Kako so politična preigravanja ustavila upravljavca državnih milijard

Po naših informacijah je najresnejši kandidat za začasnega člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Dušan Zorko, nekdanji generalni direktor Pivovarne Laško. Kdo je odgovoren za to, da mora krovni upravljavec državnega premoženja, ki spada v neposredno pristojnost državnega zbora, kadrovske luknje krpati v naglici in s pomočjo sodišč?

Slovenski državni holding (SDH) je krovni upravljavec državnega premoženja, vrednega okrog 12 milijard evrov.

V imenu države upravlja njene deleže v družbah, v katerih je edini lastnik država (Dars, NLB, Abanka, HSE, Gen Energija), in družbah, v katerih ima država največje lastniške deleže (Krka, Sava Re, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Unior). Vanje imenuje nadzornike in odloča o njihovi dividendni politiki.

Neuradno: novi član uprave SDH bo Dušan Zorko

SDH je daleč najpomembnejši uradni vzvod, ki ga ima država pri poseganju v konkretne poslovne odločitve posameznih družb. A pri tem ima sama nemalo težav. Uprava SDH je namreč trenutno neoperativna. Za normalno delovanje potrebuje vsaj dva člana, v njej pa trenutno sedi le Lidia Glavina (imenovana v kvoti SMC).

Za normalno delovanje potrebuje uprava SDH vsaj dva člana, v njej pa trenutno sedi le Lidia Glavina. Foto: STA Statut SDH je v takih primerih jasen. Nadzorni svet mora upravo imenovati na podlagi mednarodnega razpisa ali sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo.

A nadzorniki, ki jih vodi Damjan Belič, so se na včerajšnji seji odločili, da bodo novega, začasnega člana uprave imenovali prek sodišča. Imena izbranega kandidata niso razkrili. Po naših informacijah pa je bil v zadnjih dneh najresnejši kandidat Dušan Zorko, nekdanji generalni direktor Pivovarne Laško, ki velja za izbiro Socialnih demokratov (SD).

Stol v upravi SDH sameva že dve leti

Imenovanje prek sodišča je možnost, ki jo zakon o gospodarskih družbah dovoljuje v nujnih primerih. Kako se je torej SDH znašel v položaju, ko lahko le na takšen način zagotovi nemoteno delo uprave?

Gre le za vrh ledene gore vseh kadrovskih zapletov, ki tako ali drugače delovanje SDH hromijo že dve leti.

Čeprav ima uprava SDH po zakonu tri člane, v praksi že skoraj dve leti ni tako. Natančneje od oktobra 2016, ko je iz uprave SDH sporazumno odšla njena članica Anja Strojin Štampar, v njej pa sta ostali le Lidia Glavina in Nada Drobne Popovič.

V štirih letih vlade Mira Cerarja je imel tako SDH v celoti popolnjeno upravo le približno leto dni. Ves preostali čas je bil v njej najmanj en položaj izpraznjen.

Nadzorniki, ki se radi imenujejo v upravo

Največ odgovornosti za takšno stanje formalno nosi nadzorni svet, ki ga od julij 2015 vodi Belič. Gre za organ, ki je pristojen za imenovanje uprave, za to pa je tudi plačan. Samo lani je šest članov nadzornega sveta SDH skupaj prejelo za skoraj 84 tisoč evrov bruto sejnin in nadomestil za opravljanje funkcije.

Foto: STA Toda nadzornikom SDH vse od poletja 2016, ko je zaradi protesta pred skupščino Luke Koper odstopil tedanji predsednik uprave SDH Marko Jazbec, do danes ni uspelo najti primernih kandidatov za upravo.

V tem obdobju so jo popolnjevali izključno s svojimi člani. Jazbeca je tako leta 2016 zamenjala Lidia Glavina, ki je bila pred tem članica nadzornega sveta SDH. Enako tudi Andrej Bertoncelj, ki je v upravo SDH prišel letos spomladi namesto Nade Drobne Popovič (zdaj je zaposlena v Slovenski industriji jekla).

