Ljubljana bo prihodnjo pomlad dobila novo nakupovalno središče #foto

Spomladi prihodnje leto se bo v ljubljanski Šiški odprlo novo nakupovalno središče. Poimenovali so ga Aleja, v njem bo 80 trgovin in najsodobnejši Interspar. Gostinska ponudba bo zavzemala več kot desetino površin, na ozelenjeni strehi pa bodo športna igrišča in tekaška steza. Zaposlitev bo dobilo 700 ljudi.

Gradnja novega nakupovalnega središča ob Celovški cesti, ki se je začela pred letom in pol, dobiva prve obrise. Spomladi prihodnje leto bo družba SES Spar European Shopping Centers, ki je vodilna na področju gradnje, razvoja in upravljanja nakupovalnih središč v Sloveniji in Avstriji, v Sloveniji odprla svoje peto nakupovalno središče.

Prihaja nova blagovna znamka

Na 32 tisoč kvadratnih metrih površin bo 80 trgovin številnih blagovnih znamk, med njimi Interspar, drogerija Müller, Big Bang, modna ponudba iz XYZ, H&M in Hervisa ter MASS.

V središče prihajajo številne trgovine priznanih blagovnih znamk, kot so Calzedonia, Max&Co., S.Oliver, Black Label, Comma, Tommy Hilfiger, Pandora, Intimissimi, SuperDry in Buzz.

Povsem nova blagovna znamka v Sloveniji bo Sport Vision, ki je nedavno prevzela slovensko verigo trgovin s športno opremo Tomas sport.

"Oddanih je že več kot 95 odstotkov prodajnih površin," je ob predstavitvi gradbišča novinarjem dejal Toni Pugelj, direktor Cityparka in vodja projekta Šiška pri družbi SES.

Trenutno največja naložba v Sloveniji

Naložba je vredna 150 milijonov evrov in je trenutno največja naložba v Sloveniji. Kot je pojasnil Pugelj, SES prihodnost nakupovalnih središč vidi v večnamenskih lokacijah, ki ne združujejo le nakupovanja, temveč tudi doživetje kulinarike, preživljanje prostega časa, druženje in kulturo. Tako bo zasnovana tudi Aleja v treh nadstropjih z dvema podzemnima garažama. Na voljo bo več kot 1.600 parkirnih mest, urejenih pa bo tudi 200 parkirnih mest za kolesa, od tega sto pokritih.

V drugem nadstropju bo na voljo oddelek z raznovrstno ponudbo hrane (Foodcourt) z različnimi restavracijami s postrežbo ter ponudniki hitre prehrane in prigrizkov. Raztezal se bo na 2.300 kvadratnih metrih površin pod stekleno kupolo, 800 kvadratnih metrov površin pa bodo zavzemale kavarne. Gostinski predel bo ponujal veliko zunanjo teraso za vse gostinske obrate.

Foodcourt bo tako neposredno povezan s ponudbo športnih in prostočasnih dejavnosti na strehi. Na ozelenjeni strehi (Activity Roof) bodo na skupno 6.200 kvadratnih metrih površine na voljo igrišča za odbojko, košarko in nogomet, fitnes park, tekaška proga in otroško igrišče na prostem. Na več kot 500 kvadratnih metrih se bo raztezalo največje pokrito otroško igrišče v slovenskih nakupovalnih središčih.

Kako so izbrali ime novega središča?



Fasada Aleje bo izdelana iz posebej obdelanega jekla in bo posnemala luske zmaja, simbolične živali z grba mesta Ljubljana. SES namreč pri načrtovanju in upravljanju upošteva regionalne vidike, njihova nakupovalna središča se na ta način še močneje zlijejo z okoljem. Tako je tudi z imenom. Ime Aleja je tesno povezano s Šiško in prihodnjo usmeritvijo nakupovalnega središča: urbana aleja, urbano območje za srečanja, ki obiskovalcem ponuja sprostitev, prostor za potepanje, doživljanje prijetnih trenutkov in doživetij v središču urbanega okolja.

Pred samim središčem Aleja bosta urejena dva krožna poligona za vožnjo po tlačilnih stezah (ang. pump truck) in izposojevalnica koles Bicikelj. Aleja bo nudila številne storitve, od vodenega sistema parkiranja do sob za dojenje, previjalnic in e-polnilnic.

Poglejte, kako je potekala gradnja nakupovalnega središča v zadnjem letu in pol:

Zapleti s pridobivanjem dovoljenj

Novo nakupovalno središče med sosesko Celovški dvori in severno ljubljansko obvoznico je bilo sicer načrtovano že davnega leta 2010, a se je pridobivanje gradbenega dovoljenja zavleklo. Gradnja se je tako začela šele jeseni 2017.