Kdo je kriv, da je sodišče moralo odmrzniti premoženje Mira Senice

Po počasnem vodenju preiskave Teš 6, ene od največjih korupcijskih afer pri nas, in neukrepanju proti priprtemu stečajnemu upravitelju so na okrožnem sodišču v Celju poskrbeli za spodrsljaj v še enem odmevnem primeru. Se tudi zaradi tega poslavlja predsednik sodišča?

Znani in vplivni ljubljanski odvetnik Miro Senica ima po petih letih spet proste roke pri razpolaganju s svojim večmilijonskim premoženjem.

Sodišče je v začetku julija odpravilo začasno zavarovanje in "odmrznilo":

njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali,

lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki,

osebne bančne račune ter

drugo premoženje.

To je storilo kljub temu, da se proti Senici še nadaljujeta dva kazenska postopka zaradi pranja denarja, v katerih mu grozita večletna zaporna kazen in plačilo visoke kazni. Del premoženja je že pred zasegom prepisal na življenjsko partnerico Katarino Kresal.

V treh letih sploh ni bilo sojenja

Senica lahko s premoženjem spet prosto razpolaga zaradi zastoja pri sojenju v zadevi Delamaris, v kateri mu očitajo, da je od Vegrada neupravičeno prejel 1,35 milijona evrov provizije.

Obtožnica je bila vložena že julija 2015. A več kot tri leta pozneje je zadeva še vedno na začetku. Za to so po mnenju specializiranega državnega tožilstva odgovorni na okrožnem sodišču v Celju, ki "v vsem tem času niso končali niti predobravnavnega naroka". Zgolj o ugovoru Mira Senice zoper obtožnico je sodišče odločalo več kot leto dni.

Vmes se je iztekel tudi zakonski rok, v katerem bi moralo sodišče prve stopnje izreči sodbo. Institut začasnega zavarovanja lahko namreč traja največ tri leta, po tem roku pa premoženja ni več mogoče "zamrzniti".

Kaj so na sodišču v Celju počeli tri leta April 2013: hišne preiskave na domu Mira Senice in v njegovi odvetniški pisarni; tožilstvo na njegove nepremičnine vpiše tudi začasno prepoved prodaje in obremenitve. Julij 2013: NPU poda kazensko ovadbo zoper Miro Senico in več drugih osumljencev. Januar 2014: na okrožnem sodišču v Celju uvedejo sodno preiskavo. Julij 2015: vložena obtožnica in predlog podaljšanja začasnega zavarovanja Oktober 2015: Hilda Tovšak s specializiranim državnim tožilstvom sklene sporazum o priznanju krivde. Marec 2017: Miro Senica na predobravnavnem naroku ne prizna krivde. Marec 2018: višje sodišče v Celju potrdi odločitev okrožne sodnice, da se iz spisa umakne vse dokaze, pridobljene v hišnih preiskavah na domu in v pisarni odvetnika Mira Senice. Julij 2018: poteče triletni zakonski rok za začasno zavarovanje premoženja.

Tožilstvo: šest urgenc

Sodišče mora zadeve, v katerih je odrejeno začasno zavarovanje premoženja, obravnavati prednostno.

Harij Furlan, vodja specializiranega državnega tožilstva Foto: Bojan Puhek To se v primeru Mira Senice ni zgodilo, opozarjajo na tožilstvu, in to "kljub temu, da je tožilstvo na sodišče naslovilo številna pospešitvena sredstva". "Tako je sodišče ves čas opozarjalo na nujnost hitrega postopanja v predmetni zadevi," so za Siol.net pojasnili na tožilstvu.

Okrožnemu sodišču v Celju so v tem obdobju poslali pet urgenc – zadnjo 4. junija letos, torej mesec dni pred potekom prej omenjenega triletnega roka.

Izločili tudi dokaze proti Senici

Kako je mogoče, da se sojenje proti Senici v treh letih še ni začelo?

