Julija rekordno število samozaposlenih doslej

Julija je bilo zaposlenih za 0,3 odstotka manj kot junija, samozaposlenih pa za 0,2 odstotka več. Število samozaposlenih se je dvignilo na 100.509, naraslo šesti zaporedni mesec in doseglo najvišjo vrednost, odkar statistični urad spremlja registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu, so danes sporočili statistiki.

Pregled daljšega časovnega obdobja pri številu tistih, ki so odsotni zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta, ne kaže večjih nihanj. Drugače velja za število delovno aktivnih z daljšo odsotnostjo z dela. Konec leta 2012 je bilo takšnih okoli kot 15.600, konec leta 2022 pa 31.500. Rast je povezana z zviševanjem povprečne starosti delovno aktivnih, po letu 2020 pa je to tudi posledica epidemije covid-19.

Julija je na mesečni ravni število delovno aktivnih žensk upadlo za 0,5 odstotka, skoraj polovica v izobraževanju. Število delovno aktivnih moških je medtem upadlo za 0,1 odstotka.

Največ novih zaposlitev v gradbeništvu

Število delovno aktivnih je v primerjavi z junijem najbolj naraslo v gradbeništvu (za 0,4 odstotka), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti. Največji upad, za 1,4 odstotka, je bil v izobraževanju, kar je po navedbah urada v poletnih mesecih običajno. Za 0,3 odstotka manj delovno aktivnih je bilo še v predelovalnih dejavnostih.

Julija je bilo z dela dlje odsotnih nekaj več kot 44.900 delovno aktivnih, kar predstavlja 4,8 odstotka delovno aktivnega prebivalstva. Od tega je bilo 15.900 oseb odsotnih zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta, nekaj manj kot 29.000 pa jih je bilo dolgotrajno bolniško odsotnih.

Največ odsotnih zaradi starševskega varstva oz. porodniškega dopusta je bilo v starostnem razredu 30–34 let, in sicer približno 5.900, od tega okoli 5.100 žensk in nekaj manj kot 800 moških. Na dolgotrajni bolniški je bilo največ delovno aktivnih v starostni skupini 55–59 let, in sicer nekaj manj kot 6.800, polovica je bila žensk.