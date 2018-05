Kako Igor Lah v lastniškem obračunu pomaga obsojenemu poslovnežu

Skupina Panvita iz Murske Sobote se je v zadnjih letih izvila iz velike krize, v katero so jo med drugim pahnile nizke odkupne cene mesa in prodor tuje konkurence na trg.

Njeno okrevanje pa bi lahko otežilo zaostrovanje boja med največjimi lastniki te vodilne verige živilskopredelovalnih podjetij pri nas.

Dva lastniška tabora

Kmalu po začetku gospodarske in finančne krize, ki je pokopala več pomembnih delničarjev, sta se namreč v skupini Panvita oblikovala dva lastniška tabora.

V prvem je vplivni pomurski poslovnež Stane Polanič z družino, ki obvladuje SGP Pomgrad, enega od največjih gradbenih podjetij pri nas. Že pred časom si je zagotovil polovico celotnega lastništva Panvite in s tem potrebne vzvode za njeno obvladovanje.

Peter Polanič, predsednik uprave skupine Panvita Foto: STA Na nasprotni strani je ljubljanski nepremičninski mogotec Aleksander Jereb, ki je v preteklosti prevzel družbo Kompas Shop, znano po verigi prodajaln Duty Free na slovenskih mejnih prehodih, in nekdanjo tovarno pohištva Stol v Kamniku.

Jereb je prek Kompasa že pred časom odkupil 21-odstotni lastniški delež v Panviti. Zanj se je potegovala tudi družina Polanič, a je Jereb ponudil višjo ceno. V zadnjem času pa si je prizadeval še okrepiti svoj lastniški vpliv v Panviti.

Po neuspešnem poskusu pritiski

Po neuradnih informacijah naj bi pri Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani pod imenom slaba banka, poizvedoval, ali bi mu prodala še 25-odstotni delež v Panviti, ki ga je prevzela od bankrotirane družbe Farme Ihan. Toda Jereb ni bil uspešen.

Zato je začel "prepričevati" Polaničev tabor, naj odkupi njegove delnice. Zataknilo se je pri ceni. Zanje naj bi pričakoval nekajkrat več, kot jih je Polanič pripravljen plačati.

Jereb naj bi tako v zadnjem času začel stopnjevati pritiske na Panvito in družino Polanič, med drugim z razčiščevanjem določenih poslov in tudi s sprožanjem sodnih postopkov, ki že ovirajo delovanje skupine Panvite.

Denar za naložbe in obratni kapital

Zadnji obračun med lastniki se je zgodil na skupščini družbe Panvita MIR iz Gornje Radgone, ki je osrednja družba skupine Panvita. Zaposluje več kot 400 ljudi in na letni ravni ustvari več kot 55 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Upravni odbor Panvite MIR pod vodstvom Petra Polaniča je v začetku letošnjega leta sklical skupščino, na kateri bi potrjevali 2,5-milijonsko dokapitalizacijo.

"Zaradi rasti prometa in razvojnih načrtov je potreba po dodatnem kapitalu večja. Hkrati je možnost dodatnega zadolževanja omejena zaradi slabšega poslovanja pred nekaj leti. Tudi z vidika kapitalske stabilnosti je bila pridobitev vložka zelo pomembna," so pojasnili v Panviti.

Sklep bi morali brez težav sprejeti, saj je Panvita MIR v 88-odstotni lasti družbe Panvita Mesnine, ki jo vodi Peter Polanič. Toda skupščine se je nepričakovano udeležil tudi odvetnik Jure Herlec. Zastopal je družbo KS Naložbe, ki ima vsega 133 ali 0,03 odstotka delnic.

DUTB je prek Farm Ihan lastnica 25 odstotkov Panvite. Foto: Bor Slana Iz za zdaj neznanega razloga je napovedal in pozneje tudi vložil izpodbojno tožbo zoper dokapitalizacijo. Dokler se spor ne bo razpletel na sodišču, Panvita MIR ne bo mogla priti do svežega kapitala.