Na celjskem sodišču odgovornost za zavlačevanje v kazenskem postopku zavračajo. "Postopek se ves čas kontinuirano obravnava, predobravnavni narok je že bil izveden, odločeno je tudi že bilo o izločitvi dokazov, tako da je zadeva v fazi odločanja o razpisu obravnave. Glede na navedeno za zdaj ni bilo razlogov za uvedbo še dodatnih pospešitvenih sredstev," menijo na sodišču.

Številne urgence tožilstva pa so pojasnili z besedami, da je šlo zgolj za "poizvedbo o tem, kdaj bo razpisana obravnava".

Matevž Žugelj predčasno zapušča poožaj predsednika celjskega okrožnega sodišča. Foto: STA Tudi sicer Senici pred sodiščem v Celju kaže dobro. V isti zadevi je namreč okrožna sodnica Mojca Turinek odločila, da iz spisa umakne vse dokaze, ki so jih kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) julija 2013 pridobili v hišnih preiskavah na domu in v pisarni odvetnika Mira Senice.

Pri svoji odločitvi se je oprla na ustavno odločbo in načelo odvetniške zasebnosti. Ta odvetnika varuje povsod, kjer opravlja svoj poklic, kar vključuje tako pisarno kot tudi dom. Njeno odločitev je pozneje potrdilo tudi višje sodišče v Celju.

Pozabili zatožiti znanca predsednika sodišča

Celjskemu okrožnemu sodišču je do zdaj predsedoval Matevž Žugelj, ki konec tega tedna odhaja v pokoj. Zakaj predčasno zapušča položaj, uradno nikoli ni bilo znano.

A primer Mira Senice je že tretja odmevnejša zadeva v zadnjem obdobju, pri kateri je mogoče delo sodišča postaviti pod vprašaj.

Okrožno sodišče v Celju je ministrstvo za pravosodje več kot leto dni "pozabilo" obvestiti, da je stečajni upravitelj Tomaž Kos v kazenskem postopku. Foto: STA Prva je povezana s priprtim stečajnim upraviteljem Tomažem Kosom, ki je v središču kriminalistične preiskave zaradi prejemanja podkupnine pri prodaji premoženja iz stečajne mase družbe MKT Print.

Okrožno sodišče v Celju je ministrstvo za pravosodje več kot leto dni pozabilo obvestiti, da je stečajni upravitelj Kos v kazenskem postopku, zaradi česar ne bi smel več voditi stečajev.

To je potrdil tudi izredni nadzor ministrstva nad delom celjskega okrožnega sodišča. Ugotovili so, da je sodna uprava sodišča aktivno pristopila k reševanju problematike šele, ko so jo na to opozorili z ministrstva.

Predsednik celjskega sodišča Žugelj in upravitelj Kos sta sicer dolgoletna znanca, ki ju veže ljubezen do istega športa. Žugelj je odgovornost za zamudo preložil na pristojno preiskovalno sodnico Bojano Leskovar.

Dve leti odločali o sodni preiskavi v zadevi Teš 6

Druga podobna zgodba je pregon sumov kaznivih dejanj, povezanih z gradnjo 1,43 milijarde evrov vrednega projekta šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).

Specializirano državno tožilstvo je uvedbo sodne preiskave zaradi suma več kot 250 milijonov evrov vrednega oškodovanja zahtevalo že leta 2015, a je sodišče o tem odločalo več kot dve leti.

Zaradi počasnega sojenja v zadevi TEŠ6 je moral posredovati tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič. Foto: Bor Slana

Še dodatno leto dni je sodišče po uvedbi sodne preiskave v zadevi Teš 6 porabilo za odločanje o pritožbah 14 osumljencev.

Posredovati je moral tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič, ki je od višjega sodišča v Celju zahteval, naj na tamkajšnjem okrožnem sodišču pregleda potek sodne preiskave v zadevi Teš 6. To je v zadevi izdelalo poročilo.