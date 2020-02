Ljubljančan mora za stanovanje delati štiri leta več kot Mariborčan

Največji nepremičninski bum je za nami. Cene so se v zadnjem letu umirile, število poslov v prvi polovici lanskega leta je bilo najnižje po letu 2016, oglasi pa se na nepremičninskih portalih ne menjuje tako hitro, kot so se pred letom.

Po finančni krizi je do preobrata na nepremičninskem trgu prišlo v začetku leta 2015, ko se je trend števila prodanih stanovanj in hiš ter tudi cene teh začeli zviševati. Do prve polovice lanskega leta so se v celotni državi cene v primerjavi z letom 2015 zvišale za 30 odstotkov, od leta 2018 pa so se cene umirile, predvsem na račun stagnacije v glavnem mestu, kažejo podatki Geodetske uprave.

"Cene so verjetno dosegle svoj vrh. So tako visoke kot pred krizo in po logiki se bodo tu nekje ustavile. Cene rabljenih stanovanj so lahko tako visoke, ker ni novih," ocenjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN in dodaja, da bi morala biti rabljena stanovanja od novogradenj cenejša med 400 in 500 evri za kvadratni meter.

Kronično primanjkuje novogradenj med 2500 in 3000 evri za m²

Roman Prskalo, nepremičninska agencija Metropola IN. Foto: Osebni arhiv Cene kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Ljubljani so v prvi polovici lanskega leta znašale skoraj 2.800 evrov in so že presegle rekordne cene iz leta 2008, pred finančno krizo. Če pogledamo podatke na največjem portalu za prodajo nepremicnine.net, so oglaševane cene v prestolnici v obdobju med marcem in novembrom lanskega leta velikokrat presegale tudi tri tisoč evrov.

"Na ljubljanskem trgu trenutno kronično primanjkuje večjih investicijskih stanovanjskih projektov, pri katerih bi se prodajna cena z DDV-jem gibala od 2.500 do 3.000 evri na kvadratni meter," meni Prskalo.

Veliko projektov le na papirju

Vendar pa je večina projektov šele napovedanih oziroma obstajajo le na papirju, ob tem pa je neznanka, kakšne bodo cene. Kar nekaj od njih bo imelo visoko ceno, kar znova ne rešuje problemov mladih oziroma tistih, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.

Podobno v svojem poročilu ugotavlja tudi Geodetska uprava. "Slovenski nepremičninski trg še naprej čaka na večje število novih stanovanjskih enot, saj ponudbe novih stanovanj do prve polovice letošnjega leta še ni uspelo prilagoditi obstoječemu povpraševanju," so zapisali.

V Ljubljani štiri leta več kot v Mariboru

Za primerjavo, v Mariboru je potrebno za kvadratni meter stanovanja v povprečju odšteti 1320 evrov. Če še upoštevamo povprečno neto plačo v Ljubljani in Mariboru (vzeli smo podatke za prvih 11 mesecev lanskega leta), mora Ljubljančan za 50 kvadratov veliko stanovanje delati kar štiri leta več.

Mesto Ljubljana Maribor Povprečna neto plača 1.272 1.079 Povprečna cena za kvadratni meter nepremičnine 2.780 1.320 Koliko mesecev bi odplačevali 50 m² veliko stanovanje? 109 61

"Nerazumljivo je, da se je tako dolgo čakalo z začetkom novih projektov"

Umiritev nepremičninskega trga je mogoče pripisati predvsem čakanju kupcev na projekte, ki so napovedani in naj bi bili dosegljivi za več ljudi.

"Nerazumljivo mi je, da se je tako dolgo čakalo z začetkom novih projektov. Položaj se je na nepremičninskem trgu obrnil leta 2015, pa do zdaj, pet let kasneje, je bilo realiziranih zelo malo projektov," se sprašuje Prskalo.

Kje se bo gradilo?

Od novih večjih projektov je najbližje koncu Peca na koncu Litostrojske, vse pa je za gradnjo pripravljeno tudi nasproti parka Tivoli, kjer bo imela soseska Bellevue Living okrog 70 stanovanj. Gradnja naj bi bila končana septembra 2021.

Naprej po Celovški je gradnjo napovedalo tudi podjetje Spektra Invest, ki je v solati Izeta Rastoderja. V stolpnicah pred sosesko Celovški dvori naj bi bilo prostora za 220 stanovanj.

V prvi polovici letošnjega leta gradnjo napoveduje tudi slovaška družba Corwin, ki na vogalu Rakuševe in Ceste Ljubljanske brigade načrtuje štiri 16-nadstropne stolpnice z 221 stanovanji.