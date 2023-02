Letos bo zaradi dviga minimalne plače višji tudi regres

Regres za letni dopust, ki ga mora delodajalec izplačati do 1. julija letos, pripada vsakemu delavcu oziroma zaposlenemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do letnega dopusta. V letu 2023 bo minimalni regres, ki vam ga mora izplačati delodajalec, znašal 1.203,36 evra neto. Zaradi dviga minimalne plače je to skoraj 130 evrov več kot lani. Do višine povprečne bruto plače je regres neobdavčen.

Regres je po zakonu o delovnih razmerjih pravica vsakega, ki je zaposlen za nedoločen ali določen čas, in mu pripada skupaj z letnim dopustom.

Regres je obdavčen le, če znaša več kot povprečna plača zaposlenih v Sloveniji, a se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega ta znesek. Trenutno po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije povprečna plača znaša 2.244,35 evra bruto.

Zakon ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec, določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, in da mora biti izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače.

Minimalna plača v letu 2023 za polni delovni čas znaša 1.203,36 evra bruto in je za 128,93 evra višja kot v letu 2022.

Vam pripada celotni ali sorazmerni del regresa?

Celotni regres vam pripada, če ste pri podjetju zaposleni vsaj eno leto. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico tudi do sorazmernega dela regresa.

Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, kar pa ne velja, če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu − v teh primerih ima pravico do celotnega regresa.

Skrajni rok je 1. november

Mnogo delodajalcev regres izplačuje po delih ali z zamudo, ob tem pa se pogosto sklicujejo na likvidnostne težave v podjetju. V izjemnih primerih se lahko podjetju podaljša rok izplačila do 1. novembra, sicer pa morajo regres izplačati do 1. julija letošnjega leta.

V primeru odpovedi boste del regresa vrnili

Če ste celotni regres že dobili, a pred koncem leta z delodajalcem prekinili pogodbo o zaposlitvi, morate vrniti sorazmerni del regresa. Delodajalec mora v tem primeru pridobiti podpisano soglasje za vračilo regresa.

Če pogodba ne poteče zadnji dan v mesecu, zakon nekoliko drugače ureja to pravico.

Visoke globe za prekrške

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, zaradi katerega inšpektor vodi in ukrepa v prekrškovnem postopku.

Za delodajalca je zagrožena globa v znesku od tri tisoč do 20 tisoč evrov. Z globo od 1.500 do osem tisoč evrov se lahko kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 do dva tisoč evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.