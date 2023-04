Kdo bo v ljubljanski Šiški maja ves teden proslavljal svoj tretji rojstni dan?

"Lani je imelo nakupovalno središče Aleja več kot 103 milijonov evrov prometa in več kot štiri milijone obiskovalcev," je ob tretji obletnici odprtja povedal direktor Aleje in družbe SES Slovenija Toni Pugelj. Dodal je, da je Aleja tako že dosegla številke, s katerimi so lahko zadovoljni.

Družba SES Slovenija poleg Aleje upravlja še centre Citypark Ljubljana, Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor. V vseh petih centrih so lani dosegli 660 milijonov evrov, to je petino več kot leto prej, in prešteli več kot 23 milijonov obiskovalcev.

Direktor Aleje in družbe SES Slovenija Toni Pugelj

Pugelj: Spomenik Ljubljani in simbol najsodobnejših

Pugelj ni skrival zadovoljstva, da je Aleja uvrščena v finale mednarodnega tekmovanja pri evropskem združenju nakupovalnih središč, in je ob tem spomnil tudi na že prejete nagrade v prvih treh letih obratovanja Aleje.

"To dokazuje, da se lahko na področju nakupovalnih središč postavimo ob bok najboljšim na svetu, Aleja pa je s tem ne samo spomenik Ljubljani, ampak tudi simbol najsodobnejših nakupovalnih središč na svetu," je še povedal Pugelj.

En teden praznovanja

V Aleji pripravljajo teden praznovanja svojega tretjega rojstnega dne, katerega vrhunec bodo brezplačni dogodki, organizirani med 10. in 13. majem, kjer se bodo med drugim zvrstili nekateri najbolj znani slovenski glasbeniki.

Nakupovalno središče Aleja v prednovoletnem času

Pugelj je napovedal tudi nagradno igro za obiskovalce med praznovanjem z bogatimi nagradami, ki jih prispevajo Alejini partnerji, vendar dodatnih podrobnosti o nagradah tokrat še ni razkril.

Trajnostna naložba

Do konca junija pa bodo zaključili trajnostno naložbo v višini 748 milijonov evrov, s katero bodo na še prostem delu svoje strehe (večino strehe z imenom Aleja Sky so namenili športnemu sproščanju, otroški igri in zelenim površinam) namestili sončno elektrarno.

Imela bo vsaj 1.225 sočnih panelov in moč med 500 in 600 kilovati. »S tem bomo pokrili okrog 15 odstotkov svojih potreb, kar je količina električne energije za 289 gospodinjstev,« je še pojasnil prvi mož Aleje.