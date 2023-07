Kakovostna arhitektura traja

Oglasno sporočilo

Foto: Tivoli d.o.o.

Duet svojevrstnosti

Kompleks Schellenburg je dialog dveh nasprotujočih si arhitekturnih slogov in izbrane kakovosti materialov. Medtem ko arhitektura zgradbe Palais sledi ritmu poslovnega objekta, Villa navdušuje s svojo jugozahodno fasado, skoraj popolnoma zastekljenimi ložami, ki podarjajo stanovanjem veliko naravne svetlobe in edinstven pogled na mesto.

Občutek, ki se ga ne naveličate

Stanovanja v Schellenburgu ponujajo udobje, prostornost in varnost – občutke, ki se jih preprosto ne naveličate. Stanovanja vas očarajo tako s premišljeno razporeditvijo kot z vrhunskim interjerjem in skrbno izbranimi materiali. Medtem ko arhitektura zgradbe Palais sledi ritmu oblikovnega jezika pripadajočega poslovnega objekta, Villa izraža značaj suverenega osamelca.

Arhitekturno bogata okolica

Poleg izjemne arhitekture, ki jo ponuja kompleks Schellenburg, je arhitekturno bogato tudi mesto, v katerem stoji. Slikovita Ljubljana je mešanica baroka in secesije, umirjene lepote, polnega življenja in miline. V neposredni okolici kompleksa so tudi mestni park, zelene površine, botanični vrt in slikovito Jakopičevo sprehajališče, ki ga je uredil ljubljanski arhitekt in gradbenik Jože Plečnik.

Izberite kakovostno življenje

Stanovanja Palais & Villa Schellenburg ustrezajo sodobnim bivanjskim pričakovanjem, poleg tega pa jih lahko poljubno uredite glede na individualen način življenja. Tako, kot vam najbolj ustreza.

Na voljo je zgolj še nekaj stanovanjskih enot v Palais. Villa je v celoti prodana. Pozanimajte se še danes in tudi vi izkoristite priložnost za odlično investicijo in nadstandardno kakovost bivanja. Naj vam priložnost ne uide.

Naročnik oglasnega sporočila je TIVOLI, D. O. O.