Foto: Rocco Nepremičnine

Kako so na Fursu ugotovili in izračunali dodatno davčno obveznost, še ni povsem jasno. Na Fursu namreč ne komentirajo konkretnih postopkov. Pojasnil ne daje niti Mirko Tuš.

V zadnjem obdobju pa se je celjski podjetnik znašel v več (pred)kazenskih postopkih, v katerih mu očitajo, da je v škodo svojih podjetij prišel do visoke nezakonite premoženjske koristi. Na podlagi tega bi mu lahko odmerili tudi plačilo dodatnega davka.

Sodili bi mu zaradi podkupovanja, a je v Braziliji

V začetku maja se je začela glavna obravnava v zadevi Tušmobil, kjer Mirku Tušu očitajo podkupovanje nekdanjega direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Tomaža Simoniča v zameno za brezplačne frekvence za mobilno telefonijo leta 2008.

Toda Tuša zaradi slabega zdravstvenega stanja ni bilo na sodišče. Njegov odvetnik Emil Zakonjšek je pojasnil, da je po hujši poškodbi hrbtenice še v Braziliji, njegovo zdravstveno stanje pa bo počasi takšno, da bo lahko pripotoval v Slovenijo, kjer ga čaka rehabilitacija. Zato je sodnica kazenski postopek zoper njega izločila in bo sodila le Simoniču.

Foto: STA Sojenje v zadevi Tušmobil se je sicer že do sedaj močno zavleklo. Nekatera dejanja iz obtožnice so lani celo zastarala, tako da je moralo sodišče ustaviti kazenski pregon za Gorazda Lukmana in Miho Vodopivca, ki naj bi sodelovala pri kaznivih dejanjih.

Sodišča so kar tri leta potrebovala za odločitev, da so bili dokazi, obremenilni za Mirka Tuša, v preiskavi pridobljeni na zakonit način. Gre za dokaze o telefonskih komunikacijah, ki so jih kriminalisti pridobili leta 2011 med preiskavo pri Simoniču, ki se je podpisal pod sporno podelitev frekvenc. S tem je padla tudi glavna ovira, ki je preprečevala nadaljevanje sojenja.

To pa ni edini postopek, ki poteka proti lastniku trgovske verige Tuš. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so ga novembra lani ovadili zaradi spornega prenosa blagovnih znamk nekdanjega Tušmobila v davčne oaze. Preiskujejo tudi sporno prodajo blagovnih znamk Engrotuša.