Kdo v EU dela največ? V Sloveniji med bolj pridnimi.

Evropski statistični urad Eurostat je objavil rezultate raziskave o številu opravljenih delovnih ur na teden, ki so jih zaposleni v državah EU opravili lani. V statistiko so bili vključeni delovno sposobni prebivalci posameznih držav EU, ki so stari od 20 do 64 let. Raziskava je pokazala, da prebivalci EU v povprečju delajo 37,5 ure na teden.

Največ delovnih ur opravijo Grki (41 ur), sledijo jim Poljaki (40,4 ur), delavci v Romuniji in Bolgariji delajo 40,2 ure na teden.

Najmanj ur na teden v povprečju delajo prebivalci Nizozemske (33,2 ure), v Nemčiji delajo 35,3 ure, na Danskem 35,4 ure, na Norveškem pa 35,5 ure tedensko.

Slovenija s sedmim najdaljšim delovnikom

Zaposleni v Sloveniji v povprečju delajo 39,6 ure na teden, prav tako na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem. Več ur opravijo le še delavci v Grčiji, na Poljskem, v Romuniji, Bolgariji, na Portugalskem in Češkem.

V Sloveniji je polni delovni čas zakonsko določen na 40 ur tedensko. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo pa se lahko kot polni delovni čas določi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.

Nadurno delo v Sloveniji lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljša od šestih mesecev, še določa zakon o delovnih razmerjih.