V Panviti so prepričani, da so "naredili vse postopke na pregledennačin in v skladu z zakonodajo ter seveda v korist družbe in vseh njenih deležnikov". Vložitev izpodbojne tožbe pa da je legitimna pravica vsakega delničarja.

Igor Lah priskočil na pomoč

Zakaj v KS Naložbah ovirajo dokapitalizacijo Panvite MIR, ni znano. Na vprašanja Siol.net po več dneh niso odgovorili.

Njihove delnice v Panviti MIR so po dostopnih podatkih vredne okoli 1.600 evrov, medtem ko bi jih zgolj izpodbojna tožba in s tem povezani sodni stroški stali tudi do tisoč evrov.

Družbo KS Naložbe obvladuje pidovski tajkun in eden od najbogatejših Slovencev Igor Lah, ki je do več deset milijonov evrov vrednega premoženja prišel s privatizacijskimi certifikati. Po dostopnih dostopnih nima nobenega interesa v Panviti.

Po naših neuradnih informacijah pa naj bi Lah v Panviti deloval kot podaljšana roka Aleksandra Jereba. Odvetnik Herlec, ki je na skupščini zastopal KS Naložbe, je tudi sicer v zadnjem letu v imenu Kompasa na skupščinah družb iz skupine Panvita vlagal številne izpodbojne tožbe in s tem povzročal težave družini Polanič.

Panvita MIR je sicer ena od redkih družb iz skupine, v kateri Jereb nima nobenih delnic.

Kompas Shop, za katerim naj bi stal Aleksander Jereb, obvladuje več kot petino lastništva Panvite. Foto: Kompas Shop

Jerebu ponudili 800 tisoč evrov

Koliko denarja Jereb pričakuje za odhod iz lastništva Panvite, za zdaj ni znano.

Po vsej verjetnosti pa se delnicam ne bo pripravljen odpovedati za manj kot dva milijona evrov, kolikor je zanje odštel pred osmimi leti. To je nekajkrat manj od tega, kolikor mu je za delnice pripravljena plačati družina Polanič.

Konec lanskega leta sta namreč njihovi podjetji Regal in Imo-Real objavili ponudbi za prevzem družb Panvita in Panvita Mesnine, v katerih ima Jereb po 21,6-odstotni delež. Če bi ponudbi sprejel, bi zanju skupaj prejel blizu 800.000 evrov.

Obe družbi imata skupaj res čez 15 milijonov evrov kapitala, a je v zadnjih letih izgubila pomemben lastniški delež v Farmah Ihan, ki obvladuje tudi Meso Kamnik. Konec leta 2016 pa je imela skupina Panvita še za več kot 16 milijonov evrov finančnih obveznosti.

Velike preglavice jima tako kot drugim mesnopredelovalnim družbam povzročajo nizke odkupne cene mesa, zavajanje trgovcev o izvoru mesa, prodor tuje konkurence in tudi zapiranje poslovalnic našega največjega trgovca Mercatorja.

Višje cene prašičev pobrale dobiček

V lanskem letu so ustvarili 120 milijonov evrov prihodkov, kar je za dva odstotka več kot leto prej, in okrog 900.000 evrov dobička, kar je manj od načrtov. Glavni razlog za to so bile višje cene prašičev. Samo na ta račun so po ocenah izgubili 800.000 evrov dobička.

Foto: STA Nekaj težav so imeli tudi v primarnem delu, poljedelstvu in povrtninarstvu, zaradi vremenskih nevšečnosti so bili pridelki manjši. Jagod jim je na primer pomrznilo okoli 80 odstotkov, nekaj manj je bilo tudi pšenice, čeprav je ob manjšem pridelku običajno večja kakovost in s tem tudi višja cena na trgu. Zadovoljni pa so z letino soje, koruze, oljne ogrščice in ječmena.

V mesni industriji so glede na leto 2016 dosegli 10-odstotno rast, rast se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Dobršen del rasti je zaradi prodaje na tujih trgih, predvsem na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji, nove partnerje imajo v Romuniji in Bolgariji, izvozijo pa okoli 30 odstotkov mesnih izdelkov, kar jim prinese slabih 15 odstotkov vseh prihodkov skupine.