Je Janša rešil gospodarstvo? Rezultati podjetij v 2020 boljši od pričakovanj.

Slovensko gospodarstvo kot celota je v koronskem letu 2020 po ugotovitvah Ajpesa poslabšalo rezultate poslovanja, a so bili ti še vedno pozitivni. Predvsem pa so bili nad pričakovanji, kar se pripisuje tudi ukrepom vlade Janeza Janše. Podjetja so večinoma ohranila število zaposlenih in malenkost povečala neto dodano vrednost.

Slovenske gospodarske družbe so leto 2020 sklenile z višjim skupnim čistim dobičkom od skupne čiste izgube sedmo leto zapored. Tokrat je neto čisti dobiček znašal 2,8 milijarde evrov, to pa je 38,1 odstotka manj kot leta 2019. To zmanjšanje je predvsem posledica porasta števila subjektov z izgubo, je danes na novinarski konferenci povedala direktorica agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Mojca Kunšek.

40 milijard na tujih trgih

Vseh 68.125 gospodarskih družb, ki so Ajpesu posredovale svoje poslovne rezultate, je lani prihodke v primerjavi z letom prej skupno zmanjšalo za 5,7 odstotka na 97,5 milijarde evrov. Od tega so slabih 40 milijard evrov prihodkov ustvarile na tujih trgih, ta številka pa je 6,6 odstotka nižja kot v letu prej.

Nekateri slabše, drugi veliko boljše

"Leto 2020 je bilo težko leto, a podatki kažejo, da ni bilo enako slabo za vse," je dejala Kunškova. V povprečju so nekatere dejavnosti poslovale bolje kot leto prej, med njimi je izpostavila informacijsko in komunikacijsko dejavnost, dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranjem okolja in pa zdravstvo in socialno varnost.

Rast dodane vrednosti na zaposlenega

Rast prihodkov je bilo lani opaziti tudi v gradbeništvu, medtem ko so največji upad prihodkov utrpeli v gostinstvu, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Ocenila je, da so podjetja poslovala gospodarno in celo nekoliko povečala neto dodano vrednost na zaposlenega. Ta je lani znašala 47.161 evrov, kar je 0,4 odstotka več kot leto prej.

Število zaposlenih se je zmanjšalo le za odstotek

Večina podjetij je tudi ohranila število zaposlenih, kar po besedah direktorice Ajpesa pomeni, da so bili ukrepi države za zaščito delovnih mest v luči epidemije covid-19 uspešni. V celoti se je število zaposlenih na podlagi delovnih ur zmanjšalo za odstotek na 509.700. V povprečju so ti zaposleni prejemali plače v višini 1.774 evrov oziroma 54 evrov višje kot leta 2019.

Podjetja zmanjšala zadolženost

Podjetja se lani tudi niso dodatno zadolževala, zadolženost jim je uspelo celo zmanjšati. "Razčiščevanje in čiščenje bilanc se je nadaljevalo," je dejala Kunškova in opozorila, da je bilo lani nekoliko manj investicijskih vlaganj, kar pa se lahko odrazi v prihodnjih letih.

3.110 plačilno nesposobnih

Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznosti se je nadaljeval tudi v letu 2020. Plačilno nesposobnih je bilo 3.110 pravnih oseb, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2019, največ v trgovini, gradbeništvu, na področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter v gostinstvu in predelovalnih dejavnostih, je povedala.

Samostojni podjetniki ustvarili več prihodkov

Letna poročila za leto 2020 je Ajpesu oddalo tudi 50.836 samostojnih podjetnikov. Njihovi dohodki so bili lani višji kot leta 2019, a po drugi strani je Kunčeva opozorila na kar dvakratno povečanje negativnega poslovnega izida. Kunčeva je ob tem izpostavila gostinstvo, kjer se je neto podjetnikov dohodek bistveno zmanjšal, saj zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa številni niso mogli opravljati svoje dejavnosti.

Večina gospodarstva v 2020 pesimistična

Gospodarsko klimo v letu 2020 je na splošno označila za pesimistično. Pri Ajpesu se je vpisalo manj novih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov kot leta 2019, a je bilo tudi manj izbrisov gospodarskih družb, medtem ko jih je bilo pri samostojnih podjetnikih več. V nekaterih dejavnostih je bilo sicer opaziti nekaj optimizma, v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in poslovanju z nepremičninami se je namreč število poslovnih subjektov povečalo.

Nižje cene surovin in podpora države

Analitiki pri Gospodarski zbornici Slovenije so zmanjšanje neto čistega dobička gospodarskih družb pričakovali, a nekoliko blažje. Pričakovali smo 25-odstotni padec, so zapisali v sporočilu za javnost ter 38,1-odstotni padec pripisali prevrednotenju obratnih in stalnih sredstev oz. slabitvam. Za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila, pa so bili po teh navedbah ključni nižje cene surovin v letu 2020 in podporni ukrepi države.