Tudi zdaj, ko bo Bertoncelj postal minister za finance, so nadzorniki SDH zaradi "časovne stiske" razmišljali o možnosti, da bi na položaj člana uprave začasno vskočil kdo od njih. Že pred tem pa je imel takšne načrte tudi Belič, a so jim nasprotovali v SD in DeSUS.

Politična preigravanja ustavil SDH

SDH je sicer razpis za prazno mesto v upravi objavil že decembra lani. Nanj je prispelo 13 prijav. Toda nadzorniki, ki so za ta namen imenovali celo nominacijsko komisijo, med njimi niso izbrali nikogar, saj nihče od kandidatov pri glasovanju ni dobil večine. Na pojasnila Damjana Beliča še čakamo.

Prav neskončna politična in kadrovska preigravanja med tremi strankami zdaj že nekdanje koalicije Mira Cerarja so ključni razlog za časovno stisko, zaradi katere bo SDH člana uprave imenoval prek sodišča.

Foto: STA Javna skrivnost je, da so si SMC, DeSUS in SD razdelile interesne sfere v SDH. Vsaki od teh strank naj bi pripadlo eno mesto v upravi, po kvotah v razmerju 3 (SMC) – 1 (SD) – 1 (DeSUS) pa so si razdelile tudi uradno petčlanski nadzorni svet.

To je kmalu povzročilo luknje v vsej verigi kadrovanja. Ker so člani nadzornega sveta uhajali v upravo SDH, bi moral nove izvoliti državni zbor.

A tudi v trenutku, ko je imel nadzorni svet SDH le še tri člane, se to ni zgodilo, saj je predlog za imenovanje Francija Žmavca (SMC) in Željka Puljića povzročil politično krizo, ki bi skoraj pripeljala do razpada Cerarjeve vlade. Najbolj so mu nasprotovali v SD, ki je pred tem v upravo SDH neuspešno poskušala spraviti Matevža Marca, zaradi česar je ista stranka ovirala imenovanje Beliča.

Kaj sledi?

Vzajemno sabotiranje kandidatov v drugem delu mandata Cerarjeve vlade je ob politični šibkosti ministrice za finance Mateje Vraničar Erman, ki je uradno pristojna za SDH, privedlo do blokade. Cerarjeva vlada se je zaradi miru v hiši odločila, da nadzornikov nekaj časa raje ne imenuje.

V zadnjih dveh letih je imel tako nadzorni svet SDH pet članov le dobrih pet mesecev. Kar dobro leto in pol so v njem sedeli le štirje ali celo trije člani.

Državni zbor bo moral imenovati manjkajočega člana nadzornega sveta SDH, ki ga bo verjetno izbrala Lista Marjana Šarca (LMŠ). Foto: STA Zdaj bo na potezi državni zbor. Ta bo moral najprej imenovati manjkajočega člana nadzornega sveta SDH, ki ga bo verjetno izbrala Lista Marjana Šarca (LMŠ). Julija 2020 se se mandat izteče tudi Beliču.

Ali bo koalicija že pred tem prevetrila celotno sestavo nadzornega sveta, ni znano. Prav tako ne, do kdaj bosta na položaju ostala Glavina in Zorko, saj zamenjave prve zelo verjetno ne bodo podprli v SMC.

Nekje med vsem tem bo morala vladajoča politika opraviti tudi razmislek o prihodnosti in smislu SDH, ki se je znašel na prelomnici. Ključna dilema je le ena: ali bo SDH ostal upravitelj, ki bo iz državnih družb pobiral dividende in občasno kakšno prodal, ali pa mu bo vlada dovolila nadgradnjo v nekakšen državni investicijski sklad, ki bi lahko posamezne naložbe po potrebi tudi kupoval in s tem sledil državni strategiji upravljanja.