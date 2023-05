Mercator -CG prevzema črnogorske trgovine Franca

Transakcijo, katere vrednosti v Fortenovi niso navedli, je že odobrila tudi agencija za varstvo konkurence. Mercator-CG, ki deluje pod blagovno znamko Idea, s prevzemom krepi dostopnost na trgu celotne Črne gore.

Nakupovalna veriga v lasti družine Franca ima 67 trgovin, od tega največ, 13, v Podgorici, osem jih je v Budvi in sedem v Bijelem Polju. S prevzemom novih trgovin se maloprodajna mreža blagovne znamke Idea povečuje na skoraj 200 trgovin, s prevzemom 900 zaposlenih v maloprodaji družbe Franca pa Mercator-CG postaja eden največjih delodajalcev v državi z več kot 2.500 zaposlenimi.

Kupoprodajno pogodbo so danes v Podgorici podpisali vodilni družbe Mercator-CG in člani družine Franca, podpisa pa se je udeležil tudi glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško. Zadnji je ob tem dejal, da je Fortenova močno podprla Mercatorjev prevzem, s katerim krepijo regionalno prisotnost v maloprodaji. "Že sedaj jasno vidimo učinke sinergij v maloprodaji, ki so se začele z integracijo Mercatorja leta 2021," je izpostavil Peruško.

Prevzem bo okrepil položaj družbe Franca

Po besedah izvršnega direktorja France Hilmije France bo prevzem okrepil položaj družbe Franca kot vodilnega na črnogorskem trgu mesa in mesnih izdelkov. Franca bo po njegovih besedah pod tem imenom še naprej prisotna na trgu. "Najpomembneje za nas je, da bo vseh 900 zaposlenih obdržalo zaposlitev," je poudaril. Prepričan je, da bo partnerstvo tako njim kot vodilnim v domači mesni industriji odprlo vrata na druge trge.

Da je pridružitev trgovske verige pomemben korak v strateškem razvoju družbe Mercator-CG, je medtem ocenil izvršni direktor družbe Mercator-CG Ivan Karadžić. "S približno 200 trgovinami postajamo edina veriga, ki bo prisotna v vseh črnogorskih občinah," je dejal.

Pomen prevzema, predvsem v luči širitve mreže trgovin, je izpostavil tudi izvršni direktor Fortenova grupe za maloprodajo in predsednik uprave Konzuma Zoran Mitreski. "V sistemu imamo veliko naložbeno dinamiko. Lani smo v celotni regiji odprli več kot 150 prodajnih mest, od tega 60 novih in 90 prenovljenih. Jeseni nas čaka formalni prevzem in integracija družbe Franca, nadaljevanje naložb, a tudi nadaljevanje raziskovanja novih možnosti združitev in prevzemov v maloprodaji," je napovedal.

Trgovska veriga Franca je nastala v okviru podjetja, ki ga je leta 1990 ustanovila družina Franca iz nekdanje mesne industrije Meso-promet. V zadnjih 30 letih so razvili eno najpomembnejših proizvodnih in maloprodajnih podjetij na območju Črne gore s 1.500 zaposlenih. Svojo prepoznavnost na trgu je v veliki meri zgradila Franca prav na domačem mesu in mesnih izdelkih z lastnih kmetij, so v sporočilu za javnost še navedli v Fortenovi.