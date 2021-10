Kam je trenutno najbolje investirati privarčevan denar?

Pandemija covid-19 je vplivala na različna področja našega življenja, dodobra je pretresla tudi finančne trge. Živimo v časih, ko se velja dodatno finančno izobraziti, prepoznati, kako ravnati z zasluženim denarjem gospodarno in del tega tudi oplemenititi. Kam torej v času globalne pandemije naložiti denar, da bi ta vsaj ohranjal svojo vrednost, oziroma kje iskati čim ugodnejše razmerje med pričakovano donosnostjo in tveganjem naložb? Zaradi vse višje inflacije, tako rekoč ničelnih obrestnih mer in uvajanju ležarin v slovenskih bankah so plemenite kovine, na čelu z osmijem , vedno bolj priljubljena dolgoročna naložba. Na voljo so tako v obliki nakita kot naložbenih ploščic, predstavljajo pa edinstveno, stabilno priložnost sredi nestabilnih razmer.

Osmij predstavlja novo srebro ali zlato na trgu naložb. Ker je nenadomestljiv in neverjetno redek, bo v kriznih časih najbrž še dragocenejši, kot je zdaj.

Po podatkih pristojnih institucij imamo Slovenci v teh časih veliko privarčevanega denarja. Banka Slovenije je v sredini letošnjega leta tako poročala o rekordnih vlogah na bankah. Skupni seštevek vlog gospodinjstev se je lani povečal za dve milijardi evrov in presegel 23 milijard. Ob tem so številne banke zaradi izjemno nizkih obrestnih mer in velike likvidnosti uvedle ležarine tudi za fizične osebe.

Razloge za povečanje privarčevanega denarja gre iskati predvsem v državnih ukrepih na trgu dela, povezanih s koronavirusom. Glavni dejavnik porasta stopnje varčevanja gospodinjstev v lanskem letu je bilo t. i. prisilno varčevanje, ki je povezano z nezmožnostjo trošenja v času epidemije. Zlasti spomladi, na začetku epidemije, je velika negotovost spodbudila tudi previdnostno varčevanje. Zaradi ustavitve javnega življenja ob epidemiji covid-19 se je potrošnja zmanjšala za 2,6 milijarde evrov v primerjavi z letom pred tem.

Osmij, očarljiva plemenita kovina in novo premoženjsko sredstvo

Pandemija covid-19 je sprožila pravo mrzlico nakupovanja plemenitih kovin

A če so bile banke leta in leta varno zatočišče naših denarnih presežkov, danes, ob tako rekoč ničelnih obrestnih merah in uvajanju ležarin ne zagotavljajo popolnoma nobenega donosa na naše depozite.

Ravno zdaj, v času negotovosti, so naložbe v plemenite kovine izjemnega pomena, kar so prepoznali številni vlagatelji, pandemija covid-19 pa je sprožila pravo mrzlico nakupovanja plemenitih kovin. Prav plemenite kovine so na dolgi rok vedno zagotavljale donose in varovale naša sredstva pred inflacijo. Zlato, platina in srebro so trenutno težje dobavljivi ali pa so na voljo po pretiranih cenah, medtem ko sloves varnega zatočišča v času negotovosti znova potrjuje zadnja izmed osmih plemenitih kovin na svetu - osmij. Osmij trenutno velja za pravi skriti adut med plemenitimi kovinami in edinstveno naložbeno priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok.

Osmij je glede na vrednost najbolj dragocena plemenita kovina z izjemno čistino in najvišjo obstojnostjo med vsemi plemenitimi kovinami.

Le za skrbno izbrane Na svetovnem trgu je osmij na voljo le izbranim partnerjem in trgovcem. Za uvoz osmija je pristojen regionalni inštitut za trženje in certificiranje osmija v posamezni državi. V Sloveniji je to Osmium inštitut Slovenija, ki tesno sodeluje s krovnim inštitutom v Nemčiji, edinim inštitutom na svetu, pooblaščenim za certificiranje osmija. V Sloveniji je prek Osmium inštituta, ki je edini pooblaščen za distribucijo in neposredno prodajo izdelkov inštituta Osmium - Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium, na voljo celoten portfelj produktov, vključno s produkti po naročilu. V Osmium inštitutu Slovenija vam zagotavljajo zanesljive storitve, ažurne informacije in strokovno svetovanje, preprost proces naročila, varno in zavarovano dostavo ter diskretnost. Ne zamudite priložnosti, kot je še ni bilo, in postanite lastnik najplemenitejše med vsemi plemenitimi kovinami.

