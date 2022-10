Kdo so bili (pred energetsko krizo) naši najuspešnejši veletrgovci z gorivi

Slovenski veletrgovci goriv so (tudi) lani in predlani, ko še ni bilo krize, ki je pognala cene energentov v višave, odlično poslovali, med tistimi na prvih 12 mestih so skoraj vsi od predlani do lani celo močno napredovali.

V letu 2021 se je v Sloveniji s trgovino na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi (G46.710 po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD) ukvarjalo 199 podjetij, razkrivajo podatki iz poslovnega asistenta Bizi.

Največ prometa v lanskem letu izmed vseh podjetij s to glavno dejavnostjo je ustvarilo podjetje Geoplin, ki je svoje prihodke od leta 2020 skoraj podvojilo. Večinski lastnik družbe Geoplin je Petrol (74,34 odstotka), sledijo pa Republika Slovenija (25,00 odstotka) in trije manjšinski lastniki, ki imajo skupaj malenkost več kot pol odstotka.

Geoplin: več prometa in dobička kot (najmanj) naslednjih deset skupaj

Družba Geoplin se lahko pohvali z izjemnim obsegom prometa: tako lani kot letos je njen prihodek presegel seštevek prihodkov (najmanj) naslednjih desetih družb, uvrščenih na tem seznamu, pri čemer se je ta razlika vrednosti še močno okrepila.

Tudi pri čistem dobičku se lahko Geoplin pohvali s podobnim naskokom: medtem ko so leta 2020 v Geoplinu ustvarili 11.679.766 evrov čistega dobička, je naslednjih deset na lestvici ustvarilo ("samo") 8.185.272 evrov čistega dobička. V lanskem letu pa so se pri Geoplinu še bolj oddaljili od zasledovalcev: njihovih 17.518.658 evrov čistega dobička v letu 2021 je skoraj dvakratnik seštevka dobičkov naslednjih desetih na lestvici − ta namreč znaša 10.765.177 evrov.

V družbi Geoplin se lahko pohvalijo tudi z največjo dodano vrednostjo na zaposlenega, ki znaša 632.391 evrov. Povprečna bruto mesečna plača njihovih 41 zaposlenih je lani znašala 4.663,52 evra, še razkrivajo podatki iz poslovnega asistenta Bizi.

Največ prometa in prihodkov v lanskem letu izmed vseh slovenskih veletrgovcev z gorivi je ustvarilo podjetje Geoplin. Foto: STA

Valiant: z biodizlom in izrabljenim jedilnim oljem do najvišjih povprečnih plač v panogi

Na drugo mesto po prihodkih in na četrto mesto po čistem dobičku pa se je uvrstila družba Valiant, ki je v lasti treh fizičnih oseb in trguje predvsem z biodizlom, rastlinskimi olji, izrabljenim jedilnim oljem ter izdelki iz surovega olja. Lani so ustvarili 168.467.127 evrov prihodkov iz poslovanja (v letu 2020 133.246.556 evrov) in 1.016.186 evrov čistega dobička (v letu 2020 968.587 evrov).

Družba Valiant je v primerjavi z družbo Geoplin ustvarila bistveno nižjo dodano vrednost na zaposlenega (289.806 evrov), a je za njenih osem zaposlenih povprečna mesečna bruto plača znašala občutno višjih 6.329,81 evra.

Shell Adria: po dobičku s predlanskega tretjega na letošnje drugo mesto

Le malenkost nižja, natančneje 6.307,13 evra, je znašala povprečna plača v družbi Shell Adria, ki po podatkih poslovnega asistenta Bizi šteje 17 zaposlenih. Dodana vrednost na vsakega zaposlenega je v letu 2021 sicer znašala 489.673 evrov.

Družba Shell Adria se je od predlani do lani po svojem čistem dobičku povzpela za eno stopničko, in sicer na drugo mesto (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Podjetje, ki je v stoodstotni lasti matične družbe Shell, je v letu 2021 ustvarilo 132.144.355 evrov prihodkov (predlani 103.985.124 evrov), kar ga (obe leti) uvršča na udobno tretje mesto z veliko prednostjo pred četrtouvrščeno družbo MI oskrba iz Postojne. Z lanskim čistim dobičkom, ki je dosegel 4.675.023 evrov, se je družba Shell Adria povzpela na drugo mesto s predlanskega tretjega mesta, ko je zabeležila 1.839.816 evrov čistega dobička.

Butan plin: največ zaposlenih v panogi

Z drugega predlanskega mesta po čistem dobičku v panogi pa se je lani stopničko nižje umestila družba Butan plin. Čeprav so se jim prihodki lanskega leta v primerjavi s predlanskimi povečali za približno dobro desetino, dovolj za šesto mesto v panogi po lanskih prihodkih, se jim je čisti dobiček občutno zmanjšal, kar je redek pojav v tej dobičkonosni panogi, kjer imajo z redkimi izjemami vse družbe zeleni ščit, simbol najboljše bonitetne ocene. Ta družba ima tudi največ zaposlenih v panogi − 112.

Prvim devetim na lestvici so se lani prihodki glede na leto pred tem povečali, nekaterim tudi za polovico, desetouvrščeni Branal iz Postojne (enolastniška družba z omejeno odgovornostjo) pa je imel lani malo manj prihodkov kot leta 2021.

Družba Butan plin ima največ zaposlenih med slovenskimi podjetji, katerih glavna dejavnost je trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi.

Trije veliki naftni trgovci ne manjkajo

Na tej lestvici se morda zdi, da manjkajo Petrol, OMV Slovenija in MOL Slovenija, a imajo ti trije za svojo glavno dejavnost vpisano trgovino na drobno z lastnimi motornimi gorivi (G47.301 po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD), zato se po zgoraj opisanem izbranem merilu ne uvrščajo na tokratni seznam. Zagotovo pa bo zanimivo pogledati zbirno lestvico, kjer se pojavljajo vsi trgovci z gorivi, ne glede na to, ali so kot svojo glavno dejavnost navedli veleprodajo ali maloprodajo.

Vsi podatki v tem prispevku so bili pridobljeni iz poslovnega asistenta Bizi v tretjem tednu oktobra 2022.