Kitajski najemniki mariborskega letališča tožijo državo: zahtevajo dva milijona evrov

Družba Aerodrom Maribor, prek katere so kitajski lastniki s podjetjem SHS Aviation do julija lani najemali mariborsko letališče, je napovedala odškodninsko tožbo zoper državo. Zahtevajo 2,1 milijona evrov, kolikor so plačali za najemnino za najem letališča, temu znesku pa so prišteli še stroške in višino izgubljenega dobička.

Kot so sporočili iz omenjene družbe, prva obtožba leti na odlašanje sprejetja državnega prostorskega načrta za območje letališča, s čimer ni bila povzročena velika škoda le njim, pač pa tudi širši mariborski regiji in vsej državi, poroča STA.

Ob tem državo obtožujejo, da tudi po odpovedi najemnega razmerja kršitve nadaljuje, saj še vedno neodplačno in brez pravne podlage ter kljub njihovemu nasprotovanju uporablja nepremičnine, ki so v lasti družbe Aerodrom Maribor.

Pogodba ni nikoli začela veljati

Po njihovih trditvah so namreč v zemljiški knjigi dosegli vpis služnosti na omenjenih nepremičninah na podlagi pogodbe, ki nikoli ni začela veljati. Kljub njihovim pozivom k mirni rešitvi spora se država konstruktivnega reševanja problematike ni lotila, zatrjujejo, zato v sodnem postopku zahtevajo izbris služnosti iz zemljiške knjige, Foto: Marko Vanovšek zahtevali pa bo tudi nadomestilo za uporabo svojih nepremičnin, poroča STA.

Ob tem v družbi Aerodrom Maribor dodajajo, da je država v vsej zadevi šla še korak dlje. Ne le, da ni bila pripravljena na sporazumno rešitev spora, pač pa jim je že posredovala ponudbo za odkup spornih nepremičnin, ta pa je predpogoj za razlastitev, s katero jim bodo po njihovem prepričanju poskušali odvzeti lastninsko pravico na nepremičninah na območju mariborskega letališča.

"Videti je, da država nadaljuje sporno početje"

Potem ko je infrastrukturno ministrstvo pred kratkim objavilo poziv interesentom za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na mariborskem letališču, ta znova temelji na obljubah, da je v pripravi državni prostorski načrt, ki bo podlaga za posodobitve obstoječega letališča.

"Videti je, da država nadaljuje sporno početje, in sicer z zavajajočim privabljanjem novih investitorjev, ki bi bili v prepričanju, da bo vlada svoje obljube izpolnila, pripravljeni vlagati v mariborsko letališče," menijo v Aerodromu Maribor, kjer so prepričani, da vse to kaže na mačehovski odnos do tujih investitorjev, poroča STA.

Foto: STA

Kitajski vlagatelji so pred tremi leti letališče dobili v najem za 15 let in obljubljali njegovo širitev ter povečanje prometa. Kot trdijo zdaj, so večkrat poudarili, da je za to nujno potrebno aktivno sodelovanje države, predvsem pri urejanju prostorskih načrtov, ki bi omogočili načrtovane investicije, predvsem podaljšanje letališke steze, pa tudi gradnjo podporne infrastrukture, kot so objekti za skladiščenje, poslovni center, hoteli in podobno.

Trdijo, da bi potniški promet povečali na dva milijona potnikov letno

V Aerodromu Maribor še naprej zatrjujejo, da bi v skladu s poslovnim načrtom potniški promet z 20 tisoč v letu 2016 lahko povečali na dva milijona potnikov v letu 2028, povečali bi tovorni promet ter uvedli nove dejavnosti, kot so simulacijsko-izobraževalni center, reciklaža letal ter prodajni in servisni center, poroča STA.

Kot poudarjajo, so jim pristojni ves čas zagotavljali podporo, tudi takratni državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je napovedal, da bo državni prostorski načrt za prvo fazo potrjen do konca marca 2018. Pozneje so roke podaljševali, ves ta čas pa državi plačevali najemnino za letališko infrastrukturo ter plačevali vse potrebne stroške upravljanja in vzdrževanja letališča. Ker država po skoraj dveh letih ni več kazala interesa za sodelovanje, so pogodbo odpovedali, so še pojasnili v družbi.