Skokovito povpraševanje v letošnjem letu

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbenih priložnosti pojavila šele pred nekaj leti, s koronakrizo pa je dobila odskočno desko brez primere.

Osmium inštitut Slovenija, ekskluzivni avtorizirani zastopnik za prodajo osmija v Sloveniji, tako sporoča, da so zaradi skokovitega povpraševanja v Sloveniji v prvem četrtletju celo presegli celotno lansko prodajo naložbenega osmija. Povečanje povpraševanja sledi trendom, ki so se v prvem četrtletju pojavili že v Nemčiji in Avstriji, dodatni pospešek investicij v osmij pa gre iskati v konstantnih pretresih in nihanjih na trgu kriptovalut in uvedbi ležarin za depozite v vse več bankah. Poleg investitorjev si osmij hitro utrjuje pot med proizvajalce nakita in luksuznih izdelkov, pri čemer Osmium inštitut Slovenija že gradi mrežo ponudnikov, usposobljenih za vdelavo osmija v svoje izdelke, kot so nakit, ure, kravatne igle in sponke za denar.

Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta. "V državah z razvito investicijsko kulturo prodaja kristalinskega osmija izredno hitro raste vse od pojava na trgu leta 2014. Tako rekoč vsi trgi pa v zadnjih mesecih doživljajo skokovito rast, saj je osmij ena najvarnejših dolgoročnih naložb. Njena vrednost v teh sedmih letih ni nihala, ampak je stalno rasla, poleg tega pa ni vezana ne na pretrese na trgu ne na industrijsko uporabo," je povedal Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta.

Poleg investicijskih izvedb v diskih in ploščicah je na voljo tudi v oblikah za vdelavo v nakit. "Vse več proizvajalcev prestižnega nakita se za osmij odloča zaradi visoke vrednosti, privlačnega videza in izjemnega sijaja, saj se na kristalni površini osmija svetloba odbija bolj kot na diamantih. Poleg standardnih oblik jim omogočamo izdelavo posebnih oblik po njihovih željah," je še povedal Senekovič.

Leto 2014 je za osmij predstavljalo mejnik

Cena kristalinskega osmija od samega lansiranja na trg leta 2014 konstantno raste in je zelo stabilna. Osmij je bil vse do leta 2014 strupen, nato pa so švicarski znanstveniki povsem po naključju odkrili možnost, da kristalizirajo osmij. Pav postopek kristalizacije je omogočil njegovo varno uporabo. Postopek je izjemno kompleksen in dolgotrajen, pri čemer je ves čas soodvisnih kar 50 spremenljivk (temperatura, tlak, delež plinov itn.). Če pride do odstopanja le ene izmed teh spremenljivk, je proces kristalizacije neuspešen.

V kristalinski obliki je osmij nestrupen in zdravju popolnoma neškodljiv. Zaradi visoke stopnje tališča se je osmij v preteklem stoletju uporabljal za žarilne nitke v žarnicah, v sodobnem času pa ga najdemo v medicinskih vsadkih, umetnih srčnih zaklopkah in srčnih spodbujevalnikih.

V preteklosti so osmij uporabljali v industriji, medicini in forenziki. Vrednost in pomen te izredno redke surovine so kmalu odkrili tako vlagatelji kot prodajalci in izdelovalci nakita.

Zakaj o osmiju govorimo samo v presežkih?

Razlogov, zakaj lahko o osmiju govorimo le v presežkih, je več. Glavni razlog za to, da draguljarji počasi, a vztrajno začenjajo izdelovati nakit z osmijem in da so vlagatelji odkrili osmij kot novo naložbeno priložnost, se skriva v posebnih lastnostih te redke plemenite kovine. V prvi vrsti osmij odlikuje edinstven modrosrebrn in modrobel čaroben sijaj. Za osmij je prav tako značilen edinstven odboj, saj se še posebej čarobno zalesketa ob odboju sončne ali LED-svetlobe. Bleščečo paleto barv lahko opazite prav z vseh zornih kotov. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant. Vse večja uporaba osmija pri izdelovanju nakita dodatno zmanjšuje ponudbo osmija na trgu in posledično nenehno viša njegovo ceno.

