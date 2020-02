Lanska gospodarska rast je bila po prvi oceni 2,4-odstotna

BDP se je lani po prvi oceni statističnega urada realno zvišal za 2,4 odstotka, v zadnjem lanskem četrtletju pa je bila medletna rast 1,7-odstotna. K rasti, ki je bila nižja od dolgoletnega povprečja pri 2,7 odstotka, sta prispevala zunanje povpraševanje in domače trošenje. Nadaljnje razmere so negotove predvsem zaradi posledic koronavirusa.

Gospodarska rast se je skozi lansko leto postopoma ohlajala. V prvem četrtletju je realna rast BDP dosegla 3,3 odstotka, v drugem 2,5 odstotka, v tretjem 2,4 odstotka in v četrtem 1,7 odstotka.

BDP je lani v tekočih cenah dosegel 48,007 milijarde evrov, kar je nominalno 4,9 odstotka več kot v letu 2018.

V lanskem letu se je izvoz povečal za 4,4 odstotka, domače trošenje pa za 2,1 odstotka, je navedel statistični urad. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale precej manj kot predlani, in sicer za 3,2 odstotka. Rast izdatkov za končno potrošnjo je dosegla 2,4 odstotka.

Ključni motor rasti ostaja zasebna potrošnja

Kot so ocenili v Banki Slovenije in v Umarju, je ključni dejavnik rasti ostala zasebna potrošnja, ki so jo poganjale rekordno ugodne razmere na trgu dela z razmeroma visoko rastjo zaposlenosti, rast plač in socialnih transferjev ter nadaljnja krepitev kupne moči gospodinjstev.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pa so opozorili, da je rast potrošnje gospodinjstev ob koncu leta dosegla le tretjino rasti predhodnih treh četrtletij, pa čeprav je prodaja novih vozil proti koncu leta hitro rasla. Analitike na GZS je prva ocena o lanski gospodarski rasti presenetila. Pričakujejo, da bo avgustovska revizija izračunov pokazala na višje številke od danes objavljenih.