"Razstavitev Mercatorja je popolnoma, popolnoma nesprejemljiva" #vŽivo

Po sestanku s predstavniki naslednice Agrokorja, zagrebške Fortenova, banke Sberbank in slovenskih dobaviteljev Mercatorja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sporoča, da je razkosanje slovenskega trgovca za Slovenijo nesprejemljivo. Sogovorniki naj bi mu zatrdili, da to ni njihov cilj, slovenske dobavitelje naj bi v kratkem zaščitili s posebnim sporazumom.

Po tem ko smo na Siol.net razkrili načrte ruskih bankirjev in hrvaškega političnega vrha, da bi skupino Mercator razbili po posameznih državah, s čimer bi upravljanje Mercatorjevih hčera na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini prevzela zagrebška Fortenova (gre za naslednico Agrokorja), se je gospodarski minister Zdravko Počivalšek sestal s predstavniki zagrebške družbe, Sberbanke in slovenskih dobaviteljev Mercatorja.

Dejal je, da je zaradi informacij o nameravanem razkosanju Mercatorja sklical sestanke s predsednikom konzorcija slovenskih upnikov Izidorjem Krivcem, sicer direktorjem Celjskih mesnin, pooblaščencem države v upravi Mercatorja Gregorjem Planteuom in šefom Fortenove Fabrisom Peruško ter predstavnikoma Sberbanke Maksimom Poletajevim in Sergejem Vovkom.

"Popolnoma, popolnoma nesprejemljiva" razstavitev Mercatorja

Počivalšek poudarja, da je Mercator z milijardo in pol prometa in deset tisoč zaposlenimi pomemben za slovensko gospodarstvo ter državo. Foto: STA "Vse, kar se je govorilo in iz raznih virih prišlo do nas o razstavitvi Mercatorja, je za nas popolnoma, popolnoma nesprejemljivo. Predstavniki Sberbanke in Fortenove so nam zagotovili, da ne delajo v tej smeri," je v izjavi po vseh teh sestankih dejal minister.

Po njegovih besedah je še enkrat ponovil, da si Slovenija želi uspešnega prestrukturiranja Fortenove, saj bi to blagodejno vplivalo tudi na razvoj Mercatorja.

Sporazum z dobavitelji

"Ker vse to vpliva na slovensko gospodarstvo, pa želimo iz prve roke informacije o načrtih lastnika ter predvsem pod ekonomskimi pogoji zagotoviti enakopraven status slovenskim dobaviteljem. Če nam zagotovijo te pogoje, tudi mi kot država, čeprav nimamo nekih neposrednih možnosti, saj gre za zasebno podjetje, ne bomo imeli težav s prenosom Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo."

Pričakuje pa predlog sporazuma, s katerim bi zagotovili enakopraven status slovenskim dobaviteljem. Na vprašanje, ali bi v primeru sklenitve sporazuma Slovenija dovolila prenos na Fortenovo, je minister dejal, da ne bo govoril v pogojnikih.

Dodal je, da pričakujejo tudi, da sedež Mercatorja ostane v Sloveniji. "Sem optimist in verjamem, da se bodo v relativno kratkem času dobavitelji, predstavniki Fortenove in Sberbank dogovorili." Verjame, da je na obeh straneh pripravljenost na obeh straneh. Na vprašanje, ali so se sogovorniki strinjali, je dejal, da so se o tem danes dogovorili.

Kakšna bo usoda Planteua?

O usodi pooblaščenca Planteuta niso govorili, je odgovoril na novinarsko vprašanje. "On v upravi sedi na podlagi zakona, to pravico ima vse do takrat, ko bo mama Mercatorja insolventna."

Na vprašanje, ali se bojijo izčrpavanja Mrcatorja, je odgovoril, da so ta strah imeli, ko je Agrokor postal insolventen. Zato smo takrat sprejeli lex Mercator, s katerim smo preprečili izčrpavanje. Ko bo prišlo do prenosa na Fortenovo in če bo ta solventna, kar verjamem, da bo, ne bomo imeli več teh dilem.