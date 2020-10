Kitajci izpadli iz igre za gradnjo drugega tira

2TDK je sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s češkim Metrostavom in CGP, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal s nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, prav tako v igri ostajata ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz, poroča STA.

"Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo drugo fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo gradnjo. Tega si najbolj želimo," je poudaril generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka. Dodal je, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna revizijska komisija. Brez pritožb bi bila sicer odločitev pravnomočna v osmih delovnih dneh.

Iz igre za gradnjo izpadli vsi kitajski ponudniki

Hevka je pojasnil, da je uprava odločitev, ki jo je danes soglasno podprl nadzorni svet, sprejela po preučitvi vse dokumentacije in veljavne zakonodaje. Pri tem je izpostavil predvsem tretji protikoronski paket, ki je bil sprejet maja. "Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno z veljavno zakonodajo, ki spodbuja in pospešuje hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij po epidemiji covid-19. Skladno z omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz tretjih držav v postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum," so sporočili iz 2TDK.

Hevka je pojasnil, da ima Turčija podpisan dvostranski dogovor s Slovenijo, zato turška podjetja lahko sodelujejo v nadaljnji fazi projekta, Kitajci pa ga po njegovih besedah žal nimajo. Kot je še dodal, je rok, da bi bil drugi tir dokončan leta 2025 in leto pozneje predan v uporabo, v tem trenutku še mogoče ujeti.