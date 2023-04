Mednarodni industrijski sejem v Celju – na ogled številne svetovne novosti prvič prav na tem sejmu

Oglasno sporočilo

Med 18. in 21. aprilom Celjski sejem organizira Mednarodni industrijski sejem . Nedvomno gre za prepričljivo največji in najpomembnejši industrijski sejem v JV Evropi. Predstavili se bodo najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk na področju orodjarstva in strojegradnje, industrijske avtomatizacije, robotike, varjenja in rezanja, industrije plastike, materialov in komponent ter naprednih tehnologij.

Celjski sejem se bo za štiri dni spremenil v eno večjih proizvodenj v Sloveniji z najsodobnejšimi in tehnično najbolj dovršenimi stroji, aparati, napravami, industrijskimi roboti, orodji in aplikacijami v Sloveniji. Letošnji najtežji stroj, ki si ga bo mogoče ogledati tudi na sejmu, ima nekaj več kot 15 ton. In vsi stroji ter druge naprave na sejmu tudi delujejo.

Svetovne novosti, informacije in znanja na več kot 23.000 m2

Na sejmu se bo v osmih dvoranah na več kot 23 tisoč kvadratnih metrih predstavilo več kot 330 podjetij iz dvanajstih držav. Skupaj bodo predstavili več kot tisoč blagovnih znamk iz okoli 36 držav.

Letošnje leto se bo predstavilo rekordno število podjetij s področja avtomatizacije in robotizacije, med njimi vodilni slovenski akterji s tega področja. Prav tako je letos prisotno rekordno število podjetij s področja varjenja in rezanja, kar nas še posebej veseli, saj smo prav na tem področju v preteklih letih zasledili padec števila razstavljavcev.

Predstavljene bodo novosti s področja kompresorjev, CNC-strojev, avtomatizacije procesov za boljši izkoristek materialov, robotske celice s kolaborativnim robotom za lasersko varjenje, avtomatski in pnevmatski kovičnik, 3D-printerji, zaščitna delovna oprema, software programi … Vse te novosti se potegujejo tudi za sejemska priznanja, ki jih Celjski sejem skupaj s strokovno komisijo podeljuje prvi dan sejma.

Vsak dan je posvečen enemu področju in številnim spremljevalnim dogodkom

Prvi sejemski dan je namenjen industrijski avtomatizaciji in optimizaciji proizvodnih procesov. Predavanja pripravljajo Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov, Laboratorij za simulacije diskretnih sistemov. Govora bo o trendih in pomenu optimizacije, sodelovanju delovnih mest pri doseganju globalne konkurenčnosti podjetij in pa optimizaciji proizvodnih sistemov, ki je ključ do globalne konkurenčnosti.

Drugi sejemski dan je tradicionalno namenjen varilcem − DVT Krško in DVT Maribor prirejata dan varilne tehnike. Za stroko pripravljajo predavanja, najboljši varilci pa se bodo pomerili na državnem prvenstvu. Po pisnem delu bo sledil praktični preizkus. Letos bo tekmovanje prvič mednarodno obarvano, saj se nam bodo pridružili tekmovalci iz držav bivše Jugoslavije. Tekmovali bodo v tehnikah MAG, TIG in prvič tudi v REO (ročnem obločnem varjenju).

V četrtek, 20. aprila, bosta na sejmu dan orodjarstva in dan vzdrževanja.

Dan orodjarstva bo poudarek namenil zelenemu prehodu, aditivnim tehnologijam in Industriji 4.0 ter temu, in kako lahko spodbujajo uporabo tehnologij za zeleni prehod.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Laboratorij za fluidno tehniko pa bosta od 12.30 dalje pripravila predavanja s področja sodobnega vzdrževanja. Strokovnjaki s področja vzdrževanja bodo predstavili pomen sodobnega vzdrževanja, pa tudi vzdrževanje hidravličnih tekočin in pnevmatičnih sistemov, kako postati licencirani letalski tehnik in visokotlačno raziglevanje in čiščenje izdelkov.

Petek bo namenjen inovativnim tehnologijam v industriji plastike in gume. Predavanja pripravlja fakulteta za tehnologijo polimerov in GIZ Grozd Plasttehnika. Predstavili bodo inovativne tehnologije predelave in poučevanja, kombinirane tehnologije izdelave plastičnih kompozitov, izzive na področju elektromobilnosti pri brizganju plastike in izzive recikliranja.

Sejem Lestech

Hkrati bo potekal tudi sejem Lestech, ki je vodilni sejem lesnoobdelovalne industrije v Sloveniji. Namenjen je vsem obdelovalcem in oblikovalcem lesa, lesni industriji in mizarskim delavnicam, ki se bodo lahko seznanili z novostmi in rešitvami na področju lesnoobdelovalnih strojev in tehnologij ter repromaterialov.

Razstavljavci bodo v sejemski dvorani M predstavili ponudbo tako za velike lesnoobdelovalne obrate kot tudi opremo za samostojne mizarje in ljubitelje obdelave lesa:

stroje za izdelavo pohištva,

stroje za obdelavo lesa, stiskalnice za debelinsko in širinsko lepljenje,

repromaterial (iverne plošče, vezane plošče),

3D-oplemenitenje površin, linije za oplaščenje (PVC, PET),

stiskalnice za furniranje, lakiranje, brizganje,

servisiranje lesnoobdelovalnih strojev,

servisiranje vseh orodji in rezil,

električna in akumulatorska orodja,

zaščitna sredstva za delo pri strojih,

ročna orodja.

Predstavila se bo tudi Skupnost lesarskih šol.

Od torka do petka med 9.00 in 17.30 Mednarodni industrijski sejem in sejem Lestech lahko obiskovalci obiščejo med 18. in 21. aprilom od 9.00 do 17.30. Če bodo vstopnice kupili v predprodaji po spletu, bodo zanjo namesto 15 odšteli sedem evrov. Vstopnice so že na voljo prek spleta na shop.ce-sejem.si. Se vidimo na Celjskem sejmu!

