Kmalu naj bi stekla prodaja premoženja podjetja Meblo Holding

Infrastruktura naj bi bila sicer v zelo slabem stanju. "Ta infrastruktura je ves čas zahtevala dodatne stroške vzdrževanja, ki pa so predstavljali le neko gašenje, saj sredstev za celovito sanacijo ni bilo in jih tudi v okviru stečaja ni," je povedala. Tamkajšnji uporabniki, lastniki in najemniki naj bi sicer nekaj prispevali, a je denarja dovolj le za krpanje manjših lukenj na cestah in za to, da obrtna cona lahko obratuje.

Za nakup nepremičnin se je zanimala Mestna občina Nova Gorica, ki želi na tem območju urediti razmere in možnosti za dograditev poslovne cone Meblo zahod. "Imamo intenzivne pogovore s stečajno upraviteljico, vendar trenutno ne morem dati nobene izjave o tem, saj se bomo dogovorili o nadaljnjem postopku," je po poročanju STA povedal novogoriški podžupan Sašo Kogovšek.

Okoli 120 manjših nepremičnin Mebla Holding zasedajo najemniki

Na območju nekdanjega Mebla Holding je okoli 120 manjših nepremičnin, ki jih pretežno zasedajo najemniki. Nepremičnine podjetja so tudi v Kromberku, Novi Gorici, Mirnu in na Trnovem, njihova skupna likvidacijska vrednost je ocenjena na 4,33 milijona evrov. Poslovni prostori in zemljišča so v Novi Gorici in Mirnu, prek sodnega postopka bodo poskušali priti do dveh nepremičnin v Zagrebu, poroča STA.

Stečaj podjetja Meblo Holding, lastnika infrastrukture in dela nepremičnin na območju industrijske cone Kromberk, kjer se je nekdaj raztezala družba Meblo, je stekel septembra lani. Stečaj je kot upnik predlagala DUTB, sodišče ga je potrdilo po zavrnitvi predloga za potrditev poenostavljene prisilne poravnave, ki ga je predlagalo takratno vodstvo Mebla Holding.

V stečaju je terjatve prijavilo 26 upnikov, največji je Meblo Jogi v stečaju. Vseh prijavljenih terjatev je bilo skupaj za nekaj več kot 8,74 milijona evrov, priznanih jih je za 8,26 milijona evrov, še poroča STA.