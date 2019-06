V štirih letih in treh mesecih so Google, Facebook, Apple, Amazon in Airbnb v Sloveniji skupaj plačali le 12 milijonov evrov davka.

V štirih letih in treh mesecih so Google, Facebook, Apple, Amazon in Airbnb v Sloveniji skupaj plačali le 12 milijonov evrov davka. Foto: Getty Images

Velika tehnološka podjetja Google, Facebook, Apple, Amazon in Airbnb kljub visokim zaslužkom v Sloveniji ne plačujejo davka na dobiček. Plačujejo pa davek na dodano vrednost, a številke so relativno nizke.

Vseh pet naštetih podjetij skupaj je leta 2018 v Sloveniji plačalo dobre štiri milijone evrov davka na dodano vrednost (DDV), so nam sporočili s finančnega ministrstva. DDV se namreč plača v tisti državi, kjer je bila storitev opravljena.

Davka na dobiček oziroma davka od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 19 odstotkov, pa v Sloveniji naštete multinacionalke ne plačujejo. Ta davek namreč plačujejo le tista podjetja, ki imajo v Sloveniji sedež ali poslovno enoto, Google, Apple, Facebook, Amazon in Airbnb pa v Sloveniji nimajo svojih izpostav.

Googlu lani več kot 120 milijard evrov, iz Slovenije 15 milijonov

Prihodki Googla na globalni ravni so v letu 2018 glede na javno objavljene podatke znašali več kot 120 milijard evrov, prihodki Facebooka pa slabih 50 milijard evrov. Apple je imel lani 235 milijard evrov prihodkov, Amazon 206 milijard evrov. Lanskih podatkov za Airbnb ni, so pa mediji poročali, da je imelo podjetje več prihodkov kot leta 2017, ko so znašali okoli 2,3 milijarde evrov.

Za primerjavo, slovenski letni proračun za letošnje leto znaša 10,35 milijarde evrov.

Uradnih podatkov, koliko prihodkov ustvarijo naštete multinacionalke v Sloveniji, ni. Po oceni Zavoda IAB Slovenija, ki se ukvarja s promocijo in podporo razvoju digitalnega in interaktivnega oglaševanja v Sloveniji, ima Google v Sloveniji okoli 15 milijonov evrov prihodkov, Facebook pa deset milijonov evrov. Ocen, koliko prihodkov imajo v Sloveniji Apple, Amazon in Airbnb, ni.

Od leta 2015 pet multinacionalk skupaj plačalo le 12 milijonov evrov

Furs zaradi varstva podatkov prav tako ne razkriva, koliko je vsaka posamezna multinacionalka plačala davkov v Sloveniji. Kot rečeno, nam je finančno ministrstvo poslalo le podatek za vseh pet podjetij skupaj. Lani so skupaj plačala štiri milijone evrov davka na dodano vrednost. Od uvedbe sistema mini VEM 1. 1. 2015 do konca prvega četrtletja letošnjega leta (torej do 31. 3. 2019) so navedene multinacionalke skupaj plačale dobrih 12 milijonov evrov DDV, kažejo podatki finančnega ministrstva.

Podatke o tem, koliko davka so lani posamezna podjetja plačala v Sloveniji, smo poskušali pridobiti tudi od samih multinacionalk. Odgovorov nismo prejeli.

Googlovi prihodki na globalni ravni so leta 2018 znašali 120 milijard evrov, od tega naj bi v Sloveniji naredil 15 milijonov evrov prometa. Foto: Reuters

Promet digitalnih podjetij močno raste

Promet digitalnih podjetij sicer raste veliko hitreje kot gospodarstvo na splošno. V zadnjih letih je povprečna letna rast prihodkov najuspešnejših digitalnih podjetij znašala približno 14 odstotkov, pri podjetjih s področja IT in telekomunikacij je znašala približno tri odstotke, pri drugih multinacionalkah pa le 0,2 odstotka, v lanskem poročilu ugotavlja Evropska komisija.

Tudi v Sloveniji digitalni trg raste. Po podatkih IAB Slovenija je samo obseg digitalnega oglaševanja v lanskem letu znašal 54,7 milijona evrov, kar predstavlja 16-odstotno rast. Največji delež, 52,6 odstotka, pripada tujim podjetjem, v največji meri prav Facebooku in Googlu.

Evropi iz rok izpolzi najmanj pet milijard evrov na leto

Digitalna podjetja, ki veliko denarja zaslužijo na trgu EU, dobiček prijavljajo v članicah z nizkimi davki (na primer na Irskem in v Luksemburgu) in se tako izogibajo plačilu davka v državah, kjer so ustvarila prihodke. Evropska komisija je zato lani predlagala obdavčitev velikih tehnoloških podjetij s tako imenovanim digitalnim davkom. V Komisiji ocenjujejo, da bi na ta način lahko zbrali najmanj pet milijard evrov na leto.

Predlog Komisije ni bil sprejet, zato se je več držav ureditve tega vprašanja lotilo samih. Naša severna soseda Avstrija tako namerava tehnološke velikane od leta 2020 naprej obdavčiti s petodstotnim davkom, od česar si obeta 200 milijonov evrov na leto.

Večina političnih strank ne nasprotuje uvedbi digitalnega davka v Sloveniji. Foto: Getty Images

Bo digitalni davek uvedla tudi Slovenija?

V Sloveniji je obdavčitev tehnoloških velikanov nedavno predlagala stranka Levica (predlagajo od tri- do petodstotno obdavčitev). Odbor DZ za finance je vladi predlagal, naj do aprila 2020 v obravnavo DZ posreduje predlog zakona, po katerem se bo v Sloveniji s septembrom 2020 uveljavil davek na digitalne storitve. Kot smo poročali v članku Evropske volitve: Le NSi in DOM proti digitalnemu davku, velika večina slovenskih strank obdavčitev tehnoloških velikanov podpira.

Korak k mednarodni rešitvi sta nedavno predlagali organizaciji G20 in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 129 držav je potrdilo program, ki bi pravičneje razdelil prihodke med države in multinacionalke. Rešitev želijo pripraviti do konca leta 2020, s predlogom se strinja tudi Slovenija, ki je članica OECD.

Državni proračuni bi tako lahko bili bogatejši za več milijard evrov. OECD je namreč že leta 2015 ocenila, da sedanji sistem države stane do 240 milijard dolarjev (okoli 213 milijard evrov) izgubljenih davčnih prihodkov. Danes bi bila ta številka še občutno višja, je poročala STA.

Preberite še: