Kam z denarjem v letu 2024?

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Že danes je očitno, da bomo skozi celotno leto 2024 spremljali zahtevne pogoje tako za navadne ljudi kot tudi za podjetja. Soočali se bomo s tremi glavnimi izzivi: visoka inflacija, rekordno visoke obrestne mere ter posledično visoke cene zadolževanja ter financiranja. Gledano čisto z ekonomskega vidika, bomo priča padcu kupne moči prihrankov (oz. višji porabi zaradi višjih cen dobrin) ter težavam podjetij zaradi visoke cene zadolževanja. Visoka cena zadolževanja bo tudi za gospodinjstva in zadnji dogodki na Bližnjem vzhodu bodo z višjimi cenami nafte obdobje visokih obrestnih mer podaljšali.

Makroekonomske razmere ne puščajo veliko izbire ljudem, ki iščejo donosne naložbe. Ne glede na to, ali potencial pri visoko tveganih naložbah ostaja pozitiven ali negativen, so tveganja za povprečnega vlagatelja previsoka. Zato bi moral biti cilj vlagateljev v prihodnjem letu ohranjanje vrednosti prihrankov, ne iskanje nadpovprečnih donosov. Zadnje pride na vrsto ob potencialni realizaciji negativnih scenarijev.

Mednarodni denarni sklad (IMF) napoveduje, da bomo v Sloveniji letos priča 7,4-odstotni inflaciji, v letu 2024 pa naj bi se ta spustila do še vedno visokih 4,2 odstotka. Ljudje, ki bodo v želji po ohranjanju vrednosti denarja iskali naložbe, se bodo lahko ali sprijaznili z izgubo kupne moči prihrankov na bančnih računih ali pa več tvegali ravno v najbolj negotovem obdobju v zadnjih letih.

Več kot 45-odstotna donosnost v petih letih brez tveganja

Foto: Getty Images

Kombinacija upočasnjene gospodarske aktivnosti in visoke inflacije kaže na potrebo po večjem poudarku na varnejših naložbah s fiksnim donosom. Te so najprimernejše za omejitev nihanj vašega naložbenega portfelja ter predstavljajo najboljšo varovalko pred morebitnimi negativnimi gibanji na splošnih trgih.

Pri naložbah s fiksnim donosom skoraj vedno govorimo o oblikah dolžniškega kapitala (posojila, obveznice in depoziti). V Sloveniji so se v zadnjih letih naložbe v zavarovane terjatve izkazale za stabilno in donosno naložbo. Platforma Nekster, na kateri imate možnost investiranja v zavarovane terjatve, je vlagateljem v zadnjem letu prinesla skoraj sedemodstotno donosnost brez izpostavljanja tveganju izgube prihrankov.

Vloga Neksterja je, da omogoča varno investiranje na zelo preprost in dostopen način vsem, ne glede na višino kapitala, ki ga imajo na voljo za varčevanje. Predvsem pa ponujajo produkt, ki omogoča varno in likvidno alternativo depozitom, zavarovanim obveznicam itd. Gre za produkt, ki ima varne in stabilne donose ne glede na nihanja trgov, zato je pomembno, da je del vsakega naložbenega portfelja.

Foto: Nekster

Naročnik oglasnega sporočila so Nekster Finance, d. o. o.