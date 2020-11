Katere storitve je koronavirus najbolj prizadel?

Ukrepi, s katerimi želijo doseči, da bi vse bolj obremenjeni zdravstveni sistem zdržal, na drugi strani kažejo posledice v gospodarstvu, te pa blažijo s protikoronskimi svežnji pomoči.

Popolna zapora velja za prodajanje in ponujanje blaga in storitev, ob tem pa je nekaj izjem. Dodatna zaostritev je v veljavo stopila ta teden, ko se je ustavil javni promet, ob tem pa so vrata zaprle tudi vse nenujne trgovine.

Podoben upad spomladi in zdaj

Kot kaže analiza platforme omisli.si, ki združuje lokalne ponudnike različnih storitev, je drugi val epidemije poskrbel še za podoben upad povpraševanja po storitvah kot aprila in marca.

Kot izhaja iz grafa, prva luknja predstavlja prvi val omejevalnih odlokov zaradi novega koronavirusa (april/marec 2020), tretji pa nakazuje splošen upad drugega vala (oktober 2020). Vmes je trg storitev zanihal tudi v poletnih mesecih, kar je značilnost vsako leto, tokrat pa je bila luknja večja zaradi povečanega dopustovanja po sprostitvi ukrepov in sočasnim koriščenjem turističnih bonov oziroma vavčerjev, ugotavljajo.

Foto: Omisli.si

Najbolj trpijo storitve, povezane z dogodki

Najbolj že od prvega vala epidemije trpijo storitve, povezane z dogodki. Poročne storitve so aprile po podatkih omisli.si upadle za 69 odstotkov, prav tako pa so bile močno prizadete tudi v oktobru.

Najmanj "prask" so ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa pustili na področju obnov in gradenj.

Pri poslovnih storitvah niso zaznali večjih sprememb, le dokaj normalno sezonsko nihanja. Prvi in drugi val koronavirusa sta na zanimanja za poslovne storitve vplivala približno enako.

Pri osebnih storitvah je bil upad zanimanja v aprilu in marcu relativno visok, v primerjavi z letom pred tem. Razlog se po mnenju avtorjev strani skriva v prepovedi storitev in zaprtju dejavnosti, kot so fitnesi in restavracije.

Foto: Omisli.si

Epidemija covid-19 se je močno odrazila tudi na trgu dela. Kot ugotavlja državni statistični urad, je število delovno aktivnih upadlo, in sicer, absolutno gledano, izraziteje v predelovalnih dejavnostih, relativno gledano pa v gostinstvu. Večje upadanje števila delovno aktivnih so zaznali v zasebnem sektorju in med mladimi.