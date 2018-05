Kaj se dogaja na slovenskem nepremičninskem trgu #video

Nakupovalna vročica predvsem v prestolnici in na Obali spominja na zlate čase ljubljanskega nepremičninskega trga. Nekatere cene rabljenih stanovanj zaradi pomanjkanja novogradenj že dosegajo cene novogradenj, te pa so razprodane še pred koncem gradnje.

Video: Planet TV

"Najbolj iskana so majhna stanovanja, ki jih potem oddajajo. Torej so kupljena kot naložba," je v oddaji Dan. Na Planet TV razlagala Sara Jamnik, nepremičninska agentka v podjetju Ljubljana nepremičnine.

Gospodarska kriza je pred nekaj leti streznila nepremičninski trg, zdaj pa se znova pobira. Cene nepremičnin so se v Evropi po zadnjih podatkih najbolj zvišale na Irskem, Portugalskem in v Sloveniji.

Še konec leta 2014 je bila cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Ljubljani okroglih 2.200 evrov, danes se prodajajo za okoli 2.500 evrov. V središču Ljubljane, Trnovem, na Prulah ali v Rožni dolini pa cene že presegajo tri tisočake za kvadratni meter.

Krepko čez tri tisočake znaša cena za kvadratni meter manjšega stanovanja v slovenski Istri. V Mariboru pa so stanovanja še vedno za polovico cenejša kot v prestolnici. "Najbolj na ceno vplivajo mikrolokacije, infrastruktura v bližini, ali je v stavbi dvigalo in v kakšnem stanju je stanovanje," dodaja Jamnikova.

Foto: Bojan Puhek

Največ povpraševanja po stanovanjih

"Povpraševanje po nakupu nepremičnin je v tem trenutku veliko. Prvi val nakupov je bil 2016 in 2017, v drugi polovici letošnjega leta pa se pričakuje drugi val," je v studiu Planet TV razlagal Predrag Todić iz družbe Ljubljana nepremičnine.

Todić napoveduje, da bo v drugi polovici letošnjega leta začelo veliko projektov. Še vedno pa je večje povpraševanje po stanovanjih.

"Ne iščejo več klasičnih hiš. Zdaj so bolj priljubljene hiše do 150 kvadratnih metrov z manjšim vrtom. Torej nekje med klasično hišo in stanovanjem," pravi Todić.

200 tisoč evrov za 12 kvadratov veliko sobo

Tudi drugod cene divjajo. Najdražja soba v Moskvi je dosegla ceno 200 tisoč evrov, velika pa je zgolj 12 kvadratnih metrov. Za eno najdražjih stanovanj velja dupleks na vrhu 90-nadstropne stolpnice v New Yorku. Zanj so odšteli 81 milijonov evrov oziroma slabih 80 tisočakov za kvadratni meter.

Najdražja stanovanja so sicer na Kitajskem, v Hongkongu. Med najdražjimi v Sloveniji pa so prenovljena staromeščanska stanovanja v Ljubljani. Stanejo več kot milijon evrov ali krepko čez šest tisoč evrov na kvadratni meter.

Foto: Bojan Puhek

"V Sloveniji je sicer še vedno aktualno kultura, da ima vsak svoj nepremičnino"

Koliko let bi morali varčevati, da bi si lahko privoščili novo stanovanje? Dvanajst let oziroma tri leta več od evropskega povprečja. Ob tem pa imamo s 24 odstotki najnižjo stopnjo stanovanjskega dolga na razpoložljivi dohodek gospodinjstva v Evropi, kaže raziskava.

Stanovanje je naložba v prihodnost, ki pa prinaša visok finančni vložek, zato se številni raje odločijo za najem. Kar pa po drugi strani pomeni vlaganje v tujo lastnino, ki nikoli ne postane vaša.

"Mladim parom, ki se prvič preselijo skupaj, priporočam, da se preselijo v najemniško stanovanje. Nekateri tudi rajši vlagajo kam drugam kot v nepremičnine. V Sloveniji je sicer še vedno aktualna kultura, da ima vsak svoj nepremičnino," je še povedal Todić.