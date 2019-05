Kaj vse se lahko skriva za ugodno ceno najemnine?

Ugodna oglaševana cena najemnine za stanovanje marsikaterega iskalca prepriča, da poskusi srečo in vzpostavi stik z najemodajalcem. A pozor, velikokrat gre za prevaro, prihodnji najemniki pa lahko ostanejo brez stanovanja in vnaprej plačane najemnine.

V spletnih oglasnikih se pogosto pojavljajo ponudbe za najem nepremičnin po sumljivo nizkih cenah, ki so objavljene le kratek čas, nato pa "izginejo".

Pretekli teden je bilo tako mogoče zaslediti oglas za oddajo prostornega in nadstandardno opremljenega enosobnega stanovanja na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani. Cena mesečnega najema z vsemi vključenimi stroški je znašala 400 evrov, kar je polovico manj od primerljivih tržnih najemnin. Oglas je bil kmalu zatem izbrisan.

Mamljiv oglas je objavila oseba z imenom Marlena Suchorska, ki se zainteresiranemu najemniku na telefonsko številko, zapisano v oglasu, ni oglasila. Številka namreč sploh ne obstaja. Na poizvedbo preko elektronske pošte pa mu je odgovorila v polomljeni slovenščini (verjetno je za prevod uporabila samodejni prevajalnik). Pojasnila mu je, da je stanovanje kupila leta 2015, kjer je bivala do zadnjega meseca, ko ji je potekla pogodba o zaposlitvi. Nato se je vrnila na Poljsko, trenutno živi v Poznanu in dela za podjetje American Express Global Business Travel.

V dveh korakih do sanjskega stanovanja in nizke najemnine

"Glede na to, da se nahajam izven Slovenije in imam tako omejene možnosti, moram za najem uporabiti HomeAway. Rad bi vedel, koliko ljudi bo živelo v stanovanju in katera najemna pogodba bi raje začela: en mesec ali šest mesecev z možnostjo podaljšanja. Mesečna plačila se lahko pošiljajo na moj bančni račun ali pa nastavimo način plačila, ki je primeren za oba," je zapisala v odgovoru zainteresiranemu najemniku. Zraven pa dodala še spletno povezavo, na kateri si lahko ogleda več fotografij stanovanja.

Foto: Facebook V naslednjem koraku potencialnemu najemniku razloži, kako poteka postopek najema, ki ga bo v njenem imenu izvedla agencija HomeAway. Še prej ji mora posredovati vse potrebne informacije o najemniku, da bodo lahko začeli postopek. Najemniku pojasni, da bo HomeAway za potrditev rezervacije zahteval le prvo najemnino v vrednosti 400 evrov. Obljublja, da jo bo v celoti povrnila v primeru, da najemniku stanovanje ne bo všeč. Takoj po prejetem nakazilu bo rezervirala prvi let v Ljubljano, kjer bodo skupaj podpisali najemno pogodbo. V primeru, da se najemniku mudi, pa mu ključe stanovanja lahko celo pošlje na njegov trenutni naslov kar s hitro pošto. Seveda mora prej prejeti 400 evrov avansa, poudarja.

"Razočarana nad neresnimi osebami, ko gre za rezervacijo"

Najemnika še poduči, da ko se preseli v njeno stanovanje, lahko najemnino mesečno poravnava na njen račun ali pa nadaljuje s plačevanjem agenciji HomeAway.

Na koncu dopisovanja z najemnikom kot zelo pomembno poudari: "Prosim, odgovorite samo, če ste popolnoma razumeli proces, saj sem v zadnjem času razočaran nad neresnimi osebami, ko gre za rezervacijo. Ne pozabite, da bom moral plačati provizijo za transakcije in samo v primeru, da si premislite, ne bom prejel povračila od njih," še zapiše prevarantska najemodajalka.

Več kot očitno gre torej za goljufijo. Do podpisa pogodbe seveda nikoli ne pride, saj se sled za lažnimi lastniki nepremičnin izgubi, prihodnji najemniki pa ostanejo brez stanovanja in vnaprej plačane najemnine. Govorimo o prevari najemnikov, ki so po navidezno ugodni ceni prišli do mamljivega domovanja.

Najprej objavi normalen oglas, nato ceno močno zniža

Za pojasnila smo se obrnili na upravljavca našega največjega nepremičninskega portala nepremicnine.net, kjer je bil oglas krajši čas tudi objavljen. Povedali so nam, da je oseba pod imenom Marlena Suchorska njihova stara znanka, ki pogosto objavlja podobne zavajajoče oglase na njihovem portalu. Njene oglase so zasledili tudi na drugih tujih spletnih portalih.

Pojasnjujejo, da Suchorska najprej objavi oglas s ceno, ki ustreza oglaševani nepremičnini, šele kasneje jo močno zniža. Tako se izogne ročnemu pregledovanju vnesenih oglasov fizičnih oseb ob sami objavi, ki nato z mamljivo ceno bega uporabnike oglasnika.

Dodajajo še, da omenjena oseba pogosto tudi menja svoje ime in elektronski naslov. Njene identitete ne morejo ugotoviti, sumijo pa, da za njo stoji organizirana skupina iz ene izmed tretjih držav sveta. Uporabnike zato pozivajo, da sumljive oglase prijavijo upravljavcem oglasnika, ki jih nato nemudoma blokirajo.

Iskanje stanovanja zahteva previdnost in čas

Nepremičninski posrednik in lastnik nepremičninske agencije Ljubljana nepremičnine Predrag Todić opaža, da se številni potencialni najemniki preveč lahkotno lotevajo najemov nepremičnin. Prihodnjim najemnikom zato pri tem svetuje skrajno previdnost.

Prihodnji najemniki naj šele po ogledu nepremičnine in podpisu pogodbe poravnajo dogovorjeni znesek, opozarja Predrag Todić, direktor nepremičninske agencije Ljubljana nepremičnine. Foto: Bojan Puhek Opozarja tudi, naj prihodnji najemniki brez predhodnega ogleda, s katerim se prepričajo o dejanskem stanju nepremičnine, nikakor ne nakazujejo predujma. Goljufivi najemodajalci ga pogosto upravičujejo pod pretvezo, da za nepremičnino vlada izredno zanimanje, zato naj interesenti ne oklevajo, preden jih prehiti kdo drug.

"Če stanovanje najemajo prek nepremičninske agencije, naj najemno pogodbo podpišejo v njenih prostorih, kjer se prepričajo o resnosti in strokovnosti. Na trgu se namreč pojavljajo nove agencije, ki ne preverjajo najemodajalcev oziroma sprejmejo vsako stranko. Če novo domovanje najemajo od fizičnih oseb, pa naj od lastnikov najprej zahtevajo zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno lastništvo nepremičnine. Identiteto naj lastnik dokaže tudi z osebnim dokumentom. Šele po ogledu in podpisu pogodbe naj poravnajo dogovorjeni znesek," še svetuje Todić.