Dodatno je za osmij značilna ekstremna odpornost proti ekstremnim pritiskom. Ta je pri osmiju večja kot pri kateremkoli drugem elementu na svetu. Obenem ima kristalinski osmij izjemno čistino 99,9995 odstotka. V kristalinski formi je osmij popolnoma neškodljiv za zdravje, telo in kožo.

Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktiven element nasploh. V primerjavi z zlatom je osmija v zemeljski skorji kar 1.500-krat manj, po drugi strani pa je kristalinski osmij 25-krat bolj dragocen kot zlato.

Osmija zaradi izjemnih lastnosti (ima največjo gostoto izmed vseh kemijskih elementov in spojin) ni mogoče ponarediti in je izjemno varna plemenita kovina. Hkrati zaradi svoje redkosti dosega najvišjo vrednost izmed plemenitih kovin, s konstantnim donosom pa predstavlja izjemen potencial za prihodnost. Ker je osmij na našem planetu zelo redek in ga je po najnovejših ocenah v zemeljski skorji le okoli 44 ton, je zlahka napovedati trend ponovnega oz. neprestanega povišanja cene.

Značilen je njegov edinstven modrosrebrn in modrobel sijaj, ki je še posebej čaroben pri odboju sončne svetlobe in umetne LED-svetlobe.

Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom

Nakup osmija, od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom, je preprost. To lahko storite v le nekaj korakih. Jasno, ob strokovni podpori Osmium inštituta Slovenija in z njihovo pomočjo pridobivanja pravih informacij pred samim nakupom osmija.

Pred nakupom lahko vedno stopite v stik z njimi ter pridobite vsa navodila in potrebne informacije. Če si želite ogledati osmijeve izdelke, se jih dotakniti in se prepričati o njihovih izjemnih lastnostih, lahko skupaj določite termin za srečanje, na katerem vam bodo produkte predstavili. Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o investiciji v nakup diamantkov, zvezdic, črk, številk in simbolov, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov, ploščic in nakita.

Po izbiri ustreznega naložbenega produkta naročilo izbranih izdelkov poteka preprosto in se v celoti izvede prek spletne trgovine. V elektronskem sporočilu prejmete vse informacije o nakazilu kupnine za svoj osmij. Kupnina se poravna na transakcijski račun Osmium inštituta Slovenija.

V Osmium inštitutu bodo poskrbeli za zavarovano dostavo kupljenih izdelkov na vaš domači naslov. V dogovoru z nami je mogoč prevzem tudi na inštitutu. Kot že rečeno, osmija zaradi njegovih izjemnih lastnosti ni mogoče ponarediti, prav tako ga ni mogoče prodati brez podatkov o lastniku in kode za spremembo lastništva. S tem je osmij neuporaben v primeru kraje, s čimer velja za varno naložbo.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Vse o osmiju na mobilnem telefonu

Osmium inštitut Slovenija je v letošnjem letu razvil tudi mobilno aplikacijo Osmium s celovitimi informacijami o stanju na trgu osmija. Aplikacija ponuja vpogled v trenutno ceno osmija in povzema novice o osmiju v različnih jezikih z vsega sveta. Ena ključnih možnosti je preverjanje pristnosti posameznega kosa osmija na podlagi dvostopenjske avtentikacije, ki se varno hrani v svetovni zbirki podatkov o osmiju. Uporabniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android ali iOS si lahko aplikacijo brezplačno naložijo iz storitev Google Play in App store (aplikacija je na voljo tudi v slovenskem jeziku).

Aplikacija Osmium je namenjena posameznikom, ki so že lastniki osmija, ter širši javnosti, ki želi spoznati osmij in spremljati aktualne novosti. Poleg tega zagotavlja dodatno stopnjo varnosti tako kupcem kot prodajalcem osmija, saj omogoča preverjanje pristnosti posameznega kosa osmija, na primer čistost, težo in obliko, na podlagi unikatnega certifikata.

Aplikacija, ki so jo za spremljanje svetovnega trga osmija razvili v Sloveniji, poenostavlja kupovanje te najdražje plemenite kovine, saj na enem mestu združuje informacije iz različnih virov. "Investitorji po vsem svetu, ki so se zanimali za nakup osmija, so do zdaj morali spremljati različne spletne strani, posebej preverjati certifikate in posebej cene. Zdaj do vseh teh informacij dostopajo prek mobilnega telefona in jih dobijo takoj, ko jih potrebujejo," je povedal Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta.