Kdo bo kupil letalo, s katerim sta letela Pahor in Kresalova?

DUTB je začela postopek prodaje za dobrih šest milijonov evrov terjatev do propadlega letalskega prevoznika Linxair, s katerim so se pred leti prevažali tedanji predsednik republike Danilo Türk, premier Borut Pahor, notranja ministrica Katarina Kresal in drugi visoki politiki.

Na prvi pogled gre za ničvredne terjatve do družbe, ki je za seboj pustila prazno stečajno maso in kar 30 milijonov evrov dolgov. Toda prodajni prospekt, ki so ga v DUTB pripravili za morebitne kupce, razkriva, da je na prodaj precej vrednejše premoženje.

Med največjimi naročniki letalske družbe Linxair sta bila kabinet nekdanjega premierja Boruta Pahorja in ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Katerine Kresal. Foto: STA Terjatve so namreč zavarovane z reaktivnim poslovnim letalom cessna citation excel, ki je v lasti podjetja Ikar Letalstvo. Morebitni kupec terjatev bo tako postal največji upnik podjetja in ekonomski lastnik letala, po zadnjih podatkih vrednega okrog dva milijona evrov.

Iz razpisa je razvidno, da DUTB terjatve do Linxaira ponuja kot veliko "naložbeno priložnost". Podjetje Ikar Letalstvo, ki sta ga na pogorišču propadlega Linxaira ustanovila njegova nekdanja pilota Primož Lajevec in Miha Repovž, ima po navedbah avtorjev prodajnega prospekta dolgoletne izkušnje na področju poslovnih letalskih prevozov. Pohvali se lahko tudi z "visoko usposobljeno posadko in zanesljivim poslovnim letalom, ki je vzdrževano v skladu z evropskimi standardi".

Kaj sploh prodaja slaba banka?

Tudi uradni podatki kažejo, da družba Ikar Letalstvo v zadnjih letih povečuje prihodke od prodaje. Ti so lani dosegli že skoraj dva milijona evrov. Poleg tega podjetje ustvarja razmeroma visok denarni tok iz poslovanja (EBITDA), s katerim odplačuje dolgove. S tem v DUTB jamčijo kupcem terjatev, da bodo dobili denar nazaj.

Toda resnična slika še zdaleč ni tako rožnata, kot jo prikazujejo na DUTB. Ravno nasprotno, več indicev kaže, da se za družbo skriva Nikola Musić, nekdanji prvi mož in solastnik Linxaira. Ta je namreč po propadu Linxaira postal njegov pogodbeni kapitan, zdaj pa tudi operativno skrbi za poslovanje.

Po naših podatkih podjetje Ikar Letalstvo v Sloveniji sploh ne bi smelo komercialno tržiti letala oziroma poslovnih poletov, saj nima spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki ga izdaja javna agencija za civilno letalstvo. Zaradi tega mora letalo že ves čas v najem oddajati drugim letalskim prevoznikom.

Nogo med vrati ima nekdanji lastnik Preventa

Prav tako DUTB že danes ni edina, ki ima zastavno pravico na letalu. Poleg nje je to še podjetje Eurocity koroškega poslovneža Janka Zakeršnika, nekoč enega od večjih upnikov Linxaira, ki je pozneje postal večinski, 51-odstotni lastnik podjetja Ikar Letalstvo. Od letos je tudi njegov direktor.

Janko Zakeršnik Foto: STA Zakeršnik je v širši javnosti najbolj znan kot nekdanji večinski lastnik Preventa, koroškega proizvajalca prevlek za avtomobilske sedeže. Pred leti ga je revija Manager uvrstila na 11. mesto lestvice najbogatejših Slovencev in izračunala, da ima za okrog 45 milijonov evrov premoženja.

Po sporu z drugim večjim lastnikom Nijazom Hastorjem je Prevent končal v stečaju. Zakeršnik ima v Sloveniji v lasti še podjetje Eurocity, ki se ukvarja s cestnim tovornim prometom in ima različne naložbe. V zadnjem času izgublja prihodke in posluje z izgubo.

Tudi z drugimi posli ni imel sreče. Bil je med večjimi imetniki izbrisanih delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank. Več sto tisoč evrov je izgubil tudi v likvidiranem luksemburškem skladu P&S East Growth, ki ga je vodil Dean Mikolič.

Kupil banko, ki je financirala Milorada Dodika

To posledično pomeni, da bi moral novi kupec terjatev do Linxaira pred morebitnim zasegom oziroma prodajo letala pridobiti Zakeršnikovo soglasje.

A to ne bi bila edina ovira. Miha Repovž, solastnik in nekdanji direktor Ikar Letalstva, je namreč potrdil, da letalo trenutno uporablja letalska družba Batagon Air. To izhaja tudi iz registra zrakoplovov, ki ga upravlja javna agencija za civilno letalstvo. Podrobnosti pogodbenega sodelovanja med Ikar Letalstvom in Batagon Airom niso znane.

Pri tem je treba opozoriti, da je Linxair leta 2012, ko je bil že v hudih finančnih težavah, ustanovil podjetje BatagonAir in nanj začel prenašati letala in letalsko dejavnost. Kljub temu je tudi BatagonAir tako kot Linxair leta 2015 končal v stečaju. Formalno je bila njegova lastnica v javnosti neznana oseba iz Srbije.

Milorad Dodik Foto: Reuters Skrite lastnike ima tudi novoustanovljena družba Batagon Air, a jo po dostopnih podatkih obvladuje srbski poslovnež Dalibor Matić. Gre za osebo z dobrimi povezavami v političnih in poslovnih krogih, ki v zadnjih letih odkupuje industrijska podjetja in banke v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Marca letos je postal tudi največji lastnik Pavlović International Bank, ki se je leta 2016 znašla na naslovnicah bosanskih medijev. Tamkajšnja policija je zaradi sumov zlorabe položaja in pranja denarja priprla tri funkcionarje banke in tudi njenega donedavnega lastnika Slobodana Pavlovića, in sicer zaradi financiranja dolgoletnega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

V srbskih medijih so se pred časom pojavile tudi infomacije, da je bil Dalibor Matić v Švici zaradi bančne prevare obsojen na večletno zaporno kazen. Z Matićem nam ni uspelo priti v stik.

Kdo obvladuje ostanke Linxaira? "Dobili ste napačnega."

Za dodatna pojasnila smo se želeli obrniti na pristojne v podjetju Ikar Letalstvo, a nas je njegov solastnik in nekdanji direktor Miha Repovž napotil na Musića in Zakeršnika.

Toda Musić je zanikal, da bi upravljavsko obvladoval družbo Ikar Letalstvo. "Napačnega ste dobili. Nisem ne lastnik ne direktor. Sem samo pogodbeni pilot," nam je zatrdil Musić, ki je bil v preteklosti vpleten v nepremičninske in druge zgodbe v Ljubljani, v katerih so nastopala podjetja poštni nabiralniki iz davčnih oaz.