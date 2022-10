Lahovnik: Pri nacionalizaciji Geoplina je odprtih več vprašanj kot odgovorov

Podjetje Petrol, ki je večinsko v zasebni lasti in je 74,34-odstotni lastnik Geoplina, je Golobovo vlado obvestilo, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo, ki je Petrol ne more zagotoviti. Vlada je ob seznanitvi z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina Slovenski državni holding (SDH), ki je lastnik 25,01-odstotnega deleža družbe, pozvala, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov.

Zakaj bo pri reševanju podjetja v težavah sodelovala le država, večinski lastnik Petrol pa ne?

Nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik največjo težavo državnega reševanja Geoplina vidi v tem, da vlada operira z več kot 200-milijonsko državno dokapitalizacijo podjetja, ne da bi bili ob tem predstavljeni kakršnikoli izračuni in razlogi za nesolventnost Geoplina.

"To je ključno. Ko bodo pojasnjeni izračuni in razlogi za nesolventnost, bomo lahko ugotovili, ali je državno reševanje Geoplina upravičeno," opozarja Lahovnik. Na enak način sicer tudi nekatere druge evropske države rešujejo svoja energetska podjetja, ki so se zaradi izredno visokih cen kot posledica ruskega napada na Ukrajino znašla v težavah.

Zakaj Petrol ne želi zagotoviti večinskega sorazmernega deleža v reševalnem paketu?

Lahovnik dodaja, da če je razlog državna regulacija cen plina, ki je posledica visokih nabavnih cen in nižje regulirane cene za odjemalce, potem je državno reševanje upravičeno.

"Če pa razlogi za nesolventnost morda tičijo v špekulativnih terminskih poslih Geoplina, pa državna dokapitalizacija ni upravičena. Ključno je tudi vprašanje, zakaj Petrol kot večinski lastnik Geoplina ne želi zagotoviti večinskega sorazmernega deleža v reševalnem paketu," se sprašuje Lahovnik.

Foto: STA Poudarja, da bo morala vlada izračune in razloge za nesolventnost Geoplina predstaviti Bruslju, da bo državna pomoč odobrena. Vse državne pomoči je namreč treba priglasiti Evropski komisiji, še posebej če pri tem ne sodeluje zasebni lastnik Petrol, ki kotira na borzi. Gre za t. i. test zasebnega interesa. Če Petrol ne bo sodeloval, bo morala država pojasniti, zakaj pri reševanju Geoplina ni sodeloval in zakaj ni izpolnjen test zasebnega interesa. "Če bo Bruselj kot razlog potrdil državno regulacijo cen plina, škoda iz tega naslova pa znaša 200 milijonov evrov, mora država ta znesek zagotoviti. V tem primeru bo zadeva smiselna," pojasnjuje Lahovnik.

Kdo bo največji zmagovalec in poraženec nacionalizacije Geoplina, Lahovnik ne želi napovedovati. Kako velik lastnik Geoplina bo po dokapitalizaciji ostal Petrol, je odvisno od ocenjene dokapitalizacijske cene za Geoplin.