Kako postati mojster urejanja osebnih financ?

Razmišljanje o denarju je lahko veliko prijetnejše, če se lahko pohvalimo z urejenimi osebnimi financami. Tudi marsikatero željo si bomo lažje uresničili, če bomo imeli to področje pod nadzorom. Naredimo korak naprej in postanimo gospodar svojih osebnih financ, tako da izdelamo dober finančni načrt in poiščemo zanesljivega partnerja, ki nam bo pomagal doseči svoje sanje.

Izbira prave banke kot pomoč pri uresničevanju želja

Ljudje imamo ponavadi več želja, kot jih lahko uresničimo. To nas žene naprej, da iščemo nove rešitve, spreminjamo svoje navade in se osebnostno razvijamo. Sanjarjenje o naslednjem potovanju, ki si ga bomo privoščili, ko bo to spet bolj dostopno, ali razmišljanje o novi stanovanjski opremi, ki bo naše stanovanje spremenila v sanjski dom, nas motivira, da z veseljem zremo v prihodnost. Tako dobimo nov zagon za delo in dodatno energijo, da poiščemo najustreznejše rešitve, ki nas bodo vodile do uresničitve cilja. Tudi izbira prave banke, v kateri je paket bančnih storitev prilagojen našim navadam, nam lahko pomaga pri načrtovanju prihodnosti in upravljanju osebnih financ.

Koliko "prostora" imamo za nove nakupe?

Naša finančna prihodnost je odvisna od tega, kaj se trenutno dogaja na področju naših osebnih financ. Medtem ko številne ure zapravimo za spremljanje družbenih omrežij, pa si ne moremo predstavljati, da bi uro ali dve na teden porabili za urejanje svojih financ. Ker je dobro vedeti, kam gremo, je za upravljanje financ koristno porabiti nekaj svojega prostega časa, a je dobro vedeti tudi to, da nam izbira prave banke lahko prihrani tudi ta čas, saj oni mislijo namesto nas.

Začnimo spremljati, kako porabljamo manjše zneske, ki se hitro seštejejo v višje vsote. Potem začnimo spremljati, kako porabljamo višje denarne zneske. Tako se bomo dobro seznanili s svojim finančnim vedenjem in kmalu spoznali, koliko prostora imamo v denarnici za nove nakupe oziroma izdatke.

Na koncu, ko bomo obvladali takšen način razmišljanja, bomo ugotovili, da lahko vsak mesec prihranimo nekaj denarja in se začnemo držati svojega finančnega načrta.

Pomembno je, da se osredotočimo na glavna področja, zaradi katerih bi radi uredili svoje osebne finance. Če naredimo kratek pregled, bomo manj obremenjeni.

Optimizem: glavno vodilo tudi pri osebnih financah

Ostanimo pozitivno naravnani. Več optimizma nam lahko pomaga odpraviti finančne težave. Pomembno je verjeti, da se zmoremo držati načrta. Poskušajmo se osredotočiti na to, da s pametno porabo kar najbolje izkoristimo dohodek, ki ga imamo. Pomaga nam lahko tudi bančni paket celostnih bančnih storitev – Nova KBM je za stranke oblikovala paket, ki je narejen po meri sodobnega potrošnika.

Paket Komplet, ko potrebujemo ugodno bančno rešitev

Stroški, ki jih plačujemo banki, niso zanemarljivi – povezane bančne storitve v okviru Paketa Komplet so ugodnejše kot več posameznih storitev skupaj. V Paketu Komplet so povezane najpomembnejše bančne storitve za odlično ceno:

vodenje osebnega računa z debetno kartico VISA,

pristop in neomejena uporaba najboljše spletne in mobilne banke v Sloveniji,

nižja obrestna mera za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke,

neomejeno število nenujnih plačil v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU,

izredni limit na osebnem računu do 8.500 evrov brez stroškov odobritve,

varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA (za imetnika),

obveščanje o poslovanju na osebnem računu.

Vedeti moramo, da vsaka težka naloga postane lažja s podporo prijateljev in družine, zato delimo svoje cilje z drugimi in jim predstavimo, zakaj smo se odločili za drugačne nakupne navade. Prav oni nas bodo opomnili, ko bomo zašli s poti. Tudi osebni bančni svetovalci imajo lahko vlogo, da nam pomagajo pri upravljanju osebnih financ in nam svetujejo, kateri paket bi bil najprimernejši za nas.