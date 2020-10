Kako z bančnimi storitvami ohraniti slovenske gozdove?

Oglasno sporočilo

V želji po skrbnem ravnanju z gozdom in vzdrževanju gozdnih učnih poti sta moči združila Zavod za gozdove Slovenije in Gorenjska banka. S pomočjo donacije v višini 10 tisoč evrov, ki jo je Gorenjska banka izročila Zavodu za gozdove Slovenije, bosta razvila spletno aplikacijo in obnovila gozdno učno pot Visoko (pri Poljanah).

V Sloveniji obstaja več kot 150 gozdnih učnih poti, v okviru svojih dejavnosti pa Zavod za gozdove Slovenije v gozdove vsako leto popelje več kot 15 tisoč otrok in mladostnikov. Raziskovanje gozdnih učnih poti po vsej Sloveniji pa bo kmalu še bolj informativno in predvsem preprostejše. K temu bo ključno pripomogel razvoj spletne aplikacije, ki je po besedah mag. Janeza Logarja, vršilca dolžnosti direktorja ZGS, že dalj časa eden od ciljev zavoda.

Strateška usmeritev in družbena odgovornost z roko v roki

S spletno aplikacijo, ki jo bo ZGS s pomočjo Gorenjske banke pričel razvijati v kratkem, bo dostop do informacij lažji, preprostejši in uporabniku prijazen. Partnerstvo Gorenjske banke in ZGS obeta nadaljnje delo na področju gozdov in sovpada z digitalno usmeritvijo razvoja Gorenjske banke. "V Gorenjski banki si prizadevamo uporabnikom ponuditi čim več možnosti opravljanja storitev v digitalnem okolju, kar je eden od glavnih strateških ciljev banke, ki obenem pripomore k varovanju okolja," pravi Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, ki je predal donacijo 10 tisoč evrov.

"S prispevkom Gorenjske banke začenjamo partnerstvo, pri katerem se osredotočamo na slovenske gozdove in gozdne učne poti. Poznavanje gozdov in zavedanje njihovega pomena je pomembno za njihovo ohranjanje za prihodnje generacije," poudarja Logar. Del donacije bo namenjen tudi obnovi učne poti Visoko (pri Poljanah), ki se nahaja v bližini znamenitega dvorca pisatelja Ivana Tavčarja.

Banka v skrbi za okolje vključuje tudi uporabnike bančnih storitev

Glede na okolje in delovanje, ki ga je prineslo leto 2020, je digitalizacija tudi na bančnem področju zelo dobrodošla. V Gorenjski banki sledijo trendom in komitente aktivno pozivajo, da se namesto za papirne izpiske odločijo za elektronske izpiske. S tem pomembno pripomorejo k zmanjšanju porabe papirja.

Uporaba elektronskih izpiskov je le eden od stebrov digitalizacije poslovanja, katere cilji so občutno izboljšanje uporabniške izkušnje, dolgoročno znižanje stroškov poslovanja in zmanjšanje možnosti napak z avtomatizacijo procesov. Z družbeno odgovornimi aktivnostmi pomoči slovenskim gozdovom zaokrožajo svoje okolju prijazno poslovanje, v katerega vključujejo tudi vse svoje komitente.

"Verjamemo, da bo sodelovanje z ZGS obrodilo sadove na več področjih, in veseli smo, da lahko digitalizacijo bančnih storitev uvajamo tudi s takšnimi aktivnostmi in partnerstvi. Z njimi svoje vrednote in prizadevanja za ohranjanje planeta prenašamo naprej," poudarja predsednik uprave Mario Henjak.

Naročnik oglasne vsebine je GB D.D., KRANJ