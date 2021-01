Še pet milijonov zaščitnih mask za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) samozaposlene in mikro podjetja z do štirimi zaposlenimi poziva k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Podobno kot lani bo OZS v imenu gospodarskega ministrstva tako članom kot nečlanom zbornice razdelila pet milijonov zaščitnih mask. Poziv je odprt do 22. januarja.

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z od enim od štirimi zaposlenimi s 4. novembra lani, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od števila razpoložljivih mask, so navedli na zbornici, piše STA.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu. Ta je objavljen na spletni strani zbornice. Kot so še navedli, bodo upravičencem odobrili le pravočasno oddane in popolne vloge, ki jih ti oddajo prek spletne strani obrtno-podjetniške zbornice. Poziv je odprt do 22. januarja.

Upravičenec bo zaščitne maske prevzel osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja, še piše STA.