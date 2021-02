Kako življenje v naglici vpliva na vaše finance?

Hitenje s službenimi obveznostmi, gospodinjski opravki, skrb za dobre odnose z bližnjimi in za zdravo telo, dovolj spanca, kuhanje zdravih in polnovrednih obrokov … Zdi se, da ima dan premalo ur!

Mnogi ugotavljajo, da živijo v naglici, ki je sploh niso želeli ustvariti. Naglica in hitenje nam onemogočata tudi, da bi si vzeli čas za naše finance: da bi našli kakovostne in ugodne ponudbe ter se otresli nepotrebnih stroškov. Vas zanima, kako prihraniti s časom in posledično z denarjem? Vabimo vas, da berete dalje!

Pomanjkanje časa je pogosto. In še, ko nam uspe najti nekaj ur prostega časa, lahko opazimo neprijetno dejstvo, da nimamo dovolj finančnih sredstev za uresničitev svojih načrtov. Rešitev se pogosto skriva v sodobnih digitalnih orodjih!

Naj tehnologija dela namesto vas

Uporabite lahko mnoge tehnološke pripomočke, ki so na voljo, in si tako olajšajte življenje. V Addiko banki priporočajo, da prihranite svoj čas in izkoristite prednosti digitalnega bančništva ter opravljate bančne storitve prek priročnih spletnih ali mobilnih bank od doma.

Velik porabnik časa je tudi plačevanje rednih mesečnih stroškov, zato nastavite svoje račune za komunalne storitve ali druge ponavljajoče se storitve na samodejna plačila ter si prihranite mesečne skrbi in čas.

Prevzemite nadzor nad svojimi prihodki in odhodki

Spletne ali mobilne banke, ki jih naložite na svoj pametni mobilni telefon, vam omogočajo tudi večji nadzor nad svojimi prihodki in stroški, saj je aktualno stanje vašega TRR-računa oddaljeno le en klik. Uresničite svoje dolgoletne želje, ali prihranite za večjo investicijo v življenju z nadzorom nad svojim denarnim tokom s priročnim pregledom stanja na TRR-računu v svoji mobilni banki.

Upravljajte svoje finance iz domače dnevne sobe

Želite nazaj svoj dragoceni čas? Z digitalizacijo, ki nam omogoča hitro shranjevanje in arhiviranje vseh pomembnih dokumentov na enem mestu, lahko prihranimo veliko časa. Z digitalnimi storitvami smo tudi hitrejši in odgovornejši, saj tako ravnanje v današnjih časih pomeni tudi, da osebne bančne opravke, če je mogoče, uredimo na daljavo in prek digitalnih kanalov.

Uresničite si dolgoletne želje V Addiko banki pa lahko prihranite čas in denar, tudi ko potrebujete gotovinski kredit. Vlogo za HIP kredit lahko oddate hitro in enostavno kar prek spleta ter hkrati prihranite z ugodno obrestno mero.

Za nakupe in bančne opravke uporabite splet

Z razvojem tehnologij in aplikacij so se spremenile tudi naše nakupne navade in poti, ki so se sedaj preselile tudi na splet. Spletno nakupovanje in opravljanje bančnih storitev na spletu imata mnoge prednosti, saj nam omogočata, da:

prihranimo čas,

storitve lahko opravljamo 24 ur na dan in vse dni v tednu,

se izognemo nepotrebnemu čakanju v vrstah in gneči ter

pregledno in hitro poiščemo najboljše ponudbe, kar nam omogoča tudi prihranek.

Spoznajte prednosti obročnega plačevanja

Si za vsakodnevne manjše ali večje nakupe na spletu in v trgovinah želite hitrejšega in bolj priročnega plačevanja? Izberite obročno plačevanje!

Obročno plačevanje je namenjeno vsem, ki nakupov večjih vrednosti ne morejo v celoti plačati takoj, ali pa bi preprosto radi samo razbremenili svoje mesečne stroške. Plačevanje, spletno nakupovanje ali dvigovanje gotovine lahko z Addiko obročno kartico Mastercard razdelite na od 2 do 24 obrokov ter tako plačujete enostavno, diskretno ter varno.

Na spletu najdete tudi ugodnejše obrestne mere

Addiko banka je vedno v koraku s časom, zato stranke vseh bank spodbujajo k digitalizaciji in opravljanju bančnih storitev na spletu. Ob tem pa ponujajo izjemno ugodnost: poenostavljen in prenovljen HIP kredit na spletu, ki ga pridobite z enostavno oddajo vloge za kredit prek spleta in z ugodnejšo obrestno mero 5,45 %.

Postopek je preprost, in le v nekaj korakih boste prejeli vse potrebne informacije za sklenitev kredita. Nova aplikacija je enostavna, hitra in učinkovita.