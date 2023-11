Mercator bo prevzel Tuš

Delo poroča, da bo podpis pogodbe za nakup Tuša že danes, kot morebiten zaplet pri prevzemu pa omenjajo soglasje agencije za varstvo konkurence, ki ga bodo morali v Fortenovi še pridobiti.

Kot smo že poročali, sta v zaključku prodajnega postopka trgovske verige Tuš, ki je v 80-odstotni lasti sklada Alfi in 20-odstotni lasti Mirka Tuša, ostala dva ponudnika, in sicer nemška trgovska veriga Rewe in Fortenova, ki je bila po informacijah Dela prepričljivejša, tudi z nekaj višjo kupnino. Po neuradnih informacijah Dela bo Fortenova prevzela Engrotuš in veleprodajo Cash & carry, medtem ko bodo drogerije ostale v lasti družine Tuš.

Nepremičnine ostanejo skladu Alfi oziroma upnikom Engrotuša. Zadnji se je namreč razdolžil tudi s prodajo nepremičnin, še poroča Delo.