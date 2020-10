Kam vložiti 10.000, 20.000 ali celo 50.000 evrov v 2021?

Oglasno sporočilo

Nimate ideje, kam vložiti delež prihrankov? Tudi takrat, ko velja, da so finančni trgi prenapihnjeni, obstajajo opcije, ki obetajo izjemno visoke donose.

Prijavite se na webinar, kjer boste izvedeli: kako EU in svetovna pomoč gospodarstvu vpliva na vrednost denarja in kakšno inflacijo lahko pričakujemo,

katere so tiste naložbe, ki so po svoji obliki podobne zlatu, a še vedno niso precenjene,

kako sestaviti nabor kriptovalut, ki imajo izjemen potencial za rast,

kateri produkt je v letu 2020 že ustvaril 149-odstotno rast. Investirajte pol ure v svoje naložbeno znanje. Obiščite https://incrementumplus.si/incrementum-webinar-d1/ in se prijavite na brezplačni webinar! Webinar na zgornji povezavi je za naše bralce BREZPLAČEN. Število mest je omejeno!

Večina običajnih možnosti ni videti kot pametna odločitev:

Delnice – v tem trenutku so čisto preveč "napihnjene". Indeksni sklad največjih 500 ameriških podjetij je blizu rekordnih vrednosti, in to kljub temu, da se razmere z virusom ponovno zaostrujejo in da je celotno gospodarstvo nekako v pričakovanju največje gospodarske krize zadnjih desetletij. Enako velja za vzajemne sklade in druge podobne naložbe.

Nepremičnine – cene nepremičnin so še vedno enako visoke kot pred letom dni, zlasti v Ljubljani, donosi pa zelo nizki. Petodstotna donosnost nepremičnine se sicer sliši kot solidna in varna naložba, a če so cene za nakup ostale enake, to nikakor ne velja za najemnine. Te so se zaradi pomanjkanja Airbnb gostov precej znižale. Če upoštevamo še stroške obnov, rezervnega sklada in potencialnih neplačnikov, je donos bistveno nižji.

Obstaja velika nevarnost za popoln kolaps nepremičninskega trga, kot smo mu bili priča leta 2008. Promet z nepremičninami se je že zmanjšal za 75 odstotkov, zato je ta nekoč varna naložba zdaj precej bolj tvegana. Ne ujemite se v isto past, kot se je marsikdo že pred 12 leti.

Zlato – zlato že stoletja velja za hranilca vrednosti, na katerega so se naslanjali vsi finančni trgi že od zgodnjih 70. let. V času svetovnih gospodarskih kriz se večina investitorjev zateče k zlatu, ki velja za varno in stabilno naložbo. A če pogledamo graf gibanja cene zlata, je hitro jasno, da je zlato že močno pridobilo vrednost v letu 2020. Trenutna vrednost zlata velja celo za eno najvišjih v zgodovini obstoja zlata, zato ocenjujemo, da je ta priložnost že zamujena.

Nafta – cena nafte se je v zadnjih mesecih že močno pobrala z dna, kamor jo je nepričakovano potisnila epidemija, ki je popolnoma zaustavila vse večje svetovne industrije. Tako tudi trenutne cene sodčka nafte oz. vrednosti CFD-jev nafte na forex trgih pričajo o tem, da se je nafta že pobrala z dna in da velike eksplozivne rasti v bližnji prihodnosti ni pričakovati več.

Kriptovalute – precej smiselna možnost, a večina vlagateljev jih ne pozna ali jim ne zaupa. Marsikdo se z njimi noče niti ukvarjati. Sam nakup je za večino preveč zahteven, a ravno to so lastnosti, ki omogočajo visok potencialni donos in manjše tveganje za tiste, ki se na kriptovalute spoznajo.

POZOR: NE KUPUJTE NOBENE KRIPTOVALUTE, DOKLER SI NE POGLEDATE TEGA: https://incrementumplus.si/incrementum-webinar-d1/

Kaj pa, če je denar na varnem, v banki?

To je najmanj smiselna od vseh zgoraj naštetih možnosti. Obresti so mizerne oz. jih praktično ni, hkrati pa centralne banke za blaženje posledic virusa divje tiskajo denar, kar s seboj prinaša visoko inflacijo. Tako bomo z 10.000 evri čez leto ali dve lahko kupili precej manj kot v tem trenutku, kar pomeni, da denar na vašem bančnem računu kopni oz. izgublja svojo vrednost.

Kam torej vložiti 10.000, 20.000 ali 50.000 evrov v tem trenutku?

V kriptovalute, a z nasveti profesionalnega, izkušenega investitorja!

Od zgoraj omenjenih možnosti so kriptovalute sicer tvegana, a najobetavnejša možnost. Največji donosi so se v preteklosti vedno skrivali v tveganih naložbah, a je pri tem pomembno, da se tveganja zavedamo in vložimo le tisto, kar si lahko privoščimo tudi izgubiti. Le tako se ne bomo panično odzvali v primeru večjih nihanj, ki jih lahko pričakujemo.

Tisti, ki se s trgovanjem s kriptovalutami ukvarja profesionalno, lahko tudi v času, ko smer cen kriptovalut ni jasno določena, doseže zelo visoke donose, saj je trg še vedno zelo volatilen.

Prijavite se na webinar, kjer boste izvedeli: kako EU in svetovna pomoč gospodarstvu vpliva na vrednost denarja in kakšno inflacijo lahko pričakujemo,

katere so tiste naložbe, ki so po svoji obliki podobne zlatu, a še vedno niso precenjene,

kako sestaviti nabor kriptovalut, ki imajo izjemen potencial za rast,

kateri produkt je v letu 2020 že ustvaril skoraj 149-odstotno rast. Investirajte pol ure v svoje naložbeno znanje! Obiščite https://incrementumplus.si/incrementum-webinar-d1/ in se prijavite na brezplačni webinar! Webinar na zgornji povezavi je za naše bralce BREZPLAČEN. Število mest je omejeno!

Naročnik oglasa je Incrementum.