"Slovenija ni več učenka, tudi študentka ne več. Je aktivna in pomembna soustvarjalka evropske politike, prakse in prava," pa je ocenila nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije Verica Trstenjak, a dodala, da se pametni še vedno učijo od boljših, v tem smislu pa tudi Slovenija.

Foto: Bor Slana/STA

Trstenjakova je pozvala, da moramo biti kot zlato, ki je sicer majhno, ampak ima veliko vrednost. Prepričana je, da je Slovenija lahko velika po svojih predlogih, aktivnostih in vplivu.

Glede Unije je še dejala, da nam pusti, "da smo ponosni Slovenci, a hkrati Evropejci, pusti nam našo individualnost, pusti nam slovenski jezik in pa tudi slovensko potico. Pusti nam ohranjati različnost enotnosti".

Foto: Bor Slana/STA

Petrič: Lahko smo ponosni, da živimo v tem času

Nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič je medtem poudaril, da smo lahko ponosni, da živimo v tem času, ko je slovenski narod dosegel te veličastne cilje. "Evropska unija, Nato, Združeni narodi, to je tisto, kar nas je naredilo državo v pravnem polnem pomenu te besede," je dejal.

Nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič je medtem poudaril, da smo lahko ponosni, da živimo v tem času, ko je slovenski narod dosegel te veličastne cilje. "Evropska unija, Nato, Združeni narodi, to je tisto, kar nas je naredilo državo v pravnem polnem pomenu te besede," je dejal. Foto: Bor Slana/STA

Pozval je še k iskanju poti dialoga in medsebojnega razumevanja. Prepričan je, da je mogoče v soočenju argumentov najti najboljše rešitve.

Predsednik SDS Janez Janša pa je v svojem govoru med drugim opozoril, da bo prihodnjih pet let za Evropsko unijo verjetno čas, poln izzivov, ki da bodo podobni tistim iz časov ustanavljanja povezave. Zavzel pa se je tudi za nadaljnjo širitev povezave. "Želim, da bi Slovenija in hkrati vse ostale države EU in tiste, ki čakajo v čakalnici, ob naslednji okrogli obletnici še z večjim veseljem obhajale obstoj EU, se veselile novih širitev, ki naj predstavljajo strateško širitev prostora miru in blaginje v Evropi," je sklenil.

Predsednik SDS Janez Janša pa je v svojem govoru med drugim opozoril, da bo prihodnjih pet let za Evropsko unijo verjetno čas, poln izzivov, ki da bodo podobni tistim iz časov ustanavljanja povezave. Foto: Bor Slana/STA

Mineva 20 let, odkar je Slovenija postala članica EU. Bila je del največje širitve Unije, ko je v povezavo hkrati vstopilo deset držav. Slovenija je z vstopom v Unijo in Nato – vanj je vstopila dober mesec prej – izpolnila strateška zunanjepolitična cilja, ki si ju je zadala po osamosvojitvi.

Foto: Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA