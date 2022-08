Kako smo proslavili 25 let spletnega medija Siol.net #foto

V Mestnem muzeju Ljubljana je družba TSmedia skupaj s poslovnimi partnerji proslavila 25 let obstoja spletnega medija Siol.net, ki je avgusta 1997 postal prvi slovenski informativni portal, kar je bilo v tistem obdobju edinstveno. Siol.net je v četrt stoletja doživel veliko sprememb in nadgradenj, ves čas pa v ospredje postavlja dobro uporabniško izkušnjo bralcev in seveda tudi oglaševalcev. Ti so na dogodku spoznali najnovejše produkte družbe TSmedia, ki je izdajatelj Siol.net.