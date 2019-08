Kaj imajo skupnega nekdanji šef NLB, podjetje iz Luksemburga in kralj betona?

Prevetritev v vrhu Lona zahteva vplivni domači poslovnež Otmar Zorn, že dalj časa pomemben lastnik hranilnice. Zorn je vidno nezadovoljen zaradi netransparentnega vodenja in incestnega odnosa med upravo in nadzornim svetom, ki sta pred časom irskemu skladu Kylin Group odprla pot do vprašljivega prevzema hranilnice.

Trenutna razmerja moči pa nakazujejo, da bo imel Zorn na današnji skupščini celo odločilno besedo. Toda načrte mu utegne prekrižati skrivnostno podjetje iz Luksemburga, katerega sledi vodijo do Slovenije.

Kdo ali kaj lahko danes še reši Janka Medjo

Boj za obvladovanje Lona traja že več kot dve leti. Lani spomladi se je v Sloveniji pojavil irski sklad Kylin Group, ki domnevno upravlja denar azijskih vlagateljev, in pozneje postal večinski lastnik hranilnice. Pri poslih v Sloveniji ga zastopa vplivni odvetnik Miro Senica.

Kmalu zatem je naletel na težave. Banka Slovenije mu ni želela izdati dovoljenja za prevzem večinskega deleža v Lonu, saj po naših informacijah ni znal prepričljivo dokazati izvora več kot desetmilijonske kupnine. Vse je kazalo, da se bo prevzem izjalovil in da bo Lon znova iskal novega lastnika.

Otmar Zorn (na fotografiji) bo danes poskušal zamenjati prvega nadzornika Lona Janka Medjo. Foto: Matej Leskovšek A irski sklad je hitro našel obvod. Svoje delnice je razpršil na deleže, manjše od desetih odstotkov, in jih prodal različnim, uradno nepovezanim fizičnim osebam in podjetjem. Toda načrt se je ponesrečil, saj sta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ugotovila, da so tudi novi uradni lastniki Lona povezane osebe, zaradi česar sta jima odvzela glasovalne pravice.

To bi moralo Zornu avtomatično prinesti ključe do obvladovanja Lona, saj obvladuje daleč največji delež delnic, ki še imajo glasovalne pravice. Toda pred dnevi je v igro za Lon vstopilo skrivnostno podjetje Rose Capital, ki je bilo junija ustanovljeno v Luksemburgu. Kupilo je nekaj manj kot deset odstotkov delnic in postalo drugi največji lastnik hranilnice. Če bo njegov zastopnik na skupščini lahko glasoval, bo lahko blokiral Zornove namere in preprečil zamenjavo Janka Medje in drugih nadzornikov.

Sledi iz Slovenije vodijo v Luksemburg

Je neznano luksemburško podjetje dva meseca po ustanovitvi kupilo delnice slovenske hranilnice, ker je v njih videlo naložbeno priložnost, ali pa gre za nov manever starih znancev iz Lona, ki želijo mimo volje Banke Slovenije ohraniti svoj vpliv?

Kdo stoji za luksemburškim podjetjem, iz uradnih virov ni mogoče ugotoviti. Podatki, ki smo jih zbrali in analizirali na Siol.net, pa krepijo domnevo, da bi se lahko za njim skrivali isti vlagatelji, ki so obvladovali lastništvo Lona, dokler proti njim ni ukrepala Banka Slovenije:

Luksemburško podjetje Rose Capital je delnice kupilo od finančnika Damirja Šešeta. Gre za eno od oseb, na katero je Kylin pred časom začasno prenesel delnice Lona in se je posledično znašel pod drobnogledom bančnega regulatorja. Rose Capital za tako imenovano mednarodno kodo LEI, ki jo potrebuje za trgovanje z vrednostnimi papirji, ni zaprosil v Luksemburgu oziroma pri kateri tuji finančni ustanovi, ampak pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD), torej v Sloveniji. Član nadzornega sveta in eden od večjih lastnikov KDD je Srečko Kenda, ena od fizičnih oseb, na katere je sklad Kylin zaradi Banke Slovenije prenašal delnice Lona in ne bodo smele glasovati na današnji skupščini.

Za podjetjem iz Luksemburga bi se lahko skrivali isti vlagatelji, ki so obvladovali lastništvo Lona, dokler proti njim ni ukrepala Banka Slovenije. Foto: Reuters

Koga bi zamenjali mali delničarji?

Da bodo vlagatelji, zbrani okrog sklada Kylin, poskušali zaobiti ukrepe regulatorjev in na današnji skupščini preprečiti sprejetje njegovih predlogov, se zaveda tudi Otmar Zorn. "Želim, da bi skupščina potekala tudi v korist malih delničarjev in da ne bo prišlo do špekulativnih potez s strani velikih delničarjev," je za Siol.net povedal Zorn.

Skupina delničarjev, med katerimi je največji Zorn in imajo v rokah okoli 11 odstotkov vseh delnic, zahtevajo zamenjavo treh nadzornikov:

- Janka Medje, bolj znanega kot nekdanjega predsednika uprave NLB,

- nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa in

- gospodarstvenika Roberta Lična, ki je že odstopil s položaja.

Namesto njih bi imenovali Bojana Dremlja, nekdanjega predsednika uprave Telekoma Slovenije, Iga Grudna, direktorja upravljanja terjatev na DUTB, in davčnega svetovalca Christopha Geymayerja.

Brez položaja v nadzornem svetu Lona bi lahko ostal tudi Anton Rop. Foto: STA Zahtevajo tudi statusne spremembe, s katerimi bi v delovanje nadzornega sveta vključili dodatne varovalke in preprečili ponovitev nedavnih zgodb, ko sta lahko dva nadzornika (od petih) sprejemala pomembne sklepe. Prav tako bi upravi omogočili, da v naslednjih treh letih po potrebi razpiše dokapitalizacijo in izda za do 86 odstotkov novih delnic.

Po neuradnih informacijah bi po uspešni zamenjavi nadzornega sveta sledila podrobna preveritev večjih poslov, ki jih je sklepala uprava pod vodstvom Jake Vadnjala, potrjeval pa nadzorni svet, ki ga vodi Medja. Nekateri od teh so se znašli tudi pod drobnogledom Banke Slovenije.

Kot smo razkrili, je Lon nedavno začel poslovno sodelovati s slovensko-srbskim podjetjem Leanpay, ki je v solastništvu Medje. Lon je ključni finančni partner podjetja, saj mu zagotavlja sredstva za financiranje poslovanja in storitve plačilnega prometa.

Bo jeziček na tehtnici Rok Furlan?

Luksemburško podjetje ni edino, ki želi zaobiti ukrepe Banke Slovenije in ATVP ter bo poskušalo doseči glasovanje na današnji skupščini Lona.

Že konec junija so se v podjetju Zlata doba iz Brežic, ki je skladu Kylin pomagalo pri kupovanju delnic Lona od malih vlagateljev, odločili za prodajo dobrih treh odstotkov ali okoli tretjine zamrznjenih delnic. Njihov kupec je bilo podjetje Ethic International, ki na prvi pogled ni povezano z nesojenimi prevzemniki Lona.

Toda za njim se dejansko skriva ljubljanski kralj betona Rok Furlan, ki se je na začetku leta znašel v preiskavi zaradi suma delovanja v hudodelski združbi, ki naj bi utajevala davke z uvozom in preprodajo avtomobilov visokega cenovnega razreda. Kriminalisti preverjajo tudi, ali je domnevno nezakonito prisluženi denar vložil v delnice Lona.

Lastnica podjetja Ethic International je namreč Sara Beus, ki je aprila letos prevzela tudi vodenje nepremičninskega podjetja AFB, ki je v lasti družine Furlan. Na položaj direktorice jo je imenoval Igor Furlan, oče Roka Furlana.