Megalomanski posel v svetu piva

Posel naj bi sklenili v začetku prihodnjega leta. Asahi kupuje blagovne znamke po vsem svetu, med drugim so januarja kupili britanski Fuller's, že pred tem pa so pridobili znamke kot so Peroni in Grolsch.

AB InBev, ki ima med drugim v lasti blagovne znamke Stella Artois in Budweiser, pesti več kot 100 milijard dolarjev dolga, ki je med drugim posledica nakupa družbe SABMiller iz leta 2016.

AB InBev je lani ustvaril 5,90 milijarde evrov čistega dobička, kar je bilo 14,7 odstotka manj kot leto pred tem. Foto: Reuters

Da bi se razdolžili, nameravajo letos med drugim na hongkonško borzo uvrstiti delnice azijske družbe Budweiser Brewing Company APAC in s tem zbrati več milijard dolarjev.