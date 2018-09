Klub slovenskih podjetnikov s peticijo za podjetno in uspešno Slovenijo

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je na svoji spletni strani zagnal peticijo, s katero zbirajo podpise podpore za podjetno in uspešno Slovenijo. Po njihovem mnenju se je treba vprašati, ali si v Sloveniji še želimo podjetništva in ali res cenimo uspešne in odgovorne podjetnike.

"Ali želimo, da vrhunski inovatorji ustvarjajo izdelke z visoko dodano vrednostjo v Sloveniji, ob tem pa seveda tudi podjetja, ki bodo v prihodnosti ustvarjala visoke dobičke, nova delovna mesta, razvoj in s tem dobrobit družbe in države," se sprašuje SBC, potem ko so jih razburili nekateri deli koalicijske pogodbe, predvsem v delu glede sprememb davčne obravnave kapitalskih dobičkov.

"Po dogodkih v zadnjih dneh nismo prepričani, da živimo v državi, kjer so odgovori na zgornja vprašanja pozitivni. Številni politiki se zelo medlo odzivajo zoper stigmatizacijo podjetnikov in podjetništva. Mi, podjetniki, pa si želimo jasnih in pozitivnih odgovorov na zgornja vprašanja. Želimo ustvariti podporno okolje našim otrokom, da bodo spoštovani in cenjeni, v kolikor se odločijo za podjetniško pot," so navedli.

Do zdaj se je pod peticijo podpisalo 243 podjetij in 657 posameznikov. Med podjetji so tako med drugim navedeni Postojnska jama, Jezeršek gostinstvo, Dewesoft, Lotrič Meroslovje, Plastika Skaza, Polycom Škofja Loka in Yaskawa Slovenija.

Akrapovič lahko izplača največ 10 milijonov evrov

Pod peticijo je podpisano tudi podjetje Akrapovič. Lastnik podjetja Igor Akrapovič se je sicer odločil, da si bo zaradi napovedanih davčnih sprememb iz podjetja izplačal ves zadržani bilančni dobiček v vrednosti 32 milijonov evrov. Kot smo poročali, je analiza poslovanja družbe Akrapovič pokazala, da ta nima denarja za izplačilo tolikšnih dividend.

Po zadnjih podatkih so skoraj vse premoženje družbe zgradbe in stroji (32 milijonov evrov) v Ljubljani in Ivančni Gorici, zaloge (31 milijonov evrov) ter terjatve do poslovnih partnerjev (11 milijonov evrov). Na bančnih računih je imelo konec lanskega leta le za 1,8 milijona evrov denarnih sredstev. Iz bilanc družbe Akrapovič pa je razvidno, da je svojemu lastniku sposobna v letu dni izplačati največ deset milijonov evrov.