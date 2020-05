Mesec bo vztrajal, da morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte. To podpira tudi SDS.

Koordinator Levice Luka Mesec je odločitev vlade, da ne podpira predloga zakona Levice za zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, označil za neresnost. Spomnil je, da je naklonjenost ukrepu sprva izkazala večina v koaliciji, tudi premier Janez Janša. Mesec računa na načelnost poslancev in napoveduje vztrajanje pri predlogu. Zaprtje trgovin podpirajo tudi poslanci SDS.

Vlada je v ponedeljek ocenila, da trenutno zaradi posledic epidemije novega koronavirusa na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, predlog zakona, ki ga je vložila Levica, ni primeren za nadaljnjo obravnavo v državni zbor. Poleg tega meni, da je socialni dialog najustreznejši način reševanja tovrstnih vprašanj, piše STA.

V Levici upajo, da bodo poslanci pokazali"več načelnosti kot predsednik vlade"

Luka Mesec je v današnji izjavi novinarjem spomnil, da je Janez Janša takoj po napovedi Levice, da bo vložila zakonski predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah, prek Twitterja sporočil, da to podpira. "Ker gre za mnenje predsednika vlade, je javnost to vzela resno, izkazalo pa se je, da je precej neresno," je ocenil Mesec.

Ker so podporo zaprtju trgovin ob nedeljah izkazali tudi številni poslanci, v Levici računajo na to, da bodo v državnem zboru "pokazali malo več načelnosti kot predsednik vlade". Tako si bodo v Levici prizadevali, da bo zakon prestal prvo obravnavo, ki bo v sredo, še navaja STA.

Poslanci SDS podpirajo zaprtje trgovin Poslanska skupina SDS podpira zaprtje trgovin ob nedeljah, so za STA pojasnili v poslanski skupini in dodali, da bodo stališče poslanske skupine do predloga Levice predstavili v sredo na prvi obravnavi v državnem zboru.

Tudi zaposleni naj bi podpirali zaprtje trgovin

Po Meščevem mnenju smo v koronakrizi spoznali, da lahko nakupe opravimo tudi v drugih dneh oziroma za to ne potrebujemo nedelje. Po njegovih besedah sicer trgovinska zbornica in številni lobisti menijo, da je ukrep v škodo delavcem, ki želijo ob nedeljah delati zaradi dodatkov. A v Levici izpostavljajo anketo Sindikata delavcev v trgovini Slovenije med njihovimi člani, ki kaže, da več kot 90 odstotkov zaposlenih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah. "To pomeni, da si želijo nedeljo kot prosti dan, ne glede na to, da jih lastniki trgovin poskušajo podkupiti z dodatki," je po pisanju STA dejal Mesec.

V Levici bi ob nedeljah zaprli trgovine. Predlog je na začetku podprl tudi predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

Bi lahko zaprtju trgovin sledila odpuščanja?

Sicer pa opozarja, da v trgovinah niso le redno zaposleni, ampak tudi prekarni delavci, ki jih v nedeljskih terminih zelo izkoriščajo. Glede morebitnih odpuščanj v primeru zaprtja trgovin ob nedeljah je Mesec povzel sporočilo omenjenega sindikata, da je promet v trgovinah ob nedeljah najmanjši. "Za številne trgovine je nedeljsko delo prej strošek, kot dan, ko bi se ustvarjal dobiček. Prodajalne imajo odprte, ker jih ima odprte tudi konkurenca," je prepričan. Argumenti glede izgube delovnih mest zaradi ukrepa so po njegovem mnenju prazni, piše STA.

Pogovarjali bi se tudi o izjemah

Kot ocenjuje, se prihodki z ukrepom ne bodo bistveno zmanjšali. "Če bodo trgovine v nedeljo zaprte, ne pomeni, da v nedeljo ne bomo jedli, ampak si bomo pač v petek in soboto nakupili hrano," je dejal. Prav tako meni, da bodo trgovine lahko optimizirale svoje stroške. Mesec napoveduje, da so se v Levici še vedno pripravljeni pogovarjati o izjemah, ki pa morajo zadostiti dvema kriterijema: da bo velika večina trgovin ob nedeljah zaprtih in bodo zaposleni imeli dela prosti dan ter da zakon zaradi izjem ne bo neskladen z ustavo, poroča STA.