Kupec na obzorju: za NKBM naj bi plačali milijardo evrov

Prevzem Nove KBM s strani največje madžarske banke OTP bi lahko bil vreden skoraj milijardo evrov, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na vire, blizu dogajanju. Nova KBM in njen lastnik Apollo za komentarje nista dosegljiva.

OTP je v zadnjih letih že krepila svojo prisotnost na Balkanu; kupila je večje banke na Hrvaškem, v Srbiji in nekaterih drugih državah, spominja Reuters. V Sloveniji ima OTP v lasti že SKB banko, če bi ji prevzem uspel, bi Nova KBM skupaj z SKB s prvega mesta na trgu izrinila NLB, poroča STA.

Nova KBM bi lahko bila OTP prodana skoraj po knjigovodski vrednosti, navaja Reuters. Pogovori tečejo, končne odločitve pa še ni.

Madžari naj bi že pregledovali banko

OTP je v Sloveniji že prevzel SKB. Foto: STA Finance so v sredo poročale, da OTP banka že pregleduje Novo KBM. Madžari so v začetku minulega leta že prevzeli upravljanje SKB banke, ki so jo kupili od francoske Societe Generale. Če bi se izšel še prevzem Nove KBM, bi nastala največja banka v Sloveniji - po lanski bilančni vsoti bi imela dobrih 29 odstotkov trga, navajajo Finance.

Nova KBM, ki je lani izvedla združitev z nekdanjo Abanko, je leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 208,9 milijona evrov. Čisti dobiček skupine, ki jo ob banki sestavljata odvisni družbi Summit Leasing Slovenija in Anepremičnine, je dosegel 210,8 milijona evrov.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu leta 2020 znašal 21,59 odstotka na ravni skupine in 21,42 odstotka na ravni banke. Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital je ostal visok in za skupino znašal 20,68 odstotka, za banko 16,67 odstotka. Nova KBM zaposluje okoli 1.400 ljudi.