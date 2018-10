Kdo bo izbranec Šarca, Cerarja in Židana za upravljanje državnih milijard

Kadrovanje dveh članov uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), krovnega upravljavca državnega premoženja, se je že začelo. Gneča za zasedbo položajev je velika. Ne glede na kompetentnost, izkušenost in zlasti integriteto posameznega kandidata bo na koncu izbirala in zbrala vladajoča politika.

Konec septembra se je končal mednarodni razpis za imenovanje dveh članov uprave SDH, na katerega se je prijavilo kar 38 kandidatov.

Nominacijska komisija nadzornega sveta – sestavljajo ga Damjan Belič, Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik – je že opravila ožji izbor desetih kandidatov. Med njimi so po naših informacijah ta imena.

Štefan Belingar , vodja poslovanja s pravnimi osebami v podružnici BKS banke v Ljubljani, dva mandata je vodil Deželno banko Slovenije. V obdobju vlade Boruta Pahorja ga je tedanja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) želela imenovati v nadzorni svet NLB, a ji ni uspelo.

Andrej Božič , do lani skoraj osem let generalni direktor Steklarne Hrastnik, sicer pa partner v svetovalnem podjetju BB Consulting.

Aleš Skok , nekdanji član uprave Heliosa. V vmesnem času je opravil elitni študij na Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management, trenutno pa je član nadzornega sveta Cinkarne Celje.

Dušan Zorko , nekdanji predsednik uprave Pivovarne Union in Pivovarne Laško, pred tem pa je vodil celjski Kovintrade. Že v obdobju vlade Mira Cerarja so ga na ta položaj potiskali Socialni demokrati (SD).

Andrej Prebil , izvršni direktor v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani kot slabi banki. Pred tem je vodil Savo Turizem in Hotele Bernardin, karierno pot pa je začel v hotelih Lev in Grand hotel Union ter jo nadaljeval v hčerinski družbi ACH – AC Kapital.

Igo Gruden, še en kandidat z DUTB, kjer trenutno vodi področje upravljanja terjatev. Tja je prišel iz nekdanje Probanke v likvidaciji. V obdobju druge vlade Janeza Janše je že krajši čas sedel v upravi predhodnikov SDH, kalil pa se je v družbi za upravljanje Perspektiva Darija Južne. Kandidatura dveh vodilnih uslužbencev DUTB za položaje v SDH bi lahko potrjevala informacije o slabih odnosih v slabi banki.

Kdo ni prišel v ožji izbor

Med kandidati, ki niso prišli v ožji izbor, so v zadnjih dneh omenjali še nekdanjega člana uprave Gorenja Petra Kukovico, ki v velenjski družbi ni dobil novega mandata za člana uprave, nekdanjega člana uprave Petrola Romana Dobnikarja, ki je še vedno zaposlen v tej družbi, in nekdanjega člana uprave družbe SIJ Denisa Manceviča, ki se zdaj ukvarja s poslovnim svetovanjem.

Andrej Bertoncelj, finančni minister Foto: STA V cvetoberu imen za vrh SDH ni nikogar od mednarodnih kandidatov, zato se postavlja vprašanje o učinkovitosti objave javnih razpisov v tujih medijih, čeprav to zahteva zakon.

Hkrati nas primer DUTB in NLB uči, da tudi mednarodna zasedba vodilnega menedžmenta sama po sebi ni jamstvo za odpravo slabih praks pri upravljanju.

Bodo morali čakati na novega nadzornika?

Po zakonodaji ima uprava SDH tri člane, a je v štirih letih vlade Mira Cerarja zaradi kadrovskih zapletov v polni zasedbi delovala le približno leto dni. Trenutno v njej sedita predsednica uprave Lidia Glavina in članica Vanessa Grmek, ta je bila v upravo imenovana začasno, s sklepom sodišča, kar je omogočilo njeno operativno delo. To funkcijo naj bi bila pripravljena opravljati za največ dva meseca.

Kot že omenjeno, bo o novih članih uprave SDH odločal nadzorni svet, v katerem sedijo le štiri člani.

Pri tem ni mogoče izključiti možnosti, da bo treba z odločitvijo počakati do imenovanja novega, petega člana nadzornega sveta – prvega, ki ga bo izbrala koalicija Marjana Šarca.

Ko je v nadzornem svetu 2 : 2, odloči Belič

Že nekaj časa namreč nadzorni svet SDH deluje v okrnjeni sestavi, kar je ob stalnih menjavah v upravi še dodatna ovira pri upravljanju. Po neuradnih informacijah se namreč neredko dogaja, da pomembne odločitve sprejemajo s preglasovanjem predsednika nadzornega sveta Damjana Beliča, čigar glas po funkciji v primeru izenačenega glasovanja šteje dvojno.

Glas predsednika nadzornega sveta Damjana Beliča v primeru izenačenega glasovanja šteje dvojno. Foto: STA Razmerja sil znotraj nadzornega sveta pravzaprav odslikavajo odnose v nekdanji koaliciji. Kot takšne niso nič kaj dobra popotnica za doseganje optimalnih rezultatov upravljanja in uresničevanja strateških odločitev države.

Tudi izbira novega člana nadzornega sveta SDH, ki ga imenoval državni zbor, se je sicer že začela. Rok za oddajo kandidatur se izteče v petek. Prav pat položaj v nadzornem svetu bi lahko zavlekel imenovanje novih članov uprave.

Bodo v SMC dovolili, da odide Lidia Glavina?

Politična kombinatorika okrog SDH je za zdaj še odprta. Vladajoča koalicija paketnega dogovora o novem vodstvu, torej o nadzornem svetu in upravi SDH, še ni dosegla. Neuradno je sicer mogoče slišati, da so v vseh strankah prišli do spoznanja, da je treba poseči tudi v sam vrh SDH in zamenjati trenutno predsednico uprave Lidio Glavina. Tej možnosti so izrazito naklonjeni v LMŠ in SD, prav tako jo podpirajo v DeSUS in SAB.

Foto: Bojan Puhek Do zdaj so se ji upirali le v SMC, kjer naj bi nasprotovanje razrešitvi Lidie Glavina omilili po zadnjih zamenjavah v vrhu stranke. Položaj šefa SDH naj bi v tem primeru po koalicijski matematiki pripadal LMŠ, preostala dva člana uprave pa naj bi izbirali kadroviki Socialnih demokratov in SMC. Dobro poučeni sicer opozarjajo, da bodo ob trenutni sestavi nadzornega sveta, dediščini prejšnje koalicije, to ostale zgolj pobožne želje aktualne koalicije.