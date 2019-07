Madžarska pipica ostaja odprta za medije SDS

Medijska podjetja iz kroga največje opozicijske stranke SDS so dobila novo injekcijo denarja iz Madžarske. Za kaj so jo porabila?

Prostori v Štihovi ulici v Ljubljani, v neposredni bližini glavne železniške postaje, so bili vrsto let priljubljeno shajališče ljubiteljev plesa vseh starosti. Tam je delovala Plesna šola Urška, ki je od leta 2015 v stečaju.

Danes se v teh prostorih ne pleše, ampak po besedah novih lastnikov "razbija medijski monopol levice". Že nekaj mesecev so namreč v lasti Nove hiše, enega od medijskih podjetij iz kroga Slovenske demokratske stranke (SDS). Pred vhodnimi vrati je mogoče opaziti znak Nova24TV, televizijske postaje, ki so jo ustanovili sedanji in nekdanji vplivni člani največje opozicijske stranke. V prostorih deluje medijski center, poimenovan po Andreju Slavku Uršiču, primorskem časnikarju, intelektualcu in politiku, ki je bil po vojni žrtev Udbe, nekdanje jugoslovanske tajne policije.

Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu Siol.net, razkrivajo, da je bil nakup prostorov z 940 kvadratnih metrov veliko dvorano v pomembni meri financiran z denarjem iz Madžarske, ki je v Slovenijo prišel tik pred majskimi evropskimi volitvami, na katerih je najboljši rezultat dosegla SDS.

200 tisoč evrov za nakup prostorov

Podjetje Nova hiša je izdajatelj spletne strani Nova24TV.si. Še v začetku leta so bili njeni večji lastniki posamezniki, tako ali drugače povezani z SDS. Med njimi tudi predsednik stranke Janez Janša, njegov odvetnik Franci Matoz, sekretar poslanske skupine Božo Predalič, prvi mož Gibanja za otroke in družine (GOD) Aleš Primc, nekdanji direktor Elektra Slovenija Vitoslav Türk ... Največja deleža sta imela programski direktor Nove24TV Boris Tomašič in predsednik lokalnega odbora SDS v Poljčanah Tomaž Kokot.

To se je spremenilo konec aprila, slab mesec pred evropskimi volitvami. Takrat je namreč največji, 72-odstotni lastnik Nove hiše postalo madžarsko podjetje Hespereia.

To mu je uspelo tako, da je v kapital Nove hiše pretvorilo 200 tisoč evrov vredno posojilo. S tem denarjem je Nova hiša financirala nakup prostorov in dvorane na Štihovi ulici, za katere je po naših podatkih plačala 648 tisoč evrov. Preostanek denarja je zbrala s posojilom, ki ga je najela pri Novi KBM, vrniti pa ga mora do leta 2029. Nova hiša je sicer prostore kupila od Janka Šemrova, nekdanjega menedžerja in enega največjih lastnikov finančnega holdinga ACH. Šemrov jih je dobro leto dni pred tem po precej nižji ceni odkupil iz stečajne mase Plesne šole Urška.

Madžarska medijska hobotnica

Že pred časom smo na Siol.net razkrili, da ima madžarsko podjetje Hespereia vse bolj pomembno vlogo v medijski hobotnici okrog SDS. V začetku februarja je postalo solastnik družbe NovaTV24, ki ima v lasti prej omenjeno televizijsko postajo Nova24TV. Delnice je kupilo od madžarskega podjetja Ripost Media, ki je v lasti Petra Schatza, ključnega madžarskega medijskega operativca v Sloveniji in večinskega lastnika strankarske revije Demokracija.

Podjetja Hespereia je bilo v Budimpešti ustanovljeno novembra lani. Podjetje je račun odprlo pri banki MKB, ki je v lasti Lőrinca Mészárosa, najvplivnejšega oligarha iz kroga predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana. Upravlja ga znana madžarska odvetniška pisarna, ki Mészárosa zastopa v zadevah, povezanih z mediji.

Foto: Siol.net

Lastnica podjetja Hespereia je Agnes Adamik, 53-letna nekdanja uslužbenka madžarskega javnega radia, ki ima tesne povezave s krogom predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana. Imela je namreč ključno vlogo v njegovi "operaciji Severna Makedonija", med katero so madžarski financerji v tej državi z več milijonov evrov vrednim vložkom prevzeli ali ustanovili večje število medijev, ki so bili izrazito naklonjeni nekdanjemu predsedniku vlade Nikoli Gruevskemu in njegovi desni stranki VMRO-DPNE. Adamikova je bila uradna lastnica treh tamkajšnjih medijskih podjetij.

Menjava na vrhu Nove24TV

Še pred tem je Adamikova v Sloveniji tik pred lanskimi parlamentarnimi volitvami ustanovila podjetje Crecol Media in vanj vplačala dobrih 400 tisoč evrov kapitala. S čim se ukvarja to podjetje, še vedno ni znano. Lani je ob 23 tisoč evrov prihodkov ustvarilo kar 328 tisoč evrov odhodkov.

Adamikova skupaj s Petrom Schatzem sedi tudi v upravnem odboru Nove24TV, ki ima od prejšnjega meseca novega direktorja. Damjana Damjanoviča, ki je to funkcijo opravljal od januarja lani, je zamenjal Aleš Hojs, nekdanji član uprave Darsa in minister za obrambo v drugi Janševi vladi. Hojs je vidni član SDS in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO).

Aleš Hojs je začasno prevzel vodenje podjetja Nova hiša, izdajatelja spletnega portala Nova24TV.si. Foto: STA Kot je Hojs pojasnil za Siol.net, ga je na položaj direktorja začasno imenoval upravni odbor po tem, ko ga je Damjanovič zapustil na lastno željo. Hojs je tudi zastopnik podjetja Nova hiša. Dejal nam je, da nova vlaganja madžarskega lastnika v podjetje za zdaj niso predvidena.

Nova finančna injekcija medijem iz kroga SDS bi lahko zanimala tudi državnozborsko preiskovalno komisijo o financiranju političnih strank, ki jo vodi poslanec SMC Jani Möderndorfer. Pod lupo bo namreč vzela tudi domnevno nezakonit način uporabe medijev, ki so v uradni lasti madžarskega kapitala, za potrebe prikritega financiranja političnih strank.

Za težave z oglasi krivijo Šarca

Po dostopnih podatkih so različna madžarska podjetja, ki so tako ali drugače povezana z Orbanovim krogom oziroma tamkajšnjo vladajočo stranko Fidesz, v slovenska medijska podjetja do zdaj vložila že skoraj tri milijone evrov. Adamikova in drugi madžarski poslovneži, ki imajo uradno v lasti medije iz kroga SDS, so samo lani v Sloveniji obrnili skoraj pet milijonov evrov denarja. S katerimi posli se ukvarjajo, uradno ni znano.

"Gospa Adamik in gospod Schatz sedita v upravnem odboru NoveTV24, družbo pa vodi direktor," je na vprašanje o vlogi madžarskih lastnikov pri vodenju njihovih medijev v Sloveniji odgovoril Aleš Hojs. Zagotovo pa je madžarski kapital močno izboljšal tudi poslovanje teh medijev, ki so lani krepko povečali svoje prihodke. Tudi družba NovaTV24 je lani prvič po ustanovitvi leta 2015 poslovala pozitivno, saj je ustvarila 28 tisoč evrov čistega dobička ob dobrih 1,5 milijona evrov prihodkov.

Foto: STA Pri tem Aleš Hojs opozarja na "neenakopraven položaj NoveTV24 v primerjavi z nekaterimi ostalimi televizijami". "Ne dobimo niti evra nadomestila, ki ga morajo kabelski operaterji plačevati za pakete POP TV," je poudaril Hojs in napovedal ukrepe. Po njegovih besedah je na poslovanje televizije vplival tudi lanski poziv predsednika vlade Marjana Šarca, naj državna podjetja razmislijo glede oglaševanja v medijih, ki širijo sovražni govor. "Nekateri oglaševalci ne želijo sklepati novih pogodb," je priznal Hojs.