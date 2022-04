Kako Jure Janc iz Ljubljane vsak dan zelo dobro Služi preko Spleta z enostavno metodo Dropshipping?

Oglasno sporočilo

Sta spletna trgovina in dropshipping res zamrla? Nobeden več ne služi na ta način? Oh, pa še kako ljudje služijo z dropshippingom!

Kdo sploh je Jure Janc Iz Ljubljane, ki mu je Dropshipping spremenil življenje?

Jure Janc je povsem preprosta oseba. S pomočje metode Dropshipping je Jure preko spleta zaslužil že več, kot milijon dolarjev in velja za enega najbolj uspešnih Slovencev na tem področju. Znanje je pridobival od svetovno znanih imen na področju Dropshippinga. Prav tako rad potuje in je obiskal že veliko držav, saj za svoje delo rabi le dostop do interneta in računalnik.

Jure Janc

Kaj pa sploh je dropshipping?

Dropshipping je način izpolnjevanja naročil, pri katerem trgovina izdelkov, ki jih prodaja, ne hrani na zalogi. Namesto tega prodajalec po potrebi kupi zaloge od tretje osebe – običajno veletrgovca ali proizvajalca – za izpolnitev naročil.

Toda zakaj je bilo leta 2021 o tem toliko govora in v tekočem letu še več?

Odgovori so lahko internet in korenite spremembe v tehnološkem prostoru.



Glede na statistiko 84 odstotkov ljudi bere spletne ocene in jim zaupa, zato se vse več kupcev obrača na spletne trgovine. Med spletnim nakupom se počutijo zanesljivo in udobno. Na brezplačnem seminarju vam bo uspešni Ljubljančan Jure Janc pojasnil, zakaj je to edinstvena priložnost, da tudi vi začnete z dropshippingom!

Dropshipping je nov izraz v svetu e-trgovine, ki premosti vrzel med tradicionalnim modelom e-trgovine in sodobnimi potrebami potrošnikov.

To priložnost je izkoristil tudi Jure, ki tesno sodeluje s trgovino Shopify, ki je glasen vstop na slovenski trg naredila leta 2020. Jure je povsem preprosta oseba, ki prihaja iz Ljubljane. S pomočjo metode dropshipping je podjetnik prek spleta zaslužil že več kot milijon dolarjev in velja za enega najbolj uspešnih Slovencev na tem področju. Znanja so ga naučila nekatera od svetovno znanih imen s področja dropshippinga.

Zakaj je dropshipping tako učinkovit?

Je inovativen poslovni model za nadobudne podjetnike. Z dropshippingom lahko hitro preizkusite različne poslovne ideje z "omejeno slabo stranjo", kar vam omogoča, da se naučite veliko o tem, kako izbrati in tržiti izdelke po povpraševanju.

Tukaj je nekaj drugih razlogov, zakaj je dropshipping tako priljubljen model za velika in mala podjetja:

potrebno je manj vnaprejšnjega kapitala, enostaven začetek, nizki stroški ter fleksibilno okolje, kar Juretu zelo ustreza, saj rad potuje in za svoje delo potrebuje le računalnik in dobro internetno povezavo.

Seveda dropshipping ni popoln način za izgradnjo uspešnega spletnega poslovanja brez stresa – vedno je potrebno trdo delo. Model ima nekaj določenih prednosti, vendar je tudi zapleten.

Dobra novica je, da z nekaj skrbnega načrtovanja in premisleka je večino teh ovir mogoče rešiti, tako da bi lahko z dropshippingom zgradili uspešen in donosen posel.

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.