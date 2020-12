Klub slovenskih podjetnikov izbral zmagovalce dobrih zgodb med koronakrizo

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je z natečajem Podjetna Slovenija iskal dobre zgodbe med slovenskimi podjetji, ki so premagala koronsko krizo in se nanjo hkrati odzvala družbeno odgovorno. Izbrali so tri projekte podjetij Lotrič Meroslovje, Optiweb in Optiprint.

Predsednik SBC Jure Knez je povedal, da je koronska kriza pokazala, da so slovenska podjetja družbena odgovorna. Epidemija je hudo udarila po gospodarstvu, številni so bili čez noč postavljeni na rob preživetja. Vendar pa smo Slovenci po njegovih besedah trdoživi, prilagodljivi in sposobni prebroditi vse mogoče krize.

"Z natečajem, s katerim smo iskali uspešne in dobre zgodbe pomoči v času koronske krize, smo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov dobili potrditev, da v Sloveniji znamo in zmoremo prebroditi težave in predvsem, da želimo pomagati svojemu okolju, ljudem in družbi kot celoti. Vse to me navdaja z upanjem in pozitivizmom. Zakaj? Prepričan sem, da je takih zgodb veliko več, kot smo jih identificirali mi," je dejal Knez.

Izvršni direktor SBC Goran Novković je izrazil zadovoljstvo, da lahko tudi v tako težkih časih postrežejo z dobrimi zgodbami. "Prav v krizi se je pokazal pomen podjetnosti," je poudaril.

Komisija, ki je izbirala dobre zgodbe na natečaju, je ocenjevala tri ključne kriterije, in sicer odziv na razmere, širšo družbeno korist in podjetnost.

Prva zgodba: medicinski respirator

Prva izpostavljena zgodba je medicinski respirator Diham. Razvili so razvili turbinski respirator z lastnim motorjem, ki za delovanje potrebuje električno energijo in ob potrebi dodajanja kisika še jeklenko. "Razvoj še poteka, saj ga želimo postaviti tudi na trg in v okolja, kot so domovi za starejše, kjer doslej niso bili prisotni," je pojasnil direktor Lotrič meroslovje Marko Lotrič.

Druga zgodba: Trgovinca za manjša lokalna podjetja

Druga izpostavljena dobra zgodba iz krize je projekt Trgovinca podjetja Optiveb, ki je strankam, predvsem manjšim lokalnim podjetjem, omogočil enostavno postavitev spletne trgovine v prvem valu. Ob njihovi pomoči so tako podjetja, ki so imela delavce že na čakanju, v krizi okrepila prodajo in še povečala število delavcev.

Tretja zgodba: kratkoročna izposoja naprave za skeniranje in tiskanje na domu

Tretja izpostavljena zgodba pa je projekt družbe Optiprint, ki je ponudila kratkoročno izposojo multifunkcijske naprave za skeniranje in tiskanje na domu, da bi olajšali šolanje in delo